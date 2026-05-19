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Alerta por robo de cuentas de PlayStation: usuarios de PS4 y PS5 pueden perder sus juegos

Un fallo de seguridad permitiría a piratas informáticos robar información desactivando la verificación en dos pasos

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PlayStation tendrá una nueva forma de generar imágenes y adelanta el futuro de la PS6.
El aumento de robos de cuentas de PlayStation Network en PS5 y PS4 genera preocupación entre usuarios y expertos en seguridad digital.(Sony)

Las cuentas de PlayStation Network (PSN) están en el centro de una preocupación creciente entre los usuarios de PS5 y PS4. Recientes informes han alertado sobre un posible fallo de seguridad que estaría permitiendo a piratas informáticos robar cuentas con una facilidad sorprendente.

Aunque la compañía no ha emitido aún una declaración oficial, el temor se ha expandido entre la comunidad gamer ante la posibilidad de perder el acceso a sus perfiles, compras y datos personales.

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El caso de Colin Moriarty, antiguo editor de IGN y figura reconocida del universo PlayStation, fue el primer gran aviso público sobre la situación. Moriarty relató cómo recibió un mensaje directo de otro usuario advirtiéndole que su información ya estaba en manos de terceros y que su cuenta sería objetivo de un robo inminente.

A pesar de reforzar su seguridad con una nueva contraseña y activar la verificación en dos pasos, la protección resultó insuficiente: su cuenta fue igualmente vulnerada.

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Joven de espaldas jugando con un mando de PlayStation 5 en su sala. La consola PlayStation 5 está junto a un televisor que muestra el logo de PlayStation.
Los atacantes logran eludir la verificación en dos pasos y sustituyen el correo vinculado a la cuenta de PSN sin requerir un inicio de sesión.(Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo funciona el método de robo de cuentas de PlayStation

El esquema con el que operan los atacantes se basa en la obtención de dos elementos clave: el PSN ID público de la víctima y un dato antiguo de alguna transacción realizada en la cuenta. Este dato puede ser el número de un pedido pasado o los últimos cuatro dígitos de una tarjeta bancaria utilizada previamente en el sistema.

Los piratas informáticos utilizan esa información para contactar con el soporte de Sony o emplear la herramienta de recuperación automática de cuentas. Al proporcionar estos datos como supuesta prueba de propiedad, logran que el sistema de atención desactive la verificación en dos pasos y les permita cambiar el correo electrónico vinculado a la cuenta.

Este procedimiento deja completamente fuera de control al usuario legítimo, que ya no puede acceder ni recuperar su perfil habitual.

En los últimos días se han multiplicado los testimonios de afectados en redes sociales y foros especializados. Según reportes, los delincuentes no distinguen entre usuarios anónimos y figuras reconocidas, aunque los perfiles públicos o aquellos que exhiben su PSN ID en biografías suelen ser los más vulnerables.

El robo de cuentas de PlayStation Network implica la pérdida total de acceso a juegos, compras y suscripciones digitales en la plataforma. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)
El robo de cuentas de PlayStation Network implica la pérdida total de acceso a juegos, compras y suscripciones digitales en la plataforma. (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

El método expuesto revela que solo se necesita el PSN ID y un dato de una transacción antigua para que un atacante pueda tomar control de la cuenta.

Tras este paso, el soporte de Sony desactiva la verificación en dos pasos y permite cambiar el correo asociado sin requerir un inicio de sesión. Esto deja a la cuenta completamente en manos del atacante, quien puede acceder a juegos, compras y la información personal almacenada en el perfil.

Qué información y datos corren riesgo en una cuenta de PSN

El peligro más inmediato para las víctimas es la pérdida total del acceso a su perfil de PlayStation Network. Esto implica quedar excluido de todas las compras digitales realizadas a lo largo del tiempo, incluyendo juegos, expansiones, contenido descargable y la suscripción a servicios como PlayStation Plus.

También se expone la información personal almacenada en la plataforma. Los atacantes pueden obtener acceso a datos bancarios parciales, como los últimos cuatro dígitos de tarjetas registradas y el historial de transacciones. Además, pueden manipular la configuración del usuario, acceder a su lista de amigos, mensajes privados y cualquier otro dato vinculado a la cuenta.

Persona encapuchada y con guantes oscuros sentada en un cuarto oscuro, sosteniendo una tarjeta de identificación y tecleando en un teclado, con pantallas de ordenador de fondo.
Datos personales, historial de transacciones y parte de la información bancaria están en riesgo ante el aumento de ciberataques en PSN. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En algunos casos, las víctimas logran recuperar el control de su perfil gracias a contactos directos con empleados de Sony o tras largos procesos de reclamación. Sin embargo, muchos usuarios no cuentan con esos recursos y podrían quedar permanentemente excluidos de su cuenta y su historial digital.

Hasta el momento, Sony no ha emitido declaraciones públicas que confirmen o desmientan la existencia de una brecha de seguridad en sus sistemas. Ante la ausencia de información oficial, la comunidad recomienda precaución extrema: ocultar el PSN ID en perfiles públicos y evitar compartir cualquier información relacionada con transacciones pasadas en foros o redes sociales.

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