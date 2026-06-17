Armó su selección por LinkedIn y empató con España en el Mundial: el milagro de Cabo Verde

La selección de Cabo Verde es la sensación de la primera jornada del Mundial por empatar con los favoritos a ganar el torneo. (Fotocomposición Infobae)

Cabo Verde debutó en el Mundial 2026 con un empate ante España y confirmó que su primera presencia en la Copa del Mundo no fue un accidente o cuestión de suerte.

El 0-0 en Atlanta, Estados Unidos, frente a uno de los favoritos a ganar la competición prolongó una historia de construcción paciente que incluyó el reclutamiento de futbolistas a través de LinkedIn y que ya había transformado la clasificación al Mundial en 2025 en un hito nacional.

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Cómo se armó el plantel de la selección de Cabo Verde

La construcción de esta selección empezó años antes de su debut mundialista. Cabo Verde, independiente de Portugal desde 1973, tiene una economía modesta y una diáspora extendida por Europa.

Roberto Lopes fue uno de los jugadores contactados por LinkedIn. (Foto: REUTERS/Eva Korinkova/File Photo)

Este contexto dificultaba la captación de talento local y lo exponía a perder jugadores con raíces caboverdianas que elegían otras camisetas, como Nani o Nelson Semedo con Portugal.

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Frente a esa limitación, la federación eligió un método inusual: salir a buscar futbolistas en LinkedIn. El caso que mejor resume esa estrategia es el de Roberto Lopes, defensa de 32 años, nacido en Dublín, hijo de madre irlandesa y padre caboverdiano, y jugador del Shamrock Rovers de Irlanda.

En 2018 y 2019, Lopes recibió primero un mensaje de Rui Borges, en ese momento entrenador de la selección y creyó que era spam. Cuando llegó una segunda notificación, la posibilidad empezó a tomar forma y se abrió un camino que no era habitual para un futbolista con su recorrido.

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Este es el pantallazo del mensaje que le envió el entrenador de Cabo Verde en 2019 a Lopes por LinkedIn. (Foto X/ @wbdafiel)

“Muchos de los mensajes que recibía eran saludos o spam, y como este estaba en portugués, simplemente supuse que era uno de esos y lo ignoré. Afortunadamente, me volvió a mandar otro nueve meses después en inglés, pidiéndome que pensara en la oportunidad, y el resto es historia”, dijo Lopes en una entrevista a Reuters.

Ayer ante España, Lopes asumió el mando de la defensa en el primer partido mundialista de la historia del país. Su trayectoria explica el perfil de un plantel armado fuera del territorio insular, con futbolistas repartidos por ligas de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y África.

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Por qué es tendencia en redes sociales y Google el debut de Cabo Verde

Todo internet está hablando del estreno de Cabo Verde, que dejó uno de los datos más llamativos del torneo: España remató 23 veces y no logró marcar, mientras el arquero caboverdiano Vozinha, de 40 años, fue elegido hombre del partido.

España tuvo más de 20 remates al arco y no puedo marcar un gol. (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

Cabo Verde, que llegó al Mundial con el puesto 67 del ranking FIFA, sumó así el primer punto de su historia en un Grupo H en el que partía como la selección de menor jerarquía sobre el papel.

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La resistencia no se apoyó en un juego brusco, sino en una disciplina defensiva fuera de lo común. Cabo Verde cometió una sola falta en todo el encuentro, el registro más bajo firmado por una selección en la historia de los Mundiales.

Ese dato respondió a una expectativa previa que la selección desmintió en la cancha. Muchos esperaban que el conjunto africano pasara los 90 minutos frenando a los atacantes españoles con interrupciones constantes, pero los “Tiburones Azules” sostuvieron el empate con orden, coberturas y una actuación que España no consiguió quebrar.

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Cómo clasificó Cabo Verde al Mundial 2026, otra tendencia en Google

Solo la clasificación al Mundial fue una gran hazaña para Cabo Verde. (Foto: REUTERS/Taylor Coester)

Una de las dudas que tiene la mayoría de internautas o usuarios de Google es cómo Cabo Verde clasificó al Mundial 2026. El 13 de octubre de 2025, el Gobierno de Cabo Verde declaró un día festivo nacional después de que la selección sellara su primera clasificación mundialista.

En el Estadio Nacional de Praia, 15.000 aficionados vieron la victoria por 3-0 ante Esuatini, que dejó al seleccionado en la Copa del Mundo y a Camerún fuera de la clasificación directa.

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Asimismo, en la eliminatoria africana terminó con 23 puntos para Cabo Verde, cuatro más que Camerún. El lema del combinado nacional, “10 islas, una nación, un sueño”, dejó entonces de ser una consigna para convertirse en hito histórico.