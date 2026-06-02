Tres personas condenadas a prisión por tráfico ilegal de personas en El Salvador

El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana condenó a Walter Neftalí Osorto, Hilda del Carmen Olivares y Jaime Elenilson Ramírez Silva a ocho años de cárcel por tráfico ilegal de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana sentenció a ocho años de prisión a Walter Neftalí Osorto, Hilda del Carmen Olivares y Jaime Elenilson Ramírez Silva por el delito de tráfico ilegal de personas. La decisión judicial se adoptó tras la presentación de pruebas contundentes y la apelación de la Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador.

Según la información difundida por el sitio web de la FGR, la estructura desarticulada operaba principalmente en la zona occidental del país. Osorto, considerado el cabecilla, coordinaba las operaciones y negociaba los términos del traslado de personas.

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Olivares cumplía funciones de enlace, buscando a personas interesadas en migrar hacia Estados Unidos y ofreciéndoles los servicios de la red. Por su parte, Ramírez Silva tenía la tarea de alojar y guiar a las víctimas, aprovechando su residencia en las inmediaciones de un paso fronterizo no habilitado.

Osorto lideraba la estructura criminal, mientras Olivares identificaba posibles migrantes y Ramírez Silva albergaba y guiaba a las víctimas cerca de cruces no autorizados. (Cortesía: Fiscalía General de la República)

Una oferta de viaje a Estados Unidos terminó con la deportación de menores en México

La investigación de la Fiscalía detalla que en septiembre de 2020, Olivares contactó a una madre de familia y le ofreció trasladar a sus hijos hacia EE.UU. por un monto total de USD 8,000. Después de negociar y recibir el pago, los implicados organizaron el traslado de los menores, quienes lograron cruzar la frontera salvadoreña y llegar hasta México. Sin embargo, las autoridades migratorias mexicanas interceptaron a los menores y procedieron a su deportación, impidiendo que llegaran a territorio estadounidense.

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A pesar de ello, el caso no es aislado. Según la FGR, los condenados integraban una red más amplia de 54 personas que ya había sido procesada judicialmente por el mismo delito. En el proceso inicial, Osorto, Olivares y Ramírez Silva resultaron absueltos. No obstante, tras la apelación presentada por la fiscalía, se ordenó la repetición del juicio, lo que permitió una revisión exhaustiva de los elementos probatorios.

Durante la vista pública, el tribunal valoró los testimonios, documentos y pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República.

Los condenados forman parte de una red más extensa de 54 personas, procesada anteriormente por el mismo delito de tráfico ilícito de personas.. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fallo ordena la captura de Walter Neftalí Osorto, quien no se presentó a la audiencia. Mientras que Hilda del Carmen Olivares y Jaime Elenilson Ramírez Silva fueron notificados en prisión. La FGR señaló que este tipo de condenas busca fortalecer la lucha contra las redes de tráfico de personas, un delito que afecta especialmente a comunidades vulnerables de la región occidental de El Salvador.

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La FGR concluyó que continuará coordinando acciones con autoridades nacionales e internacionales para garantizar la protección de las víctimas y el sometimiento a la justicia de los responsables de este tipo de delitos.

“Los imputados formaban parte de una estructura de 54 personas que ya fue procesada por el delito de tráfico ilegal de personas, pero en momento los tres fueron absueltos; sin embargo, la Fiscalía apeló y se ordenó un nuevo juicio para los imputados. En esta nueva vista pública, el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de Santa Ana valoró todos los elementos presentados por la FGR e impuso la pena antes mencionada”, señaló Fiscalía.

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