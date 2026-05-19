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Récords, activismo y una portada histórica: cómo A’ja Wilson se convirtió en el rostro más poderoso del básquet femenino

La jugadora de las Aces acumula 4 títulos como Jugadora Más Valiosa, el contrato más alto en la historia de la WNBA y publicó Dear Black Girls, un libro donde narra las experiencias que forjaron su carácter dentro y fuera de la cancha

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La colaboración entre A’ja Wilson y Nike impulsa la unión entre alto rendimiento deportivo y tendencias de moda, destacando los modelos exclusivos A’One y A’Two (Candice Ward-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
La colaboración entre A’ja Wilson y Nike impulsa la unión entre alto rendimiento deportivo y tendencias de moda, destacando los modelos exclusivos A’One y A’Two (Candice Ward-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

La aparición de A’ja Wilson en la portada de Vanity Fair marca un hito para el básquet femenino y su integración en la cultura pop. Su ascenso, alimentado por 3 títulos de la WNBA, récords históricos y una proyección en tendencias sociales, expande la visibilidad para las mujeres negras en el deporte y consolida un liderazgo transfronterizo.

Desde su impacto en Vanity Fair, Wilson expresa fuerza tanto en la cancha como en ámbitos tradicionales y digitales. La colaboración con Nike, la marca estadounidense de ropa deportiva, con modelos como las A’One y A’Two, afianza la unión entre alto rendimiento y estilo. Encabezando récords y generando conversación, se posiciona en el centro de los avances para nuevas generaciones.

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Ascenso y visibilidad en la cultura pop

Durante la gira europea con Nike, Wilson fue retratada en la Pirámide del Louvre con prendas de Jacquemus, la firma francesa de moda, consolidando su protagonismo en la cultura visual actual.

A'ja Wilson tapa Vanity Fair
A’ja Wilson hace historia al aparecer en la portada de Vanity Fair y lidera la integración del básquet femenino en la cultura pop global

Además, su aparición en Hot Ones, el programa estadounidense de entrevistas, se viralizó cuando detuvo la grabación para rezar antes de probar alitas picantes, captando la atención global y cimentando su reconocimiento más allá del deporte, según Vanity Fair.

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Dominio en la WNBA y legado deportivo

En la cancha, Wilson establece registros únicos. Es la primera jugadora de la WNBA en anotar más de 1.000 puntos en una temporada, marca clave en el básquet femenino. Fue 4 veces Jugadora Más Valiosa y llevó a las Aces a tres campeonatos de liga.

En abril de 2026 firmó el contrato más alto en la historia de la liga: USD 5 millones en 3 años, de acuerdo con Vanity Fair. El acuerdo ejemplifica la nueva inversión privada con propietarios como Mark Davis y Tom Brady.

Durante la gira europea con Nike, A’ja Wilson se consagra como referente de estilo al ser fotografiada en la Pirámide del Louvre con prendas de Jacquemus (Kiyoshi Mio-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)
Durante la gira europea con Nike, A’ja Wilson se consagra como referente de estilo al ser fotografiada en la Pirámide del Louvre con prendas de Jacquemus (Kiyoshi Mio-IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

Sobre su evolución, la entrenadora Becky Hammon señaló a Vanity Fair: “Pasó de ser una chica joven a una mujer. Su ética de trabajo, su arraigo; simplemente tiene todas las piezas. Mantiene al vestuario responsable, y solo puede hacerlo cuando se exige a sí misma al máximo”.

Formó parte de las Aces tras la mudanza de la franquicia a Las Vegas como primera selección del draft, lo que redefinió los estándares de trato a las atletas profesionales. “Cuando nos mudamos, descubrimos cómo deben ser tratados los atletas profesionales”, recordó Wilson en Vanity Fair.

Superar adversidades marcó su carrera y motiva su impulso por abrir camino para la siguiente generación.

Activismo y referente para nuevas generaciones

A’ja Wilson rompe barreras en la WNBA al convertirse en la primera jugadora en superar los 1.000 puntos en una temporada, consolidando su legado deportivo (AP/Rick Scuteri)
A’ja Wilson rompe barreras en la WNBA al convertirse en la primera jugadora en superar los 1.000 puntos en una temporada, consolidando su legado deportivo (AP/Rick Scuteri)

El activismo de Wilson se plasma en sus memorias, Dear Black Girls, publicadas en 2024, donde narra episodios de discriminación racial y la superación de la dislexia. Relata su exclusión en la infancia por motivos raciales y la pérdida de su abuela en la universidad, experiencias decisivas para su carácter.

Melinda French Gates, editora de las memorias, enfatizó en Vanity Fair: “Tiene total confianza en quién es. Hay mucho que admirar en ella, pero lo esencial es cómo encarna la seguridad en sí misma”. Gates detalló que Wilson alcanzó ese equilibrio desde joven, algo poco común.

Durante la adolescencia, Wilson enfrentó dificultades académicas hasta su diagnóstico de dislexia a los 16 años, que le permitió acceder a mejores recursos educativos. Hoy visibiliza estos desafíos y se propone como ejemplo para el público que la sigue.

El contrato de USD 5 millones en tres años convierte a A’ja Wilson en la atleta mejor pagada de la historia de la WNBA, reflejando una nueva era de inversión privada (Wendell Cruz-Imagn Images/USA TODAY Sports via Reuters)
El contrato de USD 5 millones en tres años convierte a A’ja Wilson en la atleta mejor pagada de la historia de la WNBA, reflejando una nueva era de inversión privada (Wendell Cruz-Imagn Images/USA TODAY Sports via Reuters)

Respecto al entorno familiar, su madre Eva Wilson comentó a Vanity Fair: “Puedes desarrollar un sentido del estilo cuando puedes pagarlo. Se pueden hacer muchas cosas cuando tienes dinero”.

Vida personal y aspiraciones fuera de la cancha

Lejos de los estadios y la atención mediática, Wilson reside en Las Vegas con su pareja, el jugador de la NBA Bam Adebayo. La vivienda, en proceso de remodelación, simboliza un refugio personal y estabilidad fuera de la vida pública.

La relación, mantenida en reserva hasta los Juegos Olímpicos de París 2024, representa, para Wilson, un pilar de apoyo y alegría. “Por eso amo nuestra relación: nunca perdemos la diversión. Somos, en el fondo, dos niños grandes”, afirmó.

A’ja Wilson prioriza su futuro familiar y aspira a ser ejemplo para nuevas generaciones, renunciando a entrenar para dedicarse a la vida personal tras su retiro (REUTERS/Mario Anzuoni)
A’ja Wilson prioriza su futuro familiar y aspira a ser ejemplo para nuevas generaciones, renunciando a entrenar para dedicarse a la vida personal tras su retiro (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de la exigencia deportiva, la pareja prioriza la tranquilidad y el respaldo mutuo. Wilson señala que ahora su foco es ayudar a allanar el camino para futuras jugadoras. Rechaza la idea de entrenar tras su retiro y prefiere centrarse en su vida familiar: “Quiero sumergirme en el papel de esposa, madre y ser una hija excepcional”, aseguró.

Entre sus planes personales está recorrer nuevos destinos junto a su madre, reflejando su interés por el equilibrio y el crecimiento más allá del deporte.

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