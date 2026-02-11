Guía para saber qué responder y qué no si llama un número desconocido

Este canal de comunicación es uno de los preferidos por los criminales para atacar a gran número de personas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recibir una llamada de un número desconocido puede ser el inicio de un sofisticado intento de fraude que expone tanto datos personales como datos bancarios y sumas de dinero.

Según la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos (FTC) y el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), la ingeniería social que emplean los ciberdelincuentes evoluciona con rapidez.

Los atacantes aprovechan información personal y buscan generar situaciones de presión para obtener respuestas afirmativas, lo que puede facilitar estafas como el robo de identidad o el acceso no autorizado a cuentas personales y bancarias.

Frente a este escenario, los expertos sugieren conocer con claridad cuáles respuestas aumentan el riesgo de caer en estafas, sumado a qué estrategias permiten proteger la seguridad personal desde el primer instante.

Qué no se debe responder durante una llamada con un número desconocido

Contestar “sí” puede facilitar el robo de identidad porque los ciberdelincuentes pueden manipular grabaciones para trámites bancarios. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los principales riesgos identificados por el INCIBE es responder con un “sí” a preguntas de quien llama, aunque el motivo aparente parezca inocuo.

Los expertos subrayan que la grabación de la autorización verbal puede manipularse para usurpar la identidad en trámites bancarios o suscribir contratos sin consentimiento.

En este sentido, sugieren evitar toda contestación afirmativa ante consultas sospechosas o cuando el interlocutor resulta desconocido, incluso si este demuestra tener acceso a datos privados como domicilio o nombres completos.

Cómo se debe actuar si se responde una llamada de un número desconocido

La FTC sugiere verificar el nombre, motivo y número oficial antes de responder a solicitudes sospechosas en llamadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FTC advierte que, aun cuando la llamada resulte alarmista o insista en la urgencia, la estrategia más segura consiste en cortar la comunicación tras averiguar datos elementales: nombre de la compañía, motivo del contacto y número oficial.

Se aconseja contactar por vías certificadas e independientes, como la app o el sitio web de la entidad, descartando totalmente cualquier número de contacto provisto durante la llamada.

Alertan que los estafadores suelen posicionar números falsos mediante anuncios pagos en internet, lo que incrementa el riesgo de caer en engaños si el usuario realiza búsquedas rápidas.

Qué pasa si quien está detrás de la llamada dice datos personales

La posesión de información privada por parte del interlocutor no garantiza la autenticidad de la llamada telefónica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque el interlocutor pueda mencionar información verídica, la posesión de datos privados no asegura la legitimidad de la comunicación. La FTC sostiene que los delincuentes acceden a bases de datos robadas para construir relatos creíbles y así fortalecer la coartada ante la persona contactada.

En caso de escuchar detalles confidenciales, las autoridades sugieren mantener la reserva y nunca entregar información adicional. Es prioritario verificar la autenticidad del llamado acudiendo a fuentes seguras y no dejarse llevar por el apremio o la autoridad fingida del interlocutor.

Las medidas de los expertos internacionales destacan la utilidad de compartir cualquier incidente extraño con familiares o amistades, evitando bajo cualquier circunstancia mantener la conversación en secreto.

La transparencia ayuda a visibilizar intentos de fraude y facilita la protección colectiva frente a ciberdelincuentes, subraya la FTC en sus guías de seguridad.

A qué riesgos se expone una persona al contestar una llamada desconocida

Una simple frase puede aumentar el riesgo de ser víctimas de fraudes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Contestar una llamada de un número desconocido puede colocar al usuario en situaciones que comprometen su seguridad y privacidad. Uno de los riesgos principales proviene del phishing telefónico, una técnica usada por ciberdelincuentes para obtener información personal o financiera.

Mediante engaños, los estafadores pueden obtener datos sensibles como contraseñas, números de tarjetas o información bancaria, que luego emplean para cometer fraudes.

Otro peligro frecuente es el uso de técnicas de ingeniería social. Los atacantes pueden manipular al usuario para que realice acciones perjudiciales o transfiera dinero bajo presión o amenazas.

Asimismo, existe el riesgo de que la llamada forme parte de esquemas de extorsión o secuestro virtual, donde se utiliza información obtenida para intimidar a la víctima. La exposición a estos riesgos se incrementa cuando el usuario responde sin verificar la identidad del llamante o comparte información confidencial durante la conversación.