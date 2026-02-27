Amazon invierte USD 50.000 millones en OpenAI: revolución histórica de la nube

El objetivo de la inversión de Amazon en OpenAI es trabajar en la nube. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Amazon invertirá USD 50 mil millones en OpenAI en los próximos años para trabajar juntos en la nube. El acuerdo contempla una primera etapa de USD 15 mil millones y otros USD 35 mil millones adicionales sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos.

En paralelo, OpenAI y Amazon Web Services (AWS) ampliarán su colaboración actual, que asciende a USD 38 mil millones, con una expansión de USD 100 mil millones adicionales durante los próximos ocho años.

OpenAI se compromete a utilizar aproximadamente 2 gigavatios de capacidad Trainium, los chips desarrollados por Amazon, a través de la infraestructura de AWS, según dijo Andy Jassy, presidente y CEO de la compañía.

Otro aspecto relevante es el desarrollo conjunto de un nuevo entorno digital denominado Stateful Runtime Environment, basado en los modelos de OpenAI y disponible a través de Amazon Bedrock.

Andy Jassy, CEO de Amazon anuncia una alianza estratégica con OpenAI para el despliegue de modelos de IA en AWS y el uso de chips Trainium. (LinkedIn)

Este sistema permitirá a la inteligencia artificial recordar información previa, operar con distintas herramientas y acceder a mayor potencia de cómputo.

AWS será el único distribuidor cloud para la nueva plataforma de OpenAI

El acuerdo establece que AWS será el proveedor exclusivo de servicios en la nube para OpenAI Frontier, la plataforma empresarial avanzada que permite crear, lanzar y administrar equipos de agentes de inteligencia artificial.

Además, la alianza incluye el uso de la próxima generación de chips de Amazon, Trainium3 y Trainium4, cuya entrega se prevé para 2027.

AWS será el único proveedor de servicios en la nube para OpenAI Frontier, la plataforma avanzada para gestionar agentes de inteligencia artificial. REUTERS/Anushree Fadnavis/File Photo

Según Andy Jassy, los chips Trainium ofrecen un rendimiento hasta 40% superior en relación costo-beneficio frente a otras alternativas del mercado, lo que acelera la expansión de ambas compañías en el sector de la inteligencia artificial.

Qué significa la alianza entre Amazon y OpenAI

La reciente alianza entre Amazon y OpenAI marca un paso importante en el desarrollo de la inteligencia artificial a nivel global. Ambas empresas acordaron trabajar juntas y compartir recursos para crear tecnologías más avanzadas y accesibles.

Con este acuerdo, Amazon invertirá $50 mil millones en OpenAI en los próximos años, facilitando el desarrollo de nuevos productos y servicios basados en inteligencia artificial.

Amazon destinará $50 mil millones a OpenAI en los próximos años para impulsar nuevos desarrollos en inteligencia artificial. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Uno de los puntos clave es que OpenAI usará la infraestructura de Amazon Web Services (AWS) para entrenar y ejecutar sus modelos de IA. Esto significa que OpenAI podrá acceder a una gran capacidad de cómputo, lo que hará que sus sistemas sean más potentes y rápidos.

Además, ambas compañías desarrollarán juntas una nueva plataforma digital, llamada Stateful Runtime Environment, que permitirá a los modelos de IA recordar tareas pasadas y trabajar con varias herramientas de manera eficiente.

Otro aspecto importante es que Amazon será el único proveedor de servicios en la nube para la plataforma empresarial más avanzada de OpenAI, llamada OpenAI Frontier. Esto ayudará a empresas de todo el mundo a crear y administrar equipos de inteligencia artificial de forma más sencilla.

La alianza entre Amazon y OpenAI se anunció pocos días después del acuerdo estratégico entre AMD y Meta. (AMD / Meta) Meta y AMD han anunciado un nuevo acuerdo multianual con el que el fabricante de semiconductores potenciará la infraestructura de inteligentemente artificial (IA) del gigante tecnológico con la implementacion de hasta 6 GW de GPU AMD Instinct. POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA META/AMD

Alianza entre AMD y Meta

La noticia sobre la alianza entre Amazon y OpenAI se conoce pocos días después de que AMD y Meta anunciaran su propio acuerdo estratégico. Meta, la compañía dirigida por Mark Zuckerberg, firmó un convenio con el fabricante de hardware para acceder a chips e infraestructura de inteligencia artificial provistos por AMD.

Según AMD, presidida por Lisa Su, el contrato incluye la entrega de 6 gigavatios de capacidad destinados a impulsar la próxima generación de infraestructura de IA de Meta, utilizando varias generaciones de GPUs Instinct.

Como parte del acuerdo y para reforzar la colaboración, AMD concedió a Meta un derecho de suscripción de hasta 160 millones de acciones ordinarias, vinculado al cumplimiento de objetivos relacionados con la adquisición de estas GPUs.

AMD otorgó a Meta el derecho a suscribir hasta 160 millones de acciones ordinarias como parte de su colaboración. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

El primer tramo de acciones se otorga con los envíos iniciales equivalentes a 1 gigavatio, mientras que los tramos sucesivos se asignarán conforme Meta complete compras por el total de 6 gigavatios estipulados.

Desde Meta, se indicó que esta alianza se enmarca en el proyecto Meta Compute, una iniciativa orientada a ampliar de forma masiva su infraestructura tecnológica para afrontar la era de la superinteligencia personal.