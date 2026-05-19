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El divertido cruce en vivo entre Morena Beltrán y Lucas Blondel: “Tu jermu se va al Mundial y vos mirando por TV”

La periodista y el futbolista protagonizaron un hilarante ida y vuelta ante las cámaras, luego de que el lateral se quedara sin lugar en la selección de Suiza

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Morena Beltrán llamó en vivo a Lucas Blondel y hablaron sobre sus viajes al Mundial 2026

Un divertido cruce en vivo se dio entre Morena Beltrán y su pareja, Lucas Blondel. La periodista lo llamó al futbolista de Huracán y protagonizaron un hilarante momento, con el Mundial en el centro de la escena.

La comunicadora fue invitada al segmento humorístico Fútbol o Muerte del programa de streaming Vuelta y Media (Urbana Play) y, cuando dijo que iba a viajar al Mundial sin Blondel, la propia Morena propuso llamar al lateral derecho. Luego de un mensaje se produjo el contacto.

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Una vez que el defensor de 29 años atendió el llamado, el personaje del conductor, Héctor Di Payaso, a cargo de Sebastián Wainraich, le dijo “tu jermu se va al Mundial y vos mirando por TV”.

Lucas también aclaró que viajará a Norteamérica para presenciar la Copa del Mundo, pero que estará de vacaciones. Finalmente, no tuvo un lugar en la selección suiza, para la que disputó cuatro partidos.

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Acto seguido, se produjo un gracioso ida y vuelta entre los presentes en el estudio y Blondel, que le puso lo suyo y, ante la pregunta de si iban a invitar al panel a su casamiento respondió “trátenla bien (a Morena), tienen que hacer mérito”.

También felicitaron al futbolista por su golazo de volea en la Copa Argentina ante Olimpo de Bahía Blanca y respondió “¿te gustó? Más o menos".

morena beltrán lucas blondel
Lucas Blondel y Morena Beltrán están juntos desde finales de 2023 y este verano anunciaron su casamiento

Además, en el final del llamado Blondel le preguntó a Wainraich cuándo lo iban a invitar al programa, en medio de un momento divertido y a pura química.

No es la primera vez que la pareja se cruza en vivo. El mes pasado, en el programa F10 de ESPN donde trabaja la periodista, eligió una consulta bien relacionada al juego que presentó el equipo de Diego Martínez. “Hoy, volvió a jugar de lateral. Venía jugando, de volante. Bueno, ahí con Carrillo jugando medio de cinco y de líbero a la vez, ¿qué buscaron en el partido?”, fue la consulta de Morena. A lo que Lucas respondió: “Siempre las complicadas, ¿no? La tacticista”, dijo el futbolista, lo que generó una risa generalizada en el estudio. “No sé hacer otras”, se excusó la comunicadora, en relación a su forma de preguntar orientada al desarrollo del partido.

Blondel, cuyo pase pertenece a Boca Juniors, fue cedido a préstamo a Huracán hasta fin de año. Actualmente, es dirigido otra vez por Diego Martínez, que también lo tuvo a cargo en Boca Juniors y Tigre.

La actualidad de Lucas Blondel muestra un futbolista enfocado en sumar minutos, con la mira puesta en consolidarse en Huracán y poder encarar la segunda parte de la temporada con el Torneo Clausura y la continuidad de la Copa Argentina con la disputa de los 16avos de final ante Barracas Central, en un encuentro que aún no tiene definida su fecha, horarios ni sede.

En tanto que la relación con Beltrán nació a fines de 2023. Todo comenzó por una foto publicada en las redes sociales. Un usuario aseguró que la pareja se había dejado ver en una playa, aunque no especificó el destino. Rápidamente, los enamorados buscaron despistar con diferentes historias: él subió una fotografía en un sitio que identificó como “Las Toninas” y ella hizo lo propio desde otra locación identificada como “Ibiza” en la opción en la que Instagram permite dejar la presunta ubicación.

A partir de ahí, comenzó una relación que se afianzó con el paso del tiempo hasta lo que fue la romántica propuesta de matrimonio de Blondel a Beltrán en las vacaciones que compartieron con amigos en el inicio de este año.

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