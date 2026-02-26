Tecno

Adiós a las estafas telefónicas: qué responder y qué evitar al contestar llamadas de números desconocidos

Los ciberdelincuentes pueden grabar la voz de la víctima mientras está en línea y usar esa grabación para autorizar transacciones bancarias o cometer otros fraudes

El incremento de ataques por
El incremento de ataques por esta vía exige tomar mayores precauciones para cuidar los activos digitales y financieros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Responder a una llamada de un número desconocido puede transformarse en el primer paso hacia una experiencia riesgosa. La acción aparentemente inocente de atender un teléfono sin identificar al interlocutor ha pasado a ser una de las principales vías por las que ciberdelincuentes intentan acceder a datos personales, cuentas bancarias e incluso suplantar identidades.

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE) han advertido sobre el aumento de fraudes que utilizan este método, aprovechando la costumbre social de contestar sin prever posibles consecuencias.

Por qué no conviene responder afirmativamente si llaman desconocidos

De acuerdo con el INCIBE, responder con un “sí” durante una llamada de origen dudoso puede tener consecuencias graves. Los estafadores suelen grabar la voz de quienes atienden para luego utilizar la respuesta afirmativa en trámites bancarios, suscripciones o contratos fraudulentos.

Las respuestas grabadas pueden ser
Las respuestas grabadas pueden ser manipuladas por estafadores para autorizar operaciones bancarias o contratos sin el consentimiento real de la víctima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave de prevención de los expertos es evitar cualquier afirmación directa, sobre todo si el interlocutor realiza preguntas cerradas o induce a confirmar información personal.

En su lugar, se aconseja solicitar detalles sobre el motivo del llamado o el nombre de la empresa antes de emitir respuesta alguna. Cortar la comunicación se presenta como una opción válida si persiste la presión para obtener una declaración afirmativa.

Qué información puede pedirse para verificar la legitimidad del interlocutor

La FTC sugiere que, ante una llamada inesperada, se debe priorizar la obtención de información básica antes de tomar cualquier decisión.

Solicitar datos básicos y cotejarlos
Solicitar datos básicos y cotejarlos con fuentes oficiales ayuda a desenmascarar intentos de fraude y evita compartir información sensible con desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consultar el nombre de la compañía, el motivo del llamado y un número de contacto oficial ayuda a identificar posibles inconsistencias o relatos poco creíbles. Si el interlocutor se niega a aportar estos datos o insiste en obtener información personal con premura, conviene desconfiar y finalizar la comunicación.

Solicitar referencias oficiales permite comparar los detalles recibidos con los que figuran en la página web o documentos de la entidad que el supuesto representante dice representar. Esta verificación independiente constituye una barrera efectiva para no caer en engaños.

Qué no se debe decir bajo ninguna circunstancia durante una llamada

Aunque la persona al otro lado del teléfono conozca el nombre completo, domicilio u otros datos privados, la FTC advierte que esto no constituye prueba de legitimidad.

Ni la posesión de datos
Ni la posesión de datos personales ni el tono urgente justifican que se entreguen contraseñas, números de cuenta o códigos de seguridad por teléfono. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los estafadores pueden acceder a bases de datos robadas y construir relatos verosímiles para ganar la confianza de la víctima. Por esa razón, no debe comunicarse ningún dato adicional, sobre todo números de cuenta, contraseñas, códigos de verificación o información bancaria.

En caso de que la llamada resulte sospechosa o el tono sea alarmista, la pauta a seguir es cortar la comunicación y contactar a la entidad por canales oficiales.

Utilizar los números que figuran en documentos físicos, tarjetas o sitios web institucionales, y no los proporcionados durante la llamada, permite confirmar si el contacto fue genuino o parte de un intento de fraude.

Cómo actuar si el interlocutor insiste en mantener la conversación en secreto

La petición de confidencialidad es
La petición de confidencialidad es una señal de alerta: compartir la situación con familiares o amigos contribuye a identificar fraudes y proteger a otros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto la FTC como el INCIBE insisten en que la transparencia es una herramienta clave para detectar y evitar fraudes. Si durante la llamada se solicita confidencialidad o se presiona para no compartir lo sucedido con familiares o amigos, conviene desconfiar de inmediato.

Los estafadores suelen apelar a la urgencia o la discreción para aislar a la víctima y evitar que reciba consejos externos que puedan frustrar el engaño. Ante cualquier situación extraña, se debe comunicar lo ocurrido a personas de confianza y consultar con la entidad supuestamente involucrada.

Al contactar directamente a la empresa o banco, se puede confirmar si existe un problema o si la llamada fue un intento de estafa. Este paso no solo ayuda a prevenir daños, sino que contribuye a alertar a otros sobre nuevas modalidades de fraude.

