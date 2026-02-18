Por qué Nvidia será fundamental para la próxima generación de consolas portátiles

Nvidia redefine el futuro del gaming portátil con DLSS 4.5 y reescalado inteligente - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration//File Photo

La industria de los videojuegos se encuentra en pleno proceso de transformación tecnológica, y Nvidia se perfila como un actor clave para la próxima generación de consolas portátiles.

Las innovaciones en inteligencia artificial, reescalado de imagen y eficiencia energética, encabezadas por tecnologías como DLSS 4.5, tienen el potencial de cambiar radicalmente la experiencia de juego en dispositivos compactos, ligeros y accesibles.

La importancia de este salto tecnológico radica en la oportunidad de llevar gráficos y rendimiento de última generación a dispositivos que, por su tamaño y consumo, estaban tradicionalmente limitados.

DLSS 4.5 de Nvidia impulsa la próxima generación de consolas portátiles con gráficos avanzados y eficiencia - AYANEO

Con una competencia cada vez más intensa en el mercado portátil, la integración de hardware y software avanzados será decisiva para definir el futuro del gaming móvil.

Qué es la tecnología DLSS 4.5

DLSS (Deep Learning Super Sampling) es la tecnología de reconstrucción y reescalado de imagen desarrollada por Nvidia. Su versión 4.5 representa el mayor avance hasta la fecha, permitiendo que juegos renderizados a resoluciones extremadamente bajas, como 240p o 360p, se transformen en imágenes nítidas y fluidas a 720p, 1080p o incluso 4K.

Esto es posible gracias a modelos de inteligencia artificial de segunda generación, que utilizan parámetros avanzados y formatos como FP8, aumentando la eficiencia y reduciendo el impacto en el rendimiento.

La clave de DLSS 4.5 es que logra mantener la calidad visual y el detalle incluso en geometría pequeña y efectos complejos, minimizando problemas clásicos del reescalado como el ghosting y el shimmering. El resultado es una imagen limpia y realista, con bordes definidos y una nitidez que rivaliza con la resolución nativa.

Cuál es el impacto de Nvidia en las consolas portátiles

El reescalado inteligente transforma imágenes de baja resolución en 1080p o 4K, haciendo posible juegos exigentes en dispositivos compactos y democratizando el acceso a experiencias AAA en formato móvil - REUTERS/Shir Torem/File Photo

La capacidad de DLSS 4.5 para reconstruir imágenes desde resoluciones base muy bajas es especialmente relevante para las consolas portátiles, donde el hardware suele ser menos potente que en las consolas de sobremesa o PC de gama alta.

Al permitir renderizar los juegos en resoluciones tan bajas como 360p o 540p y luego reescalarlos a 1080p o más, la tecnología de Nvidia reduce de manera significativa la carga sobre la GPU. Este avance se traduce en varios beneficios directos para las consolas portátiles de nueva generación.

Uno de los principales efectos es una mayor autonomía y menor generación de calor. Como la GPU necesita menos recursos gráficos para procesar cada fotograma, el consumo energético disminuye y el sistema de refrigeración no se exige tanto. Esto se traduce en dispositivos más frescos, silenciosos y con una batería de mayor duración.

Otro beneficio clave es la mayor fluidez de juego. Gracias al trabajo eficiente de DLSS 4.5 de Nvidia, es posible mantener tasas estables de 60 FPS incluso en videojuegos exigentes, todo ello sin sacrificar la calidad visual. Esto no solo mejora la experiencia de juego, también reduce el input lag, algo esencial para los títulos de acción o competitivos.

Tecnologías como DLSS 4.5 permiten reducir consumo, aumentar la fluidez y extender la vida útil del hardware, marcando un antes y un después para fabricantes y jugadores en el sector - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por último, la accesibilidad y el costo se ven favorecidos. Al poder utilizar una GPU menos potente, y apoyarse en el reescalado avanzado de Nvidia, los fabricantes pueden crear consolas portátiles más ligeras, económicas y accesibles para un público más amplio, democratizando el acceso a gráficos de alto nivel en dispositivos compactos.

Nintendo Switch 2 incorpora una versión personalizada de DLSS, aunque las limitaciones de su arquitectura Ampere impiden aprovechar las últimas funciones de DLSS 4.5. Sin embargo, el camino está marcado: una consola basada en arquitecturas más modernas como Ada Lovelace o Blackwell podría adoptar esta tecnología en su máxima expresión, permitiendo juegos actuales en 360p reescalados a 1080p o incluso 4K.

En el gaming actual, la búsqueda del equilibrio entre fidelidad visual y rendimiento es esencial. Renderizar en resoluciones ultra altas exige una potencia considerable, pero gracias al reescalado inteligente mediante IA, los dispositivos pueden ofrecer imágenes casi indistinguibles de la original a una fracción del coste computacional. Esto permite disfrutar de efectos avanzados como el Ray Tracing sin ralentizar el juego y asegura que la experiencia sea ágil, fluida y competitiva.

Nvidia, con DLSS 4.5 y futuras innovaciones, será fundamental para la próxima generación de consolas portátiles. Su capacidad para combinar rendimiento, eficiencia y calidad gráfica sitúa a la marca en el centro de la revolución del gaming móvil, marcando un nuevo estándar para el entretenimiento digital allá donde vayas.