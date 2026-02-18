Tecno

Por qué Nvidia será fundamental para la próxima generación de consolas portátiles

La nueva tecnología de reescalado por inteligencia artificial permite a las consolas portátiles ofrecer gráficos de última generación, mayor autonomía y dispositivos más ligeros

Guardar
Nvidia redefine el futuro del
Nvidia redefine el futuro del gaming portátil con DLSS 4.5 y reescalado inteligente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La industria de los videojuegos se encuentra en pleno proceso de transformación tecnológica, y Nvidia se perfila como un actor clave para la próxima generación de consolas portátiles.

Las innovaciones en inteligencia artificial, reescalado de imagen y eficiencia energética, encabezadas por tecnologías como DLSS 4.5, tienen el potencial de cambiar radicalmente la experiencia de juego en dispositivos compactos, ligeros y accesibles.

La importancia de este salto tecnológico radica en la oportunidad de llevar gráficos y rendimiento de última generación a dispositivos que, por su tamaño y consumo, estaban tradicionalmente limitados.

DLSS 4.5 de Nvidia impulsa
DLSS 4.5 de Nvidia impulsa la próxima generación de consolas portátiles con gráficos avanzados y eficiencia - AYANEO

Con una competencia cada vez más intensa en el mercado portátil, la integración de hardware y software avanzados será decisiva para definir el futuro del gaming móvil.

Qué es la tecnología DLSS 4.5

DLSS (Deep Learning Super Sampling) es la tecnología de reconstrucción y reescalado de imagen desarrollada por Nvidia. Su versión 4.5 representa el mayor avance hasta la fecha, permitiendo que juegos renderizados a resoluciones extremadamente bajas, como 240p o 360p, se transformen en imágenes nítidas y fluidas a 720p, 1080p o incluso 4K.

Esto es posible gracias a modelos de inteligencia artificial de segunda generación, que utilizan parámetros avanzados y formatos como FP8, aumentando la eficiencia y reduciendo el impacto en el rendimiento.

La clave de DLSS 4.5 es que logra mantener la calidad visual y el detalle incluso en geometría pequeña y efectos complejos, minimizando problemas clásicos del reescalado como el ghosting y el shimmering. El resultado es una imagen limpia y realista, con bordes definidos y una nitidez que rivaliza con la resolución nativa.

Cuál es el impacto de Nvidia en las consolas portátiles

El reescalado inteligente transforma imágenes
El reescalado inteligente transforma imágenes de baja resolución en 1080p o 4K, haciendo posible juegos exigentes en dispositivos compactos y democratizando el acceso a experiencias AAA en formato móvil - REUTERS/Shir Torem/File Photo

La capacidad de DLSS 4.5 para reconstruir imágenes desde resoluciones base muy bajas es especialmente relevante para las consolas portátiles, donde el hardware suele ser menos potente que en las consolas de sobremesa o PC de gama alta.

Al permitir renderizar los juegos en resoluciones tan bajas como 360p o 540p y luego reescalarlos a 1080p o más, la tecnología de Nvidia reduce de manera significativa la carga sobre la GPU. Este avance se traduce en varios beneficios directos para las consolas portátiles de nueva generación.

Uno de los principales efectos es una mayor autonomía y menor generación de calor. Como la GPU necesita menos recursos gráficos para procesar cada fotograma, el consumo energético disminuye y el sistema de refrigeración no se exige tanto. Esto se traduce en dispositivos más frescos, silenciosos y con una batería de mayor duración.

Otro beneficio clave es la mayor fluidez de juego. Gracias al trabajo eficiente de DLSS 4.5 de Nvidia, es posible mantener tasas estables de 60 FPS incluso en videojuegos exigentes, todo ello sin sacrificar la calidad visual. Esto no solo mejora la experiencia de juego, también reduce el input lag, algo esencial para los títulos de acción o competitivos.

Tecnologías como DLSS 4.5 permiten
Tecnologías como DLSS 4.5 permiten reducir consumo, aumentar la fluidez y extender la vida útil del hardware, marcando un antes y un después para fabricantes y jugadores en el sector - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la accesibilidad y el costo se ven favorecidos. Al poder utilizar una GPU menos potente, y apoyarse en el reescalado avanzado de Nvidia, los fabricantes pueden crear consolas portátiles más ligeras, económicas y accesibles para un público más amplio, democratizando el acceso a gráficos de alto nivel en dispositivos compactos.

Nintendo Switch 2 incorpora una versión personalizada de DLSS, aunque las limitaciones de su arquitectura Ampere impiden aprovechar las últimas funciones de DLSS 4.5. Sin embargo, el camino está marcado: una consola basada en arquitecturas más modernas como Ada Lovelace o Blackwell podría adoptar esta tecnología en su máxima expresión, permitiendo juegos actuales en 360p reescalados a 1080p o incluso 4K.

En el gaming actual, la búsqueda del equilibrio entre fidelidad visual y rendimiento es esencial. Renderizar en resoluciones ultra altas exige una potencia considerable, pero gracias al reescalado inteligente mediante IA, los dispositivos pueden ofrecer imágenes casi indistinguibles de la original a una fracción del coste computacional. Esto permite disfrutar de efectos avanzados como el Ray Tracing sin ralentizar el juego y asegura que la experiencia sea ágil, fluida y competitiva.

Nvidia, con DLSS 4.5 y futuras innovaciones, será fundamental para la próxima generación de consolas portátiles. Su capacidad para combinar rendimiento, eficiencia y calidad gráfica sitúa a la marca en el centro de la revolución del gaming móvil, marcando un nuevo estándar para el entretenimiento digital allá donde vayas.

Temas Relacionados

NvidiaConsolas portátilesVideojuegosTecnología-NoticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Nokia 1100 Edition y Snake, la mezcla perfecta de tecnología y juego retro en un celular

Destaca por su resistencia, batería de larga duración y practicidad. Además, ostenta el récord como el teléfono más vendido de la historia

Nokia 1100 Edition y Snake,

Modo caballo de fuego en WhatsApp: cómo activarlo en el Año Nuevo Chino 2026

Los usuarios pueden crear fondos de chat, tarjetas de felicitación y realizar consultas mediante Meta AI, el asistente de inteligencia artificial integrado en la aplicación móvil

Modo caballo de fuego en

Windows 11 recupera una función que estaba desde Windows 95 y cambiará el diseño de la pantalla

Quienes creciendo moviendo la barra de tareas, tendrán la oportunidad de volver a personalizar esta herramienta

Windows 11 recupera una función

Todo sobre Resident Evil Requiem: fecha de lanzamiento, protagonistas y novedades jugables

Capcom apuesta por la alternancia de estilos entre Grace Ashcroft y Leon Kennedy, fusionando suspense clásico y acción intensa para ofrecer una experiencia única

Todo sobre Resident Evil Requiem:

El truco para conectar tu móvil al WiFi sin escribir la contraseña

La mayoría de dispositivos Android e iOS permiten vincularse a la red inalámbrica en segundos, evitando errores y agilizando el acceso para visitantes

El truco para conectar tu
DEPORTES
El jefe de Alpine habló

El jefe de Alpine habló sobre el desempeño de Franco Colapinto y Pierre Gasly en la pretemporada

En Brasil buscan que la Gira Sudamericana de tenis cambie de superficie y de fecha

Franco Colapinto cerró con saldo positivo el primer día de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin: marcó el mejor tiempo de Alpine

Festejo fugaz, show de Bad Bunny y debut con triunfo en Río: las frenéticas horas de Francisco Cerúndolo tras su título en el Argentina Open

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio

TELESHOW
Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios

Débora D’Amato: “Vencí 800 prejuicios y el miedo a la soledad para ser madre soltera a los 45”

La emoción del hermano de Alejandra Locomotora Oliveras al verla en la serie En el barro: “Un vacío que es inllenable”

La primera foto del Chino Darín con su bebé Dante que compartió Úrsula Corberó y enterneció a todos

Graciela Alfano volvió a encender las redes con un video desnuda a los 73 años en una playa de Punta del Este: “Disfrutar”

La contundente decisión de Edith Hermida durante el regreso de Beto Casella a la televisión

INFOBAE AMÉRICA

El ejército sirio ratifica el

El ejército sirio ratifica el control sobre la cárcel al-Hol y traslada a las familias

Conapina impulsa acciones para proteger a niños en situación de calle y con conexión de calle en El Salvador

Portugal acusó a un joven de intentar vender información de la OTAN a agentes rusos

Estados Unidos sancionó al director de la mayor cárcel de Nicaragua por los abusos contra los presos políticos

Cómo Manchester United logró convertirse en el primer equipo de fútbol líder de rankings musicales británicos con un sencillo propio