¿Gemini supera a Siri?: el nuevo modo agéntico controla tus apps y automatiza tareas

La IA podrá tomar el control de las aplicaciones y realizar acciones complejas por el usuario, como hacer pedidos en apps de delivery

Google ha diseñado el modo
Google ha diseñado el modo agéntico de Gemini con especial atención a la confianza del usuario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con la inminente llegada de los Samsung Galaxy S26, S26+ y S26 Ultra, Google ha presentado una función revolucionaria para su asistente de inteligencia artificial.

El asistente de IA de Google estrenará un modo agéntico que promete cambiar la experiencia móvil al permitir que la IA tome el control de aplicaciones y ejecute acciones complejas por el usuario, gestionando desde pedidos en apps de delivery hasta la solicitud de un vehículo en servicios como Uber, todo a partir de una simple instrucción por voz.

Gemini: automatización total y control inteligente de aplicaciones

La propuesta de Google con Gemini es clara: el usuario solo debe pedir lo que necesita, y la inteligencia artificial se encarga de todo lo demás. Esta nueva función agéntica permite que Gemini realice tareas que involucran varios pasos de forma automática y en segundo plano, sin interrumpir el uso habitual del dispositivo móvil.

El asistente de IA de
El asistente de IA de Google estrenará un modo agéntico que promete cambiar la experiencia móvil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ejemplo, basta con indicar a Gemini que realice una compra en línea o reserve un servicio para que el asistente ejecute la secuencia completa de acciones necesarias.

El usuario no pierde el control sobre el proceso. Gracias a un sistema de notificaciones en tiempo real, similar a las Live Activities, es posible monitorear, pausar o intervenir en cualquier momento. Así, Google busca equilibrar la comodidad de la automatización con la seguridad de una supervisión activa por parte del propietario del teléfono.

Seguridad, privacidad y disponibilidad del modo agéntico de Gemini

Google ha diseñado el modo agéntico de Gemini con especial atención a la confianza del usuario. Cada vez que la IA toma el control de una aplicación, lo hace dentro de una ventana virtual protegida, lo que limita el alcance de sus acciones únicamente a la tarea solicitada y evita el acceso a otras partes del dispositivo.

Gemini es la familia de
Gemini es la familia de modelos de IA generativa más avanzada y capaz desarrollada por Google DeepMind. REUTERS/Dado Ruvic

Además, por cuestiones de privacidad y protección, esta función estará disponible solo para cuentas de Google de mayores de 18 años y en aplicaciones seleccionadas, cuyos detalles aún no han sido revelados.

El debut de las capacidades agénticas será en fase beta, primero en los nuevos Galaxy S26 y los Pixel 10, extendiéndose gradualmente a otros dispositivos con Android. Inicialmente, el despliegue estaría enfocado en los mercados de Estados Unidos y Corea del Sur, y aún no se ha anunciado una fecha exacta de lanzamiento mundial.

Así es Gemini 3.1 Pro, el modelo de IA de Google

Google ha dado a conocer Gemini 3.1 Pro, su más reciente modelo de inteligencia artificial orientado a resolver desafíos que requieren más que una simple respuesta automática. Esta nueva versión destaca por su capacidad superior para enfrentar problemas complejos, y los resultados en pruebas comparativas la sitúan por encima de rivales como ChatGPT y Claude.

El diseño gráfico presenta "Gemini
El diseño gráfico presenta "Gemini 3.1 Pro" con un logo multicolor y números 3.1 creados con puntos, destacando la evolución del sistema de inteligencia artificial. (Google)

Durante evaluaciones de razonamiento académico y abstracto, Gemini 1.5 Pro obtuvo los puntajes más altos, sobresaliendo especialmente en el test “Humanity’s Last Exam”, donde alcanzó entre 44,4% y 51,4% dependiendo del método utilizado, superando así a GPT-5.2 y Sonnet 4.6.

En la exigente prueba ARC-AgI-2, marcó un 77,1%, posicionándose claramente por delante de otros sistemas. Estos logros refuerzan a Gemini como referente en análisis avanzado y resolución de problemas.

Actualmente, Gemini 3.1 Pro puede probarse en modo vista previa por desarrolladores a través de la API de Gemini en Google AI Studio, Gemini CLI, la plataforma Google Antigravity y Android Studio. Las empresas tienen acceso mediante Vertex AI y Gemini Enterprise, mientras que los usuarios con suscripción pueden utilizar la nueva versión en la app Gemini y NotebookLM.

Gemini 3.1 Pro puede resultar especialmente útil para desarrolladores, empresas y usuarios avanzados que necesitan solucionar problemas complejos, analizar grandes volúmenes de datos o automatizar tareas sofisticadas.

