Fuerte accidente en Panamericana: un camión quedó colgado en un puente, dejó heridos y caos de tránsito

El vehículo chocó contra un guardarraíl y provocó que al menos tres personas tuvieran que ser trasladadas. Hubo un corte total en toda la calzada, mano a Campana

Un brutal accidente se registró en la tarde de este martes en la Autopista Panamericana que provocó un corte total del tránsito y caos en la zona: un camión chocó contra un puente y quedó colgado. Además, por el siniestro tres personas resultaron heridas y tuvieron que ser trasladadas para ser atendidas.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió a la altura del kilómetro 41, sentido al norte, en el ramal que va a Campana. Por causas que aún se desconocen, el vehículo de gran porte perdió el control, se estrelló contra un guardarraíl y una parte del chasis quedó colgando mientras debajo pasaban personas y autos.

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El rodado transitaba cerca de las 14 horas cuando perdió la estabilidad en el tramo correspondiente a la localidad bonaerense de Garín. El puente actuó como contención e impidió que el vehículo cayera al vacío sobre la Ruta 27, aunque el concreto que se desprendió del impacto sí descendió hasta el nivel inferior, donde circulaban dos personas a pie y dos automóviles.

El camión quedó colgado sobre el puente y provocó caída de restos en una calle que cruza la Panamericana

Tanto los peatones como los rodados recibieron el impacto de los escombros. Un tercer lesionado fue alcanzado directamente por el tanque de nafta del camión, que se desprendió y cayó sobre su cabeza. Esa persona fue trasladada con un corte de consideración a la Unidad de Diagnóstico Precoz de Garín. El conductor del rodado y otro de los afectados también fueron derivados para recibir atención médica.

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Una vez controlada la situación inmediata, las grúas de la autopista comenzaron las maniobras para retirar el vehículo, que quedó incrustado en la defensa del puente. Durante esas tareas se registró además un derrame de combustible sobre la calzada, lo que obligó a mantener el corte total en el sentido norte. La congestión se extendió por al menos cinco kilómetros en la zona.

El desvío habilitado se daba en la misma bajada de la Ruta 27, en el kilómetro 40 del ramal Escobar, y advirtió que las alternativas hacia la zona norte del conurbano bonaerense son escasas. Quienes tengan que viajar desde la Ciudad de Buenos Aires, deberían tomar el ramal Pilar y retomar la circulación por la Ruta 26 hasta normalizar el recorrido.

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Las autoridades estaban llevando a cabo el operativo para sacar el camión de Panamericana

Un camión chocó contra un puente peatonal en la Panamericana y lo derrumbó

Semanas atrás, un violento accidente en la autopista Panamericana, a la altura de la localidad bonaerense de Escobar, donde un camión de carga se cruzó de carril, chocó contra un puente peatonal y lo derrumbó. Segundos después, otro vehículo similar impactó contra parte de la estructura que caída. Ambos choferes están fuera de peligro.

El hecho ocurrió durante la madrugada del viernes 23 de mayo, hacia las 4.30, a la altura del kilómetro 50. De acuerdo con las primeras informaciones, el camión, que transportaba arena y circulaba mano a Capital Federal, perdió el control e impactó contra la estructura.

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Choque de un camión contra un puente en Escobar

El conductor del camión, según trascendió, tuvo traumatismos leves y fue trasladado por el personal del SAME a un hospital de Escobar. El motivo que llevó al chofer a perder el control de su vehículo todavía no fue esclarecido.

Segundos después, el otro camión, que iba mano a Rosario, chocó contra los restos de la estructura caída en la ruta. Gracias a la maniobra de este conductor, el impacto no trajo consecuencias peores.

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Las imágenes son impactantes y se llega a ver cómo uno de los vehículos quedó como soporte de la estructura, por lo que prevén que el operativo para removerlo puede llevar varias horas.

Las autoridades dispusieron el corte total en ambos sentidos del Ramal Campana. Luego del trabajo de los equipos de emergencia, personal de Gendarmería Nacional realizó pericias que se extendieron hasta la tarde. Tras ello, las grúas que esperaban su turno, empezaron las tareas para remover los vehículos y los escombros.

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