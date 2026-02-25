Las 5 mejores consolas portátiles para jugar fuera de casa: desde Nintendo hasta Steam Deck

Nintendo Switch y Steam Deck se posicionan como las mejores consolas portátiles del mercado.

Las consolas portátiles siguen consolidándose como una de las formas más vigentes de jugar videojuegos fuera de casa, gracias a dispositivos que combinan movilidad, catálogos amplios y experiencias cada vez más cercanas a las de una consola tradicional o una PC.

Desde los modelos clásicos de Nintendo hasta propuestas más recientes impulsadas por Valve, el mercado ofrece alternativas que priorizan la flexibilidad sin sacrificar rendimiento.

El auge del juego híbrido y portátil responde a una demanda sostenida: usuarios que buscan continuar sus partidas en cualquier lugar, sin depender de un televisor o un escritorio. Esta evolución ha permitido que nuevas generaciones de dispositivos convivan con consolas que marcaron hitos en diseño e innovación.

Nintendo Switch es uno de los más comerciales entre las consolas portátiles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A continuación, un repaso por cinco de las consolas portátiles más destacadas por su impacto, catálogo y experiencia de uso.

1. Nintendo 3DS: la apuesta por la innovación visual

La Nintendo 3DS se convirtió en uno de los sistemas portátiles más reconocidos por introducir la tecnología de visualización 3D sin necesidad de gafas. Su diseño de doble pantalla mantuvo la esencia de la familia DS, pero añadió una capa de inmersión que buscaba diferenciar la experiencia portátil.

Entre sus funciones más valoradas estuvo StreetPass, que permitía interacciones automáticas entre jugadores al cruzarse físicamente. A esto se sumó un catálogo robusto que prolongó su vigencia incluso tras la desactivación de los servicios en línea, consolidándola como uno de los dispositivos más creativos del segmento.

Nintendo 3DS fue uno de los portátiles más vendidas antes del lanzamiento de Nintendo Switch.

2. Nintendo Switch 1 y 2: el modelo híbrido que redefinió la portabilidad

La Nintendo Switch popularizó el concepto de consola híbrida: puede utilizarse como portátil independiente o conectarse a un televisor para jugar en formato tradicional. Esta dualidad cambió la manera en que los usuarios entienden la movilidad en los videojuegos.

El sistema de controles Joy-Con desmontables, su facilidad de uso y una biblioteca de títulos ampliamente reconocidos —entre ellos The Legend of Zelda: Breath of the Wild— ayudaron a posicionarla como una de las consolas más influyentes de los últimos años. Su éxito radica en ofrecer transiciones rápidas entre juego doméstico y portátil sin interrumpir la experiencia.

Nintendo Switch marcó el inicio de las consolas híbridas, las cuales son portátiles y también se pueden conectar al televisor.

3. Steam Deck: la experiencia de PC en formato portátil

La Steam Deck introdujo un enfoque distinto al trasladar el ecosistema del PC gaming a un dispositivo portátil. Basada en SteamOS, permite ejecutar miles de juegos disponibles en la plataforma Steam, incluyendo producciones independientes y títulos de gran presupuesto.

A diferencia de las consolas tradicionales, su fortaleza está en la flexibilidad: compatibilidad con configuraciones personalizadas, posibilidad de usar periféricos y acceso a bibliotecas ya existentes de los usuarios. Este modelo refleja la convergencia entre computadora y consola en un solo equipo.

Steam deck es la consola de Steam de Valve. (Steam)

4. Nintendo DS: el diseño de doble pantalla que cambió la jugabilidad

La Nintendo DS marcó una revolución en el juego portátil al incorporar dos pantallas, una de ellas táctil, que abrió nuevas posibilidades de interacción. Esta característica permitió mecánicas innovadoras basadas en el uso del lápiz táctil, ampliando el tipo de experiencias disponibles.

Su extensa biblioteca, que abarcó desde franquicias tradicionales hasta propuestas educativas y experimentales, convirtió a la DS en uno de los sistemas más vendidos de su generación. El enfoque en accesibilidad y creatividad la posicionó como un referente del diseño portátil.

El Nintendo DS estableció el mayor récord de ventas de Nintendo en toda su historia (Foto: @untaltico_)

5. PSP y PS Vita: la apuesta portátil de Sony

Sony ingresó al mercado con la PlayStation Portable (PSP) y posteriormente con la PS Vita, dispositivos que buscaron trasladar la experiencia de consola a un formato más compacto.

La PSP destacó en su momento por ofrecer funciones multimedia integradas, mientras que la PS Vita incorporó pantalla táctil, doble stick analógico y opciones de conexión remota con la PlayStation 4. Aunque su catálogo exclusivo fue más limitado, ambas consolas introdujeron avances técnicos significativos que ampliaron las posibilidades del juego portátil.

La PSP fue la primera consola portátil de Sony.

Un mercado que sigue evolucionando

La historia de estas consolas muestra cómo la portabilidad ha pasado de ser un complemento a convertirse en un eje central de la industria. Factores como la potencia del hardware, la variedad de juegos y la facilidad de uso han sido determinantes en su éxito.

Hoy, la línea entre consola doméstica, portátil y PC es cada vez más difusa. Los dispositivos actuales buscan ofrecer experiencias completas en cualquier contexto, confirmando que jugar fuera de casa ya no implica renunciar a calidad ni a profundidad en los videojuegos.