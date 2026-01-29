Convierten una PS4 en una consola portátil con pantalla OLED: así funciona

Un creador independiente, conocido como wewillmakeitnow en Reddit, decidió transformar una PS4 Slim en una consola portátil plenamente funcional, integrando pantalla OLED, batería y un diseño propio, en un experimento que desafía tanto la paciencia como los límites técnicos.

Demostrando que la fiebre por las consolas portátiles ha revivido con fuerza en los últimos años. Mientras compañías como Sony mantienen en secreto sus próximos movimientos y los rumores sobre nuevas portátiles crecen, hay quienes prefieren no esperar.

Cómo surgió la idea de una PS4 portátil

La iniciativa de wewillmakeitnow surge como respuesta al vacio de una portátil por parte de PlayStation, que desde la PSP Vita en 2011, no lanza un dispostivo de este tipo.

El proyecto no busca convertirse en un producto comercial ni pretende competir con dispositivos como la Steam Deck o la Nintendo Switch. Su objetivo fundamental es demostrar que la idea de una PlayStation portátil potente es viable y puede materializarse fuera de los laboratorios corporativos.

La PS4 Slim fue la elegida para este experimento por razones muy prácticas. Su tamaño compacto en comparación con la PS4 original y un diseño interno que permite eliminar componentes no esenciales sin sacrificar el funcionamiento principal la vuelven la candidata perfecta.

El reto consistía en conservar la esencia de la consola, pero reduciendo el volumen y ajustando el consumo energético para lograr una experiencia realmente portátil.

El resultado es una consola capaz de ejecutar juegos de forma nativa, sin atajos ni dependencias externas. En demostraciones, el dispositivo mostró títulos exigentes como God of War funcionando directamente, una prueba de que el planteamiento no es solo estético.

Cómo fue el rediseño de la PS4 a una portátil

Convertir una consola de sobremesa en portátil implica afrontar desafíos de peso, tamaño y disipación térmica. Uno de los puntos críticos del proyecto fue el rediseño del sistema de ventilación. Los usuarios de PS4 saben que el ventilador puede alcanzar niveles de ruido considerables. En un formato portátil, esto se vuelve aún más relevante.

El chasis de la PS4 portátil fue fabricado en plástico ABS mediante impresión 3D, priorizando la resistencia térmica y durabilidad para un resultado visual profesional.(PlayStation)

El creador optó por eliminar la rejilla protectora del ventilador para maximizar el flujo de aire y reducir el ruido. Además, incorporó protección electrónica que detiene el ventilador automáticamente si detecta una obstrucción. Junto a estos cambios físicos, se integró un microcontrolador ESP32 encargado de monitorear temperatura, consumo y estado de la batería.

La alimentación del sistema se realiza mediante una configuración 3S2P compuesta por seis celdas 21700 de 6.000 mAh cada una. Este conjunto alimenta la consola con una autonomía media de entre 1,5 y tres horas, según el tipo de juego y el consumo energético configurado, que ronda los 88 W.

El propio creador reconoció que la autonomía depende mucho del tipo de título que se ejecute. Aunque no está pensada para maratones, la batería permite partidas decentes, cumpliendo con el objetivo de viabilidad lejos del enchufe.

El panel utilizado es un OLED de 7 pulgadas y formato 16:9, dimensiones que se ajustan a los estándares actuales de consolas portátiles. La experiencia visual resulta atractiva y moderna. Además, el dispositivo mantiene la salida HDMI, permitiendo que funcione como una PS4 tradicional al conectarse a un televisor o monitor externo.

El sistema de ventilación fue rediseñado al eliminar la rejilla protectora, reduciendo el ruido y mejorando el flujo de aire, con protección electrónica para evitar daños.(REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Para alojar todos los componentes, el chasis fue diseñado y fabricado mediante impresión 3D en plástico ABS, un material elegido por su resistencia térmica y durabilidad. El resultado visual es impactante: la consola tiene un acabado que la aleja de la apariencia de prototipo casero.

Sin embargo, el peso y la ergonomía representan los mayores desafíos del proyecto. Con unas dimensiones de 112,89 mm de alto, 270 mm de ancho y 56,80 mm de grosor, y un peso total de 1,446 kilos, queda claro que no es una portátil destinada a usarse en el aire durante largas sesiones. El diseño priorizó la funcionalidad y la estabilidad por encima de la ligereza extrema.

La reorganización de los controles buscó mejorar la comodidad: el joystick izquierdo fue elevado y la cruceta bajada, siguiendo la lógica de los mandos de Xbox para reducir la fatiga en el pulgar. Los botones laterales también se reubicaron para facilitar su acceso.