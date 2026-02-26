Tecno

Adiós a la nube: Microsoft permite usar su IA y Office sin internet para evitar filtraciones

El modelo permite ejecutar servicios críticos y soluciones de IA en entornos aislados, reduciendo la dependencia de la conectividad externa

La creciente presión regulatoria, los riesgos geopolíticos y la necesidad de proteger datos críticos están llevando a gobiernos y empresas a replantear cómo utilizan la nube y la inteligencia artificial. En ese contexto, Microsoft anunció la expansión de su propuesta de infraestructura soberana con nuevas soluciones que permiten operar servicios digitales, cargas de trabajo y modelos de IA incluso en entornos completamente desconectados de internet.

La estrategia se articula a través de Microsoft Sovereign Cloud, un enfoque que busca que organizaciones públicas y privadas participen en la economía digital manteniendo el control sobre sus datos, identidades y operaciones.

La iniciativa combina herramientas de productividad, seguridad e infraestructura híbrida con opciones que permiten ejecutar sistemas tanto en la nube pública como en instalaciones locales sin depender de una conexión constante.

Infraestructura que funciona incluso sin conexión

Uno de los pilares es Azure Local en modo desconectado, una evolución de Microsoft Azure diseñada para gestionar infraestructuras críticas bajo políticas de Azure, pero sin necesidad de conectarse a la nube. Esto permite que sectores con requisitos estrictos —como defensa, finanzas, energía o administración pública— mantengan operaciones activas en redes aisladas o clasificadas.

El modelo responde a escenarios donde la conectividad externa no es viable o representa un riesgo. En estos entornos, las dependencias tradicionales de la nube pueden ser inadmisibles, por lo que la capacidad de operar localmente con herramientas conocidas se vuelve clave para la continuidad del negocio.

Según la compañía, la arquitectura puede escalar desde implementaciones pequeñas hasta centros de datos preparados para procesamiento intensivo de información e inteligencia artificial, manteniendo un modelo operativo unificado.

Productividad empresarial dentro del perímetro soberano

El segundo componente es Microsoft 365 Local en modo desconectado, que traslada servicios de colaboración y comunicación —como correo corporativo, gestión documental o mensajería empresarial— al entorno local del cliente.

Esto implica que herramientas asociadas a Microsoft 365 pueden ejecutarse completamente dentro de infraestructuras privadas, permitiendo que equipos de trabajo sigan colaborando sin depender de servicios externos. La propuesta apunta a garantizar la resiliencia operativa en situaciones donde la conectividad es limitada, intermitente o deliberadamente restringida.

Microsoft asegura que esta modalidad mantiene los mismos modelos de administración y gobernanza que utilizan las organizaciones en entornos conectados, reduciendo la complejidad de operar infraestructuras híbridas.

IA avanzada ejecutándose en local

El tercer eje es Foundry Local, una solución que permite ejecutar modelos avanzados de inteligencia artificial dentro de nubes privadas soberanas. A diferencia del paradigma habitual —en el que los modelos se ejecutan en centros de datos remotos— esta propuesta traslada la inferencia y las APIs al propio hardware del cliente.

La iniciativa incluye soporte para aceleración mediante GPU de socios tecnológicos como NVIDIA, lo que habilita el uso de modelos multimodales de gran escala sin que los datos abandonen el perímetro de seguridad definido por la organización.

El objetivo es permitir el uso de IA en sectores donde la confidencialidad es crítica, como investigación científica, infraestructuras estratégicas o sistemas gubernamentales, sin sacrificar capacidades tecnológicas avanzadas.

Una respuesta a la soberanía digital como requisito estratégico

El concepto de soberanía digital ha pasado de ser una discusión técnica a un requisito estratégico para muchos países. Normativas más estrictas sobre residencia de datos, cumplimiento regulatorio y ciberseguridad obligan a rediseñar cómo se despliegan las plataformas digitales.

Desde Europa, Gerard Hoffmann, CEO de Proximus Luxembourg, señaló que este tipo de modelos permite a las organizaciones innovar manteniendo autonomía tecnológica y control sobre la información, especialmente en mercados donde la soberanía digital es considerada una necesidad estructural.

Flexibilidad entre entornos conectados, híbridos o aislados

Microsoft sostiene que no existe un único modelo válido: algunas organizaciones operarán en esquemas híbridos, otras en entornos totalmente aislados y muchas alternarán entre ambos según su misión o nivel de riesgo.

Por ello, la propuesta busca ofrecer control sin fragmentar la arquitectura tecnológica, permitiendo decidir dónde se ejecutan las cargas de trabajo, cómo se gestionan los datos y qué grado de conectividad se admite.

Con Azure Local y Microsoft 365 Local ya disponibles a nivel global, y las capacidades de IA de Foundry Local destinadas a clientes con requisitos específicos, la compañía intenta posicionarse en un escenario donde la competitividad digital no depende solo de migrar a la nube, sino de hacerlo bajo reglas propias.

