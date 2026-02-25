Alerta Spam: la frase exacta que debes decir para que dejen de llamarte hoy mismo

Evita las llamadas spam respondiendo y exigiendo que no usen tus datos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aumento de llamadas comerciales no solicitadas (spam) y posibles intentos de estafa ha llevado a que especialistas en protección de datos recuerden a los usuarios que existe una herramienta legal poco conocida, pero efectiva, para frenar este tipo de contactos: ejercer de manera expresa el llamado “derecho de oposición”.

Este mecanismo permite solicitar, incluso durante la misma llamada, que la empresa deje de utilizar los datos personales con fines publicitarios y que elimine el número de sus bases de contacto.

Según explica la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el derecho de oposición puede manifestarse de forma clara y directa, sin trámites adicionales ni formularios complejos.

Solo basta con comunicar verbalmente que no se autoriza el uso de los datos personales para fines comerciales y que se solicita el cese de futuras comunicaciones. La entidad señala que las compañías están obligadas a respetar esta decisión cuando ha sido expresada por el titular de la información.

El fenómeno de las llamadas spam se ha intensificado en los últimos años debido al uso de tecnologías automatizadas capaces de generar miles de contactos telefónicos en pocos minutos.

Estos sistemas permiten a empresas —y en algunos casos a organizaciones fraudulentas— realizar campañas masivas mediante grabaciones preconfiguradas, conocidas como robocalls, o a través de operadores de centros de contacto.

En otros casos se producen las llamadas “mudas”, en las que el teléfono suena, la persona atiende, pero no recibe respuesta. Este tipo de comunicaciones suele estar vinculado a sistemas automáticos que detectan si el número está activo antes de incorporarlo a futuras campañas.

Aunque muchas de estas llamadas tienen fines comerciales, las autoridades advierten que algunas esconden intentos de fraude. Los interlocutores pueden hacerse pasar por bancos, entidades públicas o empresas reconocidas para generar confianza y obtener información sensible, como números de documentos, claves bancarias o códigos de verificación. Este tipo de engaño, conocido como ingeniería social, busca manipular a la víctima para que entregue datos voluntariamente.

El problema se agrava porque los números desde los que se originan las llamadas cambian con frecuencia o aparecen identificados como “desconocidos”, lo que dificulta su bloqueo definitivo. Además, los sistemas digitales permiten enmascarar el origen real de la comunicación, aumentando la sensación de inseguridad entre los usuarios.

Frente a este escenario, especialistas en privacidad subrayan que el derecho de oposición se ha convertido en una herramienta clave para recuperar el control sobre los datos personales. Al ejercerlo, el usuario deja constancia de su negativa al tratamiento de su información con fines de marketing, lo que obliga a la empresa a cesar las comunicaciones si opera dentro de un marco legal de protección de datos.

No obstante, los expertos aclaran que esta medida debe complementarse con otras prácticas preventivas. Entre ellas, el uso de aplicaciones identificadoras de llamadas, el bloqueo manual de números sospechosos y la revisión de los permisos otorgados al proporcionar datos personales en formularios digitales, sorteos o registros en línea, que a menudo alimentan bases de datos comerciales.

También recomiendan desconfiar de solicitudes urgentes realizadas por teléfono, especialmente aquellas que piden transferencias de dinero, contraseñas o códigos enviados por mensaje de texto. Las instituciones financieras y organismos oficiales, recuerdan, no solicitan este tipo de información por vía telefónica.

El crecimiento de estas comunicaciones refleja cómo la tecnología ha facilitado tanto la comercialización masiva como nuevas modalidades de fraude. Por ello, la gestión responsable de los datos personales y el conocimiento de los derechos asociados a su uso se han convertido en elementos esenciales para reducir la exposición a contactos no deseados.