Switch 2 sorprende: Nintendo anuncia catálogo con Indiana Jones, Fallout 4 y más

Bethesda confirmó la llegada de tres títulos emblemáticos a Switch 2. EFE / FRANCK ROBICHON

Tras concluir la primera temporada navideña de la Switch 2, Nintendo comienza a definir cómo será el 2026 para su nueva consola. El panorama que se avecina resulta prometedor no solo por el lanzamiento de títulos propios, como el esperado spin-off de Pokémon, Pokopia, Mario Tennis Fever y Yoshi and the Mysterious Book, sino también por la llegada de grandes producciones de estudios externos.

La compañía ha revelado una lista de novedades que refuerzan la posición de la Switch 2 como plataforma clave para los próximos años.

Grandes lanzamientos de terceros: Indiana Jones, Fallout 4 y la apuesta multiplataforma

Uno de los anuncios más destacados de este ciclo proviene de Bethesda, que confirmó la llegada de tres títulos emblemáticos a Switch 2 como parte del plan de Xbox para consolidarse como editora multiplataforma. Fallout 4: Anniversary Edition se estrenará el 24 de febrero, mientras que Indiana Jones and the Great Circle hará su debut el 12 de mayo.

Fallout 4: Anniversary Edition se estrenará el 24 de febrero. (YouTube Nintendo of America)

Además, la remasterización de Oblivion se sumará al catálogo de la consola en algún momento de 2026. Este movimiento subraya la apertura de Nintendo a colaboraciones de alto nivel y la intención de diversificar su oferta más allá de los títulos exclusivos.

Final Fantasy, Resident Evil y el impulso del catálogo diverso

El Nintendo Direct más reciente también trajo consigo grandes nombres del mundo del videojuego japonés y occidental. Final Fantasy VII Rebirth, segundo capítulo de la trilogía de remakes, verá la luz el 3 de junio en la Switch 2, consolidando la presencia de Square Enix en la consola.

Por su parte, Capcom amplía su apuesta con Resident Evil Requiem, que estará disponible el 27 de febrero junto a Biohazard y Village. Pragmata, el shooter de ciencia ficción del estudio, llegará el 24 de abril y ya cuenta con una demo jugable en la eShop. Además, Hollow Knight tendrá una edición exclusiva para Switch 2 disponible desde hoy, reforzando la variedad en el catálogo.

Final Fantasy VII Rebirth verá la luz el 3 de junio en la Switch 2. (YouTube Nintendo of America)

Más novedades del Nintendo Direct

El listado de nuevos títulos no se limita a grandes franquicias. Valheim, el popular juego de supervivencia, llegará a la consola durante el año, mientras que Orbitals, una aventura cooperativa inspirada en el anime clásico, hará su aparición en verano.

Paranormasight: The Mermaid’s Curse, nueva entrega de la saga de detectives, se lanzará el 19 de febrero, y Tokyo Scramble, un título de terror de supervivencia, estará disponible el 11 de febrero. The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, el próximo RPG HD-2D de Square Enix, llegará el 18 de junio.

Para los aficionados a los clásicos, Super Bomberman Collection ya puede jugarse en Switch 2, incluyendo títulos inéditos fuera de Japón. Hamster amplía su Arcade Archives con Rave Racer el 26 de febrero y estrena la línea Consoles Archives con el debut de Cool Boarders y Ninja Gaiden II.

Nintendo es una multinacional japonesa que se dedica a la industria de los videojuegos y entretenimiento. REUTERS/Sarah Meyssonnier

La nueva consola de Nintendo demuestra que mantendrá la tradición de su predecesora al albergar no solo grandes lanzamientos propios, sino también una robusta oferta de juegos de terceros y títulos independientes.

Nintendo Switch hace historia y supera a la DS como la consola más vendida

La Nintendo Switch ha alcanzado un lugar destacado en la historia de la compañía japonesa al convertirse en la consola más vendida de todos los tiempos, superando a cualquier otro sistema lanzado previamente por Nintendo.

De acuerdo con el reporte financiero presentado el 3 de febrero de 2026, la consola híbrida registró ventas acumuladas de 155,37 millones de unidades hasta diciembre de 2025, desplazando así el récord que mantenía la Nintendo DS desde su retiro en 2013.

La Switch debutó en 2017 con un concepto híbrido. NINTENDO

El logro de la Switch adquiere mayor significado si se compara con la trayectoria de la Nintendo DS, que lideró el mercado con 154,02 millones de unidades desde su lanzamiento en 2004. La DS se distinguió por su doble pantalla, una de ellas táctil, y por conquistar a un público más amplio gracias a juegos como ‘Brain Training’ y ‘Nintendogs’.

Es pertinente indicar que el auge de la DS Lite en 2006, que representó el 61% del total de ventas con 93,86 millones de consolas, fue clave para su éxito.

Por su parte, la llegada de la Switch en 2017 revolucionó el mercado con su diseño híbrido, capaz de funcionar como consola portátil o conectarse al televisor para operar como sistema de sobremesa. Esta propuesta rompió con la división clásica entre dispositivos domésticos y portátiles de Nintendo, permitiendo atraer a un espectro de usuarios mucho más variado.