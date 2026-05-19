El primer ministro húngaro, Peter Magyar, visita Polonia para conmemorar el regreso de Hungría a la UE

Peter Magyar llega a la catedral de Wawel, en Cracovia, durante su primera visita oficial al extranjero, el 19 de mayo de 2026. (REUTERS/Kacper Pempel)

El primer ministro húngaro, Peter Magyar, llegó a Polonia el martes para su primer viaje oficial al extranjero como ministro, con la esperanza de conmemorar la reintegración de su país a la Unión Europea tras años de conflicto abierto bajo su predecesor, Viktor Orbán.

“Me complace que las relaciones húngaro-polacas estén recuperando el lugar que merecen”, declaró Magyar en la ciudad sureña de Cracovia, su primera parada en una visita de dos días que también incluyó la capital, Varsovia, y Gdansk, en el norte.

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Las relaciones entre Budapest y Varsovia se han visto tensas desde las elecciones parlamentarias polacas de 2023, que dieron lugar a la formación de un gobierno centrista y proeuropeo encabezado por Donald Tusk, un firme aliado de Ucrania.

Magyar obtuvo una victoria aplastante en abril, derrotando a Orbán, un nacionalista aliado de Rusia que había estado en el poder durante 16 años, mientras que Tusk puso fin a ocho años de gobierno del partido populista nacionalista Ley y Justicia (PiS, por sus siglas en polaco).

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Piotr Buras, del grupo de expertos Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, declaró a la AFP que Magyar estaba “siguiendo, en cierto modo, el mismo camino que Tusk” para alejarse del “populismo iliberal” y restablecer la confianza con Bruselas.

Se espera la llegada de una delegación de la Comisión Europea a Budapest esta semana.

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Magyar persigue acuerdos clave con la Comisión Europea para desbloquear fondos congelados por violaciones al Estado de derecho bajo Viktor Orbán. (REUTERS/Yves Herman)

Magyar tiene previsto viajar a Bruselas la próxima semana, donde espera cerrar un acuerdo con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para recuperar miles de millones de euros congelados por violaciones del Estado de derecho durante el gobierno de Orbán.

El nuevo líder húngaro busca el apoyo de su homólogo polaco, cuyo jefe de gabinete —cuando Tusk era presidente del Consejo Europeo entre 2014 y 2019— era Piotr Serafin, quien ahora es el comisario de Presupuesto de la UE.

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Nueva dirección

Magyar llegó a Cracovia a primera hora de la tarde del martes, donde se reunió con el arzobispo Grzegorz Rys y depositó ofrendas florales en los monumentos al papa polaco Juan Pablo II y al antiguo rey de Polonia del siglo XVI, el húngaro Esteban Báthory.

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Peter Magyar se toma una selfie mientras recorre el casco histórico de Cracovia, el 19 de mayo de 2026. (REUTERS/Kacper Pempel)

El miércoles, en Varsovia, Magyar tiene previsto reunirse con Tusk y el presidente nacionalista del país, Karol Nawrocki.

Se prevé que esta reunión sea delicada, ya que, en los últimos días de la campaña electoral en Hungría, Nawrocki viajó a Budapest para apoyar a Orbán.

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También el miércoles, Magyar viajará a Gdansk, la principal ciudad portuaria polaca en el mar Báltico, donde tiene previsto reunirse con el premio Nobel de la Paz y expresidente Lech Walesa, figura clave en el colapso del comunismo en la década de 1980.

Seis ministros acompañan al nuevo primer ministro en su viaje, entre ellos la ministra de Asuntos Exteriores, Anita Orbán (sin parentesco con Viktor Orbán).

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Anita Orbán anunció la retirada del embajador de Hungría en Varsovia debido a la “nueva fase” de las relaciones con Polonia. Será sustituido por un diplomático que refleje “la nueva dirección de nuestra política exterior”, añadió.

Peter Magyar incluirá una visita a Austria para estrechar la cooperación económica y reforzar la relación histórica entre ambos países. (REUTERS/Kacper Pempel)

En el ámbito económico, la directora de la Cámara de Comercio Polaco-Húngara, Anna Wisniewski, expresó su confianza en un impulso para el comercio bilateral, que actualmente asciende a 15.000 millones de euros (17.420 millones de dólares).

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Polonia es el segundo socio económico más importante de Hungría, después de Alemania.

El miércoles por la noche, se espera la llegada de Magyar a Austria, donde la cooperación económica y la política migratoria serán temas clave.

“Me gustaría fortalecer las relaciones entre Hungría y Austria por razones históricas, pero también culturales y económicas”, declaró.

Ambos países están estrechamente vinculados, tanto históricamente, dentro del antiguo Imperio austrohúngaro, como económicamente en la actualidad.

Austria es el segundo mayor inversor en Hungría después de Alemania, con una inversión superior a los 11.000 millones de euros.

Viena lleva tiempo buscando estrechar sus lazos con Budapest y otros países de la región.

AFP