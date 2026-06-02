“Ella iba por nuestro alimento”: El dolor de un viudo tras perder a su esposa en una carretera de El Salvador

Tramo de la carretera que conduce de Sensembra hacia San Francisco Gotera, escenario del trágico accidente (Cortesía TV Oriente).

El sol del mediodía del lunes 1 de junio caía con un peso plomizo sobre la carretera que zigzaguea desde el distrito de Sensembra hacia San Francisco Gotera, en Morazán Sur. Para la mayoría, era el inicio rutinario de una semana laboral. Para Julio César Cabrera, era el fin del mundo conocido.

En un instante suspendido entre el rugido de un motor y el asfalto ardiente, la vida que había construido junto a Carmen Guadalupe Abrego Cruz, de tan solo 25 años, se desbarató por completo. La fémina cayó de la parte trasera de un pickup en movimiento. Su muerte fue instantánea, sorda y definitiva, dejando tras de sí un rastro de hondo desconsuelo y una humilde balanza de verduras vacía.

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Apenas un día antes, el domingo, la pareja compartía el sudor y la esperanza de su pequeño negocio de hortalizas. Caminaban juntos, cargando cajas, atendiendo clientes y contando las monedas que garantizaban el pan de sus dos hijos.

Cuando el trabajo apretaba, un familiar de los jóvenes asumían el cuidado de los niños: un pequeño de cinco años y un lactante de apenas ocho meses de edad.

Sin embargo, el destino alteró el itinerario. Carmen Guadalupe salió sola de su hogar en el cantón El Limón. Tenía una misión tan elemental como vital: comprar los alimentos para la semana, asegurar la comida de su familia. pero, no regresó jamás.

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Una joven madre de 25 años perdió la vida de forma trágica al caer de la parte trasera de un pick-up en movimiento en Sensembra, Morazán.

Las versiones que flotan en la comunidad intentan reconstruir los últimos segundos de la joven madre. Testigos presenciales afirman que Carmen, urgida por llegar a su destino, solicitó un “ride”, un favor de transporte tan común en las zonas rurales del país, a un vehículo pickup que transitaba por el sector.

Algunos aseguran que el automóvil ya se encontraba en marcha cuando ella intentó subir a la cama trasera, aferrándose a la estructura mientras el motor aceleraba.

Otras voces de testigos, relatan que una vez arriba, con el vehículo desplazándose a una velocidad considerable, Carmen se puso de pie, perdió súbitamente el equilibrio y fue lanzada violentamente contra el pavimento rígido.

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El impacto fulminante no le dio margen de tregua. El cuerpo sin vida quedó sobre la calzada, custodiado por la mirada atónita de los transeúntes y el eco tardío de los frenos. Al llegar las autoridades locales, la escena ya se había transformado en un altar de consternación comunitaria.

Bajo la coordinación de la Policía Nacional Civil y siguiendo las expresas instrucciones de los delegados del Instituto de Medicina Legal, se procedió al levantamiento y traslado del cuerpo, abriendo formalmente las compuertas de una investigación judicial que hoy mantiene en vilo a Sensembra.

En busca de respuestas: Las pesquisas sobre el asfalto

Las autoridades policiales y los investigadores fiscales han comenzado a tomar declaraciones y a recopilar evidencias técnicas para esclarecer los hechos y deducir de manera estricta las responsabilidades legales correspondientes.

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En medio del desgarro, Julio alza la voz. Sus palabras no nacen de la venganza, sino de la desesperación absoluta de quien se sabe desamparado. El dolor de César no es solo el luto abstracto del viudo; es la angustia material, física, de un hombre que dobla la espalda trabajando en la construcción y que ahora mira sus manos rudas preguntándose cómo arrullar a un bebé de ocho meses.

La familia, sumida en el dolor, pide a las autoridades que se esclarezcan las circunstancias del fatal accidente.

Las calles del cantón El Limón guardan un silencio respetuoso, interrumpido solo por los murmullos de los lugareños que exigen respuestas claras.

La tragedia ha puesto de relieve el peligro invisible de las dinámicas de transporte en las periferias rurales, pero, por encima de los debates logísticos, prevalece el rostro de una joven de 25 años cuya vida se apagó buscando el sustento diario.

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Julio César se aferra a sus hijos y promete que la memoria de Carmen no se disolverá en la burocracia del olvido. Exige justicia, una palabra que repite como un mantra mientras intenta asimilar que, a partir de hoy, el pan de cada día se servirá con el sabor amargo de la ausencia.