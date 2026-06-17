Gemini de Google revela las estrellas del partido entre Argentina y Argelia más buscadas en el Mundial 2026

Argentina de la mano de Messi llega como favorita a llevarse la victoria contra el país africano. (Fotocomposición Infobae)

Este martes 16 de junio, la selección de Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia en un duelo que genera expectativas y análisis.

El encuentro, que se jugará en territorio norteamericano, representa el primer desafío formal para el combinado dirigido por Lionel Scaloni y plantea interrogantes sobre el rendimiento y los protagonistas del debut.

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De cara a este choque mundialista, consultamos a Gemini de Google los deportivas más buscados. La consulta abarcó tanto a la selección argentina como a la argelina, tomando en cuenta el momento de cada futbolista, sus antecedentes y su función en el esquema táctico.

Messi, el capitán estrella en Google

El capitán argentino buscará anotar en su partido número 200 con la Albiceleste, donde asume el liderazgo ofensivo y la ejecución de pelotas detenidas. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, llega al debut mundialista con la motivación de alcanzar su partido número 200 con la camiseta albiceleste.

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Según Gemini, el astro rosarino parte como principal favorito para anotar porque asume la ejecución de penales y tiros libres y se consolida como eje del ataque. La reciente actuación de Messi, quien ya convirtió en el amistoso previo ante Islandia, refuerza las proyecciones.

Qué otros jugadores de Argentina son los más buscados, según Gemini

Lautaro viene de ser campeón con el Inter de Milán. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

Lautaro Martínez emerge como la referencia central del ataque argentino. El delantero del Inter de Milán se perfila como titular tras imponerse en la competencia interna ante Julián Álvarez, quien llega con menos ritmo de juego.

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La IA considera que Lautaro, autor de goles en los amistosos previos, será la principal amenaza dentro del área argelina. No obstante, otros modelos de IA, entre ellos los analizados por ChatGPT, incluyen a Julián Álvarez como uno de los favoritos para marcar.

El atacante del Atlético de Madrid cuenta con cifras goleadoras en instancias decisivas y suele aportar movilidad y sorpresa. Para la IA, el peso ofensivo recaerá principalmente en Martínez, pero no descarta que Álvarez pueda ingresar y aprovechar alguna oportunidad, especialmente si el partido requiere variantes en ataque.

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Cuáles volantes de Argentina pueden marcar

Almada viene de destacar esta temporada con el Atlético de Madrid. (Foto: REUTERS/Bruna Casas)

La IA identifica a Thiago Almada y Nicolás González como alternativas con gol en la segunda línea. Almada, mediocampista del Atlético de Madrid, ha convertido en los partidos de preparación y posee un remate de media distancia capaz de romper defensas cerradas.

Asimismo, González, habitual carrilero o extremo izquierdo, suele pisar el área y llegar a posiciones de remate, lo que incrementa sus chances. Ambos futbolistas ofrecen variantes tácticas que pueden resultar letales frente a una defensa argelina que apuesta por el repliegue y el contraataque.

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Según Gemini, “la segunda línea de ataque de Argentina llega con gol”, mientras que la IA de ChatGPT refuerza la idea de que el combinado de Scaloni dispone de opciones diversas para vulnerar el arco rival, incluso más allá de los delanteros tradicionales.

Quiénes son las principales amenazas de Argelia para el arco albiceleste

Mahrez es el capitán de la Selección Argelina. (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Por el lado de Argelia, la IA identifica a Mohamed Amoura como el atacante más peligroso. El delantero del Wolfsburgo alemán se destaca por su velocidad y capacidad para el desmarque, virtudes que pueden complicar a la zaga central argentina, integrada por Cristian Romero y Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez.

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Otro nombre señalado por la IA es Riyad Mahrez, extremo de 35 años que mantiene su vigencia en el fútbol internacional. Mahrez, exjugador del Manchester City, asume la responsabilidad en pelotas paradas y cuenta con una zurda capaz de sorprender desde el borde del área.

Sumado a las figuras más reconocidas, la IA contempla a Amine Gouiri como una opción a observar en el combinado africano. Gouiri atraviesa un buen momento con la selección y aprovechar los espacios generados por Amoura y Mahrez.

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