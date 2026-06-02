Video: una caravana de motos escapó de patrulleros municipales en pleno centro de La Plata

Decenas de motociclistas circularon a alta velocidad por la zona de Plaza Italia en La Plata, avanzaron en contramano y escaparon de tres camionetas de la patrulla municipal sin que ninguno fuera interceptado, en un episodio que quedó registrado en video y se viralizó en redes sociales

Una nueva caravana de motociclistas tomó las calles del centro de La Plata el fin de semana y el episodio quedó grabado en video: decenas de motos circularon a alta velocidad por la zona de Plaza Italia, realizaron maniobras de riesgo y escaparon de patrulleros municipales sin que ninguno fuera detenido.

Las imágenes, difundidas por la usuaria de TikTok @lolarodriguezs, se viralizaron con rapidez en redes sociales. En la grabación se observa a los motociclistas ocupar gran parte de la calzada en inmediaciones de 7 y 44, avanzar a gran velocidad e incluso circular en contramano mientras tres camionetas de la patrulla municipal intentaban interceptarlos. Los móviles no lograron retener a ningún participante y regresaron por diagonal 74.

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El fenómeno no es nuevo para los vecinos del área. Según expresaron los vecinos al medio local 0221, estas concentraciones masivas de motos se repiten casi todos los fines de semana y feriados en el centro de la ciudad. Las quejas apuntan en dos direcciones: los riesgos para la seguridad vial y el ruido provocado por las aceleraciones y los escapes modificados de las motocicletas.

Según sostienen los propios vecinos, en algunas de las caravanas de motos registradas en los últimos meses hubo motociclistas que frenaron para cometer robos al paso y luego continuaron su recorrido junto al resto del grupo.

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Fuentes policiales consultadas por Infobae, expresaron que no se realizó ningún tipo de denuncia sobre lo ocurrido en la noche de este último lunes, así como tampoco se realizó ningún procedimiento que haya terminado con detenciones o el secuestro de vehículos.

El video muestra cómo los conductores de las motos ignoraron por completo la presencia policial y mantuvieron el ritmo del recorrido sin detenerse. La escena se desarrolló en pleno centro platense, una zona de alta circulación peatonal y vehicular, lo que amplificó la exposición al riesgo de quienes transitaban el lugar en ese momento.

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Un vigilador atropelló con un cuatriciclo a un ladrón tras un robo

La persecución terminó con el joven en el hospital con graves heridas en la cabeza y el guardia aprehendido e imputado por lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor, mientras la Justicia bonaerense investiga si hubo maniobras peligrosas durante la secuencia

Un vigilador privado de un reconocido centro comercial de zona Norte atropelló con un cuatriciclo a un joven de 18 años que escapó después de haber intentado robar ropa de un local comercial. El presunto ladrón quedó tendido en el asfalto con graves heridas en la cabeza.

El hecho ocurrió durante el feriado por el aniversario de la Revolución de Mayo, en el estacionamiento del shopping Unicenter de Martínez, partido de San Isidro. Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el sospechoso intentó sustraer prendas de vestir del local Isadora. La maniobra fue advertida por empleadas del comercio, que alertaron al personal de seguridad. Al verse descubierto, el joven escapó corriendo por el predio del centro comercial.

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En ese contexto, uno de los vigiladores privados que trabajan en el shopping salió tras él a bordo de un cuatriciclo asignado a las rondas de patrullaje del estacionamiento. Alertado por sus compañeros, el hombre de 32 años ubicó a Ibarra en el playón y comenzó la persecución. “En un momento perdió el control del rodado y embistió al sospechoso”, precisaron voceros policiales. El joven golpeó su cabeza contra el asfalto y fue trasladado de urgencia al Hospital Central de San Isidro.

La secuencia, que encabeza esta nota, fue registrada por las cámaras de seguridad del centro comercial y también por el teléfono celular de un testigo. Ambas imágenes constituyen una de las principales pruebas de la causa y serán analizadas para determinar si hubo exceso de velocidad o maniobras peligrosas durante la persecución.

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Según supo este medio, el delincuente quedó internado bajo custodia policial. La Justicia lo imputó por “hurto en grado de tentativa”. Fuentes del caso confirmaron que su estado de salud evolucionó a estable, aunque todavía permanece internado.

El empleado de seguridad, en tanto, fue aprehendido e imputado por “lesiones culposas graves agravadas por la conducción de vehículo automotor”. Tras ser indagado, quedó excarcelado y el proceso continúa su curso.

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