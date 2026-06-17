Tecno

Armó su selección por LinkedIn y empató con España en el Mundial: el milagro de Cabo Verde

La red profesional fue útil para captar futbolistas como Roberto Lopes. La selección ya es sensación en el Mundial 2026 por frenar a la vigente campeona de la Eurocopa

Guardar
Google icon
La selección de Cabo Verde es la sensación de la primera jornada del Mundial por empatar con los favoritos a ganar el torneo. (Fotocomposición Infobae)
La selección de Cabo Verde es la sensación de la primera jornada del Mundial por empatar con los favoritos a ganar el torneo. (Fotocomposición Infobae)

Cabo Verde debutó en el Mundial 2026 con un empate ante España y confirmó que su primera presencia en la Copa del Mundo no fue un accidente o cuestión de suerte.

El 0-0 en Atlanta, Estados Unidos, frente a uno de los favoritos a ganar la competición prolongó una historia de construcción paciente que incluyó el reclutamiento de futbolistas a través de LinkedIn y que ya había transformado la clasificación al Mundial en 2025 en un hito nacional.

PUBLICIDAD

Cómo se armó el plantel de la selección de Cabo Verde

La construcción de esta selección empezó años antes de su debut mundialista. Cabo Verde, independiente de Portugal desde 1973, tiene una economía modesta y una diáspora extendida por Europa.

Roberto Lopes fue uno de los jugadores contactados por LinkedIn. (Foto: REUTERS/Eva Korinkova/File Photo)
Roberto Lopes fue uno de los jugadores contactados por LinkedIn. (Foto: REUTERS/Eva Korinkova/File Photo)

Este contexto dificultaba la captación de talento local y lo exponía a perder jugadores con raíces caboverdianas que elegían otras camisetas, como Nani o Nelson Semedo con Portugal.

PUBLICIDAD

Frente a esa limitación, la federación eligió un método inusual: salir a buscar futbolistas en LinkedIn. El caso que mejor resume esa estrategia es el de Roberto Lopes, defensa de 32 años, nacido en Dublín, hijo de madre irlandesa y padre caboverdiano, y jugador del Shamrock Rovers de Irlanda.

En 2018 y 2019, Lopes recibió primero un mensaje de Rui Borges, en ese momento entrenador de la selección y creyó que era spam. Cuando llegó una segunda notificación, la posibilidad empezó a tomar forma y se abrió un camino que no era habitual para un futbolista con su recorrido.

Este es el pantallazo del mensaje que le envió el entrenador de Cabo Verde en 2019 a Lopes por LinkedIn. (Foto X/ @wbdafiel)
Este es el pantallazo del mensaje que le envió el entrenador de Cabo Verde en 2019 a Lopes por LinkedIn. (Foto X/ @wbdafiel)

“Muchos de los mensajes que recibía eran saludos o spam, y como este estaba en portugués, simplemente supuse que era uno de esos y lo ignoré. Afortunadamente, me volvió a mandar otro nueve meses después en inglés, pidiéndome que pensara en la oportunidad, y el resto es historia”, dijo Lopes en una entrevista a Reuters.

Ayer ante España, Lopes asumió el mando de la defensa en el primer partido mundialista de la historia del país. Su trayectoria explica el perfil de un plantel armado fuera del territorio insular, con futbolistas repartidos por ligas de Europa, Estados Unidos, Oriente Medio y África.

Por qué es tendencia en redes sociales y Google el debut de Cabo Verde

Todo internet está hablando del estreno de Cabo Verde, que dejó uno de los datos más llamativos del torneo: España remató 23 veces y no logró marcar, mientras el arquero caboverdiano Vozinha, de 40 años, fue elegido hombre del partido.

El partido entre España y Cabo Verde en el Mundial 2026 (REUTERS/Bernadett Szabo)
España tuvo más de 20 remates al arco y no puedo marcar un gol. (Foto: REUTERS/Bernadett Szabo)

Cabo Verde, que llegó al Mundial con el puesto 67 del ranking FIFA, sumó así el primer punto de su historia en un Grupo H en el que partía como la selección de menor jerarquía sobre el papel.

La resistencia no se apoyó en un juego brusco, sino en una disciplina defensiva fuera de lo común. Cabo Verde cometió una sola falta en todo el encuentro, el registro más bajo firmado por una selección en la historia de los Mundiales.

Ese dato respondió a una expectativa previa que la selección desmintió en la cancha. Muchos esperaban que el conjunto africano pasara los 90 minutos frenando a los atacantes españoles con interrupciones constantes, pero los “Tiburones Azules” sostuvieron el empate con orden, coberturas y una actuación que España no consiguió quebrar.

Cómo clasificó Cabo Verde al Mundial 2026, otra tendencia en Google

Solo la clasificación al Mundial fue una gran hazaña para Cabo Verde. (Foto: REUTERS/Taylor Coester)
Solo la clasificación al Mundial fue una gran hazaña para Cabo Verde. (Foto: REUTERS/Taylor Coester)

Una de las dudas que tiene la mayoría de internautas o usuarios de Google es cómo Cabo Verde clasificó al Mundial 2026. El 13 de octubre de 2025, el Gobierno de Cabo Verde declaró un día festivo nacional después de que la selección sellara su primera clasificación mundialista.

En el Estadio Nacional de Praia, 15.000 aficionados vieron la victoria por 3-0 ante Esuatini, que dejó al seleccionado en la Copa del Mundo y a Camerún fuera de la clasificación directa.

Asimismo, en la eliminatoria africana terminó con 23 puntos para Cabo Verde, cuatro más que Camerún. El lema del combinado nacional, “10 islas, una nación, un sueño”, dejó entonces de ser una consigna para convertirse en hito histórico.

Temas Relacionados

Cabo VerdeLinkedInMundial 2026EspañaRoberto LopesTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Así es la pequeña ciudad construida en EE. UU. para simular ciberataques

El pueblo simulado del FBI replica comercios y viviendas para entrenar en ciberseguridad

Así es la pequeña ciudad construida en EE. UU. para simular ciberataques

Cómo puedo hablar con Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

La inteligencia artificial de Meta AI únicamente permite simular conversaciones pero no ofrece acceso real ni canales oficiales de contacto con el futbolista

Cómo puedo hablar con Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

Gemini de Google revela las estrellas del partido entre Argentina y Argelia más buscadas en el Mundial 2026

Lionel Messi es el principal en las búsquedas de Google Trends

Gemini de Google revela las estrellas del partido entre Argentina y Argelia más buscadas en el Mundial 2026

Ni romance ni apego: nueva versión de Siri para iPhone hablará como un papá

La renovada Siri promete respuestas útiles y directas, alejándose de la tendencia de otros asistentes

Ni romance ni apego: nueva versión de Siri para iPhone hablará como un papá

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire disponibles hoy 16 de junio de 2026

Garena liberó una serie de combinaciones fáciles de utilizar para reclamar recompensas como diamantes, skins y objetos de edición limitada

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire disponibles hoy 16 de junio de 2026

DEPORTES

El blooper de Marcelo Gallardo en el festejo del primer gol de Messi ante Argelia en el debut en el Mundial 2026

El blooper de Marcelo Gallardo en el festejo del primer gol de Messi ante Argelia en el debut en el Mundial 2026

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: el campeón del mundo se luce con tres goles de Messi

Las lágrimas de Messi tras marcar el primer gol de la selección argentina en el Mundial a días de cumplir 39 años

Las 28 fotos del debut de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026

TELESHOW

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Ángela Torres palpitó su debut como jurado en Popstars: “No lo puedo creer”

Wanda Nara calentó con fotos sexies la previa del debut de Argentina en el Mundial

Nicole Neumann reaccionó tras el supuesto coqueteo entre Manu Urcera y Juana Viale: “Modo delirio”

Marta Fort mostró su look para ver el debut de Argentina en Kansas: “Todo por la Scaloneta”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador vuelve a liderar torneo de tiro militar en Estados Unidos

El Salvador vuelve a liderar torneo de tiro militar en Estados Unidos

Presidenta de la Asamblea Legislativa y presidente de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica refuerzan coordinación institucional en temas clave para el país

Nicaragua: El régimen de Ortega y Murillo crea comités para vender bienes confiscados a opositores

El técnico de Panamá advierte que el Mundial 2026 no ofrece partidos fáciles

Doble pantalla, creatividad sin límites: descubre como la nueva ASUS Zenbook DUO cambia el multitasking