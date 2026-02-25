PlayStation Plus: estos son los juegos gratuitos confirmados para marzo 2026

PlayStation dio a conocer los juegos de marzo para los usuarios de PlayStation Plus. REUTERS/Claudia Greco/Fotografía de archivo

PlayStation anunció los juegos gratis mensuales de marzo para los suscriptores de PlayStation Plus.

Entre los títulos destacados se encuentran PGA Tour 2K25, Slime Rancher y The Elder Scrolls Online. Estas opciones estarán disponibles por tiempo limitado exclusivamente para quienes cuenten con la suscripción activa.

Asimismo, si tienes una suscripción a PlayStation Plus Essential o Extra, puedes acceder a Discord Nitro gratis durante un mes.

Con Nitro, obtienes ventajas como perfiles personalizados, transmisión de video en alta definición, emojis animados y dos mejoras adicionales para servidores. Para activar tu beneficio, revisa tu correo electrónico, busca el código único, inicia sesión en PlayStation.comy sigue las instrucciones para canjearlo.

Cuáles son los juegos de PlayStation Plus para marzo

PGA Tour 2K25.

Te invita a competir en los torneos más importantes del golf, como el PGA Championship, el U.S. Open y el Open Championship.

Podrás crear y personalizar a tu propio golfista, mejorar sus habilidades y diseñar campos a tu gusto. Además, puedes enfrentar a otros jugadores en partidas en línea, ya sea de manera casual o en competencias clasificatorias.

Monster Hunter Rise.

Es una aventura de acción donde te conviertes en cazador de monstruos en un mundo inspirado en el folclore japonés. Elige entre 14 tipos de armas, personaliza a tu personaje y explora mapas llenos de criaturas únicas.

Puedes jugar solo o en equipo, y cada victoria te permite obtener materiales para crear y mejorar tus armas y armaduras.

Monster Hunter Rise es un juego de acción donde asumes el rol de cazador en un mundo inspirado en el folclore japonés. (PlayStation)

Slime Rancher 2.

Continúa la historia de Beatrix LeBeau, quien explora Rainbow Island, un lugar misterioso lleno de tecnología antigua y nuevas criaturas.

La misión es descubrir los secretos de la isla, recolectar slimes y recursos, y desarrollar una base con un conservatorio de cristal en un entorno colorido y vibrante.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road.

Ofrece una experiencia de rol en línea en el universo de Tamriel, ambientada cientos de años antes de Skyrim.

Explora regiones como Morrowind y Oblivion, participa en batallas y descubre misiones principales de todos los capítulos del juego, con la posibilidad de enfrentarte a otros jugadores o vivir aventuras en solitario.

The Elder Scrolls Online Collection: Gold Road brinda una experiencia de rol en línea situada siglos antes de Skyrim. (PlayStation)

Sony cierra el estudio Bluepoint Games

Sony ha cerrado el estudio de videojuegos Bluepoint Games. De acuerdo con el portal económico Bloomberg, un vocero de PlayStation confirmó que esta medida responde a una revisión interna motivada por las condiciones actuales del mercado y los resultados de una evaluación empresarial reciente.

El cierre del estudio significa la cancelación de varios proyectos importantes y la pérdida de una de las filiales más prestigiosas del grupo.

Según el portal mencionado, Bluepoint Games cesará sus operaciones a partir de marzo debido a dificultades económicas, lo que llevó a la compañía a reestructurar su organización.

El estudio, adquirido por Sony en 2021, era conocido por la modernización de títulos clásicos como los remakes de Demon’s Souls y Shadow of the Colossus.

Sony ha cerrado el estudio Bluepoint Games. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Además, colaboró con Sony Santa Monica en el desarrollo de God of War: Ragnarök, lanzado en 2022, y participó en la creación de un modo multijugador para God of War, proyecto cancelado en enero de 2025.

El CEO de PlayStation Studios, Hermen Hulst, explicó las razones de la decisión en una carta a los empleados, citada por el sitio especializado Kotaku.

Hulst indicó que la industria enfrenta un entorno cada vez más complejo, con mayores costos de desarrollo, menor crecimiento, cambios en los hábitos de los jugadores y obstáculos económicos generales, lo que dificulta la producción sostenible de videojuegos. Tras evaluar la situación, la directiva optó por cerrar Bluepoint para cumplir con las expectativas actuales y mantener un buen posicionamiento a futuro.

El cierre marca el final de Bluepoint Games como parte de Sony. Durante los cinco años bajo la multinacional japonesa, el estudio destacó por la calidad técnica de sus proyectos y la actualización de clásicos de PlayStation.