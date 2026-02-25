Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus: llegará en marzo de 2026

Sony ha actualizado la sección ‘Última oportunidad para jugar’ de PlayStation Plus. (Sony)

Filtran el primer título gratuito de PlayStation Plus para marzo de 2026, generando expectativas y debates dentro de la comunidad gamer. Según información adelantada por el insider billbil-kun, el juego PGA Tour 2K25 sería la principal incorporación del nivel Essential el próximo mes.

Aunque la confirmación oficial por parte de Sony aún no ha llegado, la trayectoria del filtrador refuerza la credibilidad del dato, mientras que la reacción de los usuarios muestra una recepción dividida ante la posible selección.

PGA Tour 2K25, el posible juego gratis de PlayStation Plus

El insider billbil-kun, conocido por su colaboración con Dealabs y su historial prácticamente infalible en filtraciones, ha adelantado que PGA Tour 2K25 encabezaría la selección de juegos gratuitos para suscriptores del nivel Essential en marzo de 2026.

PGA Tour 2K25 es un videojuego de simulación de golf desarrollado por HB Studios y publicado por 2K.

La fuente señala que la confirmación oficial llegará el 25 de febrero de 2026, siguiendo la costumbre de Sony de anunciar los títulos el último miércoles antes del primer martes de cada mes.

Aunque se trata de una filtración y no de una información oficial, la comunidad suele prestar atención a los adelantos de billbil-kun debido a la fiabilidad de sus anuncios en meses pasados. No obstante, la elección de PGA Tour 2K25 como principal novedad no ha generado unanimidad entre los jugadores de PlayStation 5 y PlayStation 4.

Muchos usuarios esperaban un título de mayor peso comercial o mediático para abrir el catálogo de 2026, lo que ha dado lugar a debates en redes sociales y foros sobre la dirección del servicio.

El catálogo de PlayStation Plus Extra y Premium para enero 2026 sumó nueve juegos nuevos para PS4 y PS5, abarcando múltiples géneros populares.

Salidas confirmadas en PlayStation Plus: seis juegos abandonan el catálogo en marzo

Mientras se especula sobre las nuevas incorporaciones, Sony ha actualizado la sección ‘Última oportunidad para jugar’ de PlayStation Plus, indicando que seis títulos dejarán de estar disponibles en Extra y Premium a partir del 17 de marzo de 2026. Los juegos afectados son:

Mobile Suit Gundam Battle Operation: Code Fairy

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Cris Tales

R-Type Final 3 Evolved

Circus Electrique

Paradise Killer

Una vez llegada la fecha, estos títulos solo podrán jugarse mediante compra individual en PlayStation Store. Además, existe la posibilidad de que la lista se amplíe con nuevas salidas antes del plazo, como ha ocurrido en otras ocasiones.

Cris Tales es un videojuego de rol (JRPG) por turnos con una estética 2D dibujada a mano.

Expectativas y reacciones de la comunidad PlayStation Plus

La posible inclusión de PGA Tour 2K25 como juego gratuito no ha provocado el entusiasmo generalizado que suelen acompañar a los lanzamientos más esperados. Parte de la comunidad muestra cierta decepción, considerando que los títulos del nivel Essential han perdido atractivo en comparación con los de la suscripción Extra.

Los intercambios en foros y redes sociales reflejan una sensación de oportunidad perdida, especialmente en un contexto donde las filtraciones suelen elevar el nivel de expectativa.

Por otro lado, la gestión de los juegos que abandonan el servicio también genera interés, ya que los suscriptores deben estar atentos para aprovechar los títulos antes de que sean retirados del catálogo.

PlayStation Plus es una suscripción de Sony que otorga a los usuarios de PlayStation distintos beneficios exclusivos. (Foto: PlayStation)

Qué es PlayStation Plus y qué beneficios ofrece a los jugadores

PlayStation Plus es un servicio de suscripción ofrecido por Sony que brinda a los usuarios de consolas PlayStation acceso a una variedad de beneficios exclusivos. Entre sus principales ventajas se encuentran la posibilidad de jugar en línea con amigos o jugadores de todo el mundo, la descarga mensual de juegos gratuitos y descuentos especiales en la tienda digital PlayStation Store.

El servicio está disponible en diferentes niveles, como Essential, Extra y Premium, cada uno con distintos tipos de acceso y ventajas adicionales.

Además de los juegos gratuitos y las funciones multijugador, PlayStation Plus permite a los suscriptores almacenar partidas en la nube, disfrutar de pruebas de juegos completos y acceder a catálogos ampliados de títulos clásicos y actuales, dependiendo del plan elegido.

Esta suscripción se ha convertido en un pilar fundamental para quienes buscan aprovechar al máximo su consola PlayStation, garantizando una experiencia más completa, variada y conectada.