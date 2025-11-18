Tecno

Google presenta Gemini 3, su IA más avanzada con Modo IA: será tu contador, agente de viajes y hasta profesor

Esta nueva inteligencia artificial cuenta con la capacidad de generar gráficos directamente en el buscador. Por ejemplo, al consultar sobre préstamos hipotecarios, puede mostrar una calculadora comparativa

Guardar
Google ha presentado una nueva
Google ha presentado una nueva versión de Gemini. (Google)

Google ha presentado Gemini 3, su inteligencia artificial más avanzada hasta la fecha que se integra directamente en la Búsqueda de Google y el Modo IA. Tiene una capacidad de razonamiento impresionante y está diseñada para comprender preguntas complejas con mayor profundidad y detalle.

Además, incorpora nuevas experiencias, que permiten a los usuarios interactuar con diseños visuales dinámicos, herramientas y simulaciones creadas especialmente para cada consulta.

Por ejemplo, si estudias la física del problema de los tres cuerpos, ahora puedes acceder a simulaciones interactivas y manipular variables en tiempo real para observar cómo cambian las interacciones gravitacionales.

Gracias a Gemini 3, el
Gracias a Gemini 3, el modo IA del Buscador de Google puede generar gráficos. (Google)

Para temas financieros, como la comparación de préstamos hipotecarios, Gemini 3 en Modo IA muestra una calculadora personalizada que compara diferentes opciones, ayudando a identificar la más conveniente a largo plazo.

Actualmente, los suscriptores de Google AI Pro y Ultra en Estados Unidos pueden usar Gemini 3 Pro seleccionando la opción ‘Thinking’ en el menú de modelos del Modo IA.

Pronto, Gemini 3 en Búsqueda estará disponible para todos los usuarios en EE. UU, y los planes Google AI Pro y Ultra tendrán límites más elevados para aprovechar todas sus funciones.

El modo IA puede proporcionar
El modo IA puede proporcionar respuestas más extensas gracias a Gemini 3. (Google)

Qué otras novedades trae Gemini 3

Además de integrarse en el Modo IA, Gemini 3 se caracteriza por ofrecer respuestas claras y objetivas: prioriza lo que necesitas saber, en lugar de limitarse a decir lo que deseas escuchar, según explica Google.

Este modelo actúa como un compañero de pensamiento, brindando nuevas formas de entender información y de expresarse. Puede traducir conceptos científicos complejos, generar código para crear visualizaciones detalladas o ayudarte a desarrollar ideas creativas.

Gemini 3 amplía las capacidades del razonamiento multimodal y permite un aprendizaje personalizado. Gracias a su comprensión, visión espacial, rendimiento multilingüe y una ventana de contexto de hasta un millón de tokens, puede ayudar en tareas variadas.

Por ejemplo, al digitalizar recetas familiares escritas a mano en diferentes idiomas para crear un recetario, o al transformar artículos académicos y video-lecciones en tarjetas didácticas y visualizaciones interactivas. Incluso es capaz de analizar videos de partidos deportivos y generar planes de entrenamiento personalizados.

Google explica que Gemini 3
Google explica que Gemini 3 no utiliza lenguaje adulativo y es más directo con sus respuestas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Para desarrolladores, Gemini 3 puede suponer un avance: genera código desde cero, gestiona solicitudes complejas y permite crear interfaces web más completas. El modelo lidera rankings como WebDev Arena y Terminal-Bench 2.0, superando ampliamente a su predecesor 2.5 Pro.

Actualmente, cualquiera puede crear aplicaciones con Gemini 3 desde herramientas como Google AI Studio, Vertex AI, Gemini CLI, Google Antigravity y otras plataformas de desarrollo, así como integrarla en servicios como Cursor, GitHub, JetBrains, Manus y Replit.

Qué es Google Antigravity

Google lanzó Google Antigravity, una plataforma de desarrollo que utiliza inteligencia artificial avanzada para ayudar a los desarrolladores a trabajar de manera más sencilla y rápida.

A diferencia de otras herramientas, aquí la IA no solo asiste, sino que promete actuar como un verdadero socio en el desarrollo de software.

Antigravity es una nueva plataforma
Antigravity es una nueva plataforma de IA de Google para desarrolladores. (Google)

Con Google Antigravity, los desarrolladores cuentan con agentes autónomos que pueden planificar y ejecutar tareas de programación completas, desde el inicio hasta el final, de forma simultánea y validando su propio código.

Estos agentes tienen acceso directo al editor, la terminal y el navegador, lo que facilita que trabajen sobre proyectos complejos sin intervención constante del usuario.

La plataforma funciona con Gemini 3 Pro para el razonamiento y la generación de código, con Gemini 2.5 para controlar el navegador y con Nano Banana para edición de imágenes.

Por ejemplo, es posible pedirle a un agente que desarrolle una aplicación de seguimiento de vuelos: el agente organiza las tareas, programa la aplicación y revisa que todo funcione correctamente, todo de manera automática.

Temas Relacionados

GoogleGeminiModo IAInteligencia artificialTecnologíaLo último en tecnología

Últimas Noticias

Gestionar varios perfiles y números en WhatsApp desde un solo iPhone, será posible muy pronto

Chats, archivos y configuraciones aisladas, serán las funciones con seguridad más usadas

Gestionar varios perfiles y números

Instalar WhatsApp Plus 2025 gratis APK: por qué es peligroso hacerlo

La plataforma de Meta puede suspender tu cuenta si utilizas aplicaciones no oficiales, desarrolladas por terceros y que no cumplen con sus condiciones del servicio

Instalar WhatsApp Plus 2025 gratis

Qué hacer si un número desconocido te pide el código de verificación de WhatsApp

Mensajes y llamadas falsas simulan ser el soporte oficial de la aplicación de Meta para obtener este número, que puede desembocar en varios delitos como la suplantación de identidad

Qué hacer si un número

Energía limpia: Google acelera sus objetivos verdes e impulsa innovaciones ante una mayor demanda por la IA

La compañía refuerza alianzas energéticas y desarrolla nuevas tecnologías renovables para mantener su compromiso ambiental, incluso ante el rápido incremento del consumo eléctrico por inteligencia artificial y centros de datos en expansión, según MIT Technology Review

Energía limpia: Google acelera sus

Cuidado al retirar dinero de un cajero automático: conoce los fraudes más comunes y cómo evitarlos

La vigilancia ante dispositivos extraños, la destrucción de comprobantes y la notificación inmediata de incidentes son acciones que reducen el riesgo de robos millonarios

Cuidado al retirar dinero de
DEPORTES
El jugador con pasado en

El jugador con pasado en la selección argentina que busca Marcelo Gallardo para reforzar el ataque de River Plate

Video: dos hinchas de Atlanta golpearon a dos hombres y les robaron una camiseta de Chacarita en Villa Crespo

Barcelona volverá a jugar en el Camp Nou después de casi 1000 días de remodelaciones: así quedó el estadio

“Tuve un momento desagradable con Maradona”: Pablo Zabaleta explicó por qué no fue convocado al Mundial de Sudáfrica

El golazo de chilena de un arquero en la Copa de Francia que recorre el mundo: “Es una auténtica locura”

TELESHOW
Qué dijeron Wanda Nara, Mauro

Qué dijeron Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez del recordado affaire en París que desató el Wandagate

La emoción de Ángela Torres al anunciar que será la telonera de Shakira: “¡Lo conseguí!"

La nieta de Susana Giménez blanqueó su relación con Nicolás Figal, el jugador de Boca

Qué dijo Grego Rosselló del beso viral con Paloma Silberberg, la exnovia de Nico González

Verónica Lozano habló sobre la polémica foto de Wanda Nara con Johnny Depp: “Le gana el ego”

INFOBAE AMÉRICA

A nueve años del Acuerdo

A nueve años del Acuerdo de Paz, ‘12 mil razones para continuar’ muestra los avances de la reincorporación

Comenzó en Siria el primer juicio a presuntos involucrados en la violencia y las matanzas sectarias de marzo

Ucrania confirmó por primera vez que atacó territorio ruso con misiles ATACMS estadounidenses

Trump recibió al príncipe heredero de Arabia Saudita, que anunció inversiones en Estados Unidos por un billón de dólares

El presidente de Ecuador cambió a seis ministros tras la derrota en el referéndum