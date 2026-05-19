Crece la angustia en Bariloche por la desaparición de Ana Lía Corte: once días de búsqueda y una única pista

El operativo suma más de 70 efectivos por turno, fuerzas de otras provincias y una búsqueda extendida a nivel nacional, sin novedades sobre el paradero de la mujer

Hace once días, Ana Lía Corte salió de su casa en el barrio Rancho Grande en la ciudad de San Carlos de Bariloche y no se supo nada más de ella. Hasta ahora, la búsqueda que se extendió en toda la zona no arrojó ningún resultado. Más de 70 efectivos por turno recorren la ciudad de punta a punta, con perros rastreadores, brigadas montadas y buzos, pero el paradero de la mujer de 52 años sigue sin conocerse.

“La realidad es que no hay nada de nada”, admitieron fuentes del caso en diálogo con Infobae. El operativo ya cubrió toda la ciudad y actualmente transita una segunda vuelta por sectores previamente rastrillados, con el único fin de descartar cualquier posibilidad que haya quedado sin explorar. Fuerzas de otras provincias se sumaron al dispositivo, y el Ministerio Público gestionó una búsqueda a nivel nacional con panfletos distribuidos en todo el país.

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Corte salió de su vivienda el viernes 8 de mayo. Ese mismo día, a las 14 horas, su familia radicó la denuncia por desaparición. Una cámara del colectivo de la línea 51 la registró a las 11.18 en dirección al centro de Bariloche, según confirmaron fuentes del caso a Infobae. Ese registro fue la primera —y hasta ahora única— pista concreta sobre sus movimientos. Se sabe que tomó esa línea en la avenida Pioneros y descendió en la parada final, cerca de los galpones de la empresa Tres de Mayo. Llevaba una campera, una mochila y su medicación, pero salió sin teléfono ni documentos.

La demora en el acceso a esas imágenes es uno de los puntos que más frustra a quienes rodean a la familia. “La fiscal autorizó la búsqueda con perros el día que desapareció Ana Lía, pero recién a las 18. Ya habían pasado seis horas. Las primeras horas son cruciales y el sistema es muy lento", señaló Gabriel Bondel, amigo de la familia, en diálogo con Diario Río Negro. Las cámaras del Sistema de Monitoreo de la Municipalidad también se revisaron tarde, según indicó.

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La última imagen de Ana Lía Corte la muestra en un colectivo de la línea 51 el 8 de mayo, el mismo día en que salió de su casa sin teléfono, sin documentos y con su medicación

Mientras los efectivos recorren sendas y caminos, el círculo íntimo opta por adentrarse en el bosque. “El hermano de Ana Lía nos dijo que en charlas con ella le confió que se sentía mal y quería irse. Ella buscaría esconderse. No querría que la encuentren", agregó el amigo de la familia.

La mujer transita un tratamiento psiquiátrico por depresión e insomnio, y no es la primera vez que desaparece de forma intempestiva. En 2021 ocurrió algo similar: se fue hacia la costa del lago, pero reapareció en poco tiempo. Esta vez, el silencio se prolonga. “La falta de noticias hace todo muy difícil”, reconoció Bondel.

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Milton Marques, esposo de Corte y de origen brasileño, participó de los rastrillajes desde el primer día. Dejó a su hijo de 12 años al cuidado de amigos para que el niño no estuviera rodeado de policías. Con el paso de los días, tomó la decisión de retirarse del operativo para contener al menor. “Creo que sólo quien ha pasado por la desaparición de un familiar y convivir con alguien con diagnóstico psiquiátrico podrá entender la situación que atravieso”, escribió Marques en una carta pública, en la que también mencionó que debe acompañar a su hijo “en estas circunstancias tan tristes”.

La búsqueda se extendió a Villa La Angostura y avanza en zonas rurales de Bariloche, incluido el sector de La Buitrera, ante la falta de resultados en la ciudad

El operativo, coordinado por la Comisaría 27° bajo la supervisión de los comisarios inspectores Félix Castro y Luis Hawrilak, abarca barrios del oeste de la ciudad, la costa del lago Nahuel Huapi, la ruta 23 —a 18 kilómetros al este de Bariloche—, la zona céntrica y el cerro Otto. Parques Nacionales sumó un equipo en el sector sur de esa montaña, mientras el grupo COER de la Policía de Río Negro recorre el flanco norte. Efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y buzos inspeccionan sectores de agua y márgenes de difícil acceso en la zona costera y las cercanías del arroyo Casa de Piedra.

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“Ya no sabemos a dónde buscarla. Solo pedimos que no se corte la búsqueda”, resumió la situación el entorno de la familia. La búsqueda se extendió este martes a Villa La Angostura y avanza también en zonas rurales de Bariloche, incluido el sector de La Buitrera.

Quien cuente con información sobre el paradero de Ana Lía Corte puede comunicarse al 911, al teléfono de la Comisaría 27°: (2944) 442222, o acercarse a la unidad policial más cercana.

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