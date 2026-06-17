Tecno

Gemini de Google revela las estrellas del partido entre Argentina y Argelia más buscadas en el Mundial 2026

Lionel Messi es el principal en las búsquedas de Google Trends

Guardar
Google icon
Argentina de la mano de Messi llega como favorita a llevarse la victoria contra el país africano. (Fotocomposición Infobae)
Argentina de la mano de Messi llega como favorita a llevarse la victoria contra el país africano. (Fotocomposición Infobae)

Este martes 16 de junio, la selección de Argentina inicia su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia en un duelo que genera expectativas y análisis.

El encuentro, que se jugará en territorio norteamericano, representa el primer desafío formal para el combinado dirigido por Lionel Scaloni y plantea interrogantes sobre el rendimiento y los protagonistas del debut.

PUBLICIDAD

De cara a este choque mundialista, consultamos a Gemini de Google los deportivas más buscados. La consulta abarcó tanto a la selección argentina como a la argelina, tomando en cuenta el momento de cada futbolista, sus antecedentes y su función en el esquema táctico.

Messi, el capitán estrella en Google

El capitán argentino buscará anotar en su partido número 200 con la Albiceleste, donde asume el liderazgo ofensivo y la ejecución de pelotas detenidas. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)
El capitán argentino buscará anotar en su partido número 200 con la Albiceleste, donde asume el liderazgo ofensivo y la ejecución de pelotas detenidas. (Foto: REUTERS/Agustin Marcarian/File Photo)

Lionel Messi, capitán de la selección argentina, llega al debut mundialista con la motivación de alcanzar su partido número 200 con la camiseta albiceleste.

PUBLICIDAD

Según Gemini, el astro rosarino parte como principal favorito para anotar porque asume la ejecución de penales y tiros libres y se consolida como eje del ataque. La reciente actuación de Messi, quien ya convirtió en el amistoso previo ante Islandia, refuerza las proyecciones.

Qué otros jugadores de Argentina son los más buscados, según Gemini

Lautaro viene de ser campeón con el Inter de Milán. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)
Lautaro viene de ser campeón con el Inter de Milán. (Foto: REUTERS/Remo Casilli)

Lautaro Martínez emerge como la referencia central del ataque argentino. El delantero del Inter de Milán se perfila como titular tras imponerse en la competencia interna ante Julián Álvarez, quien llega con menos ritmo de juego.

La IA considera que Lautaro, autor de goles en los amistosos previos, será la principal amenaza dentro del área argelina. No obstante, otros modelos de IA, entre ellos los analizados por ChatGPT, incluyen a Julián Álvarez como uno de los favoritos para marcar.

El atacante del Atlético de Madrid cuenta con cifras goleadoras en instancias decisivas y suele aportar movilidad y sorpresa. Para la IA, el peso ofensivo recaerá principalmente en Martínez, pero no descarta que Álvarez pueda ingresar y aprovechar alguna oportunidad, especialmente si el partido requiere variantes en ataque.

Cuáles volantes de Argentina pueden marcar

Almada viene de destacar esta temporada con el Atlético de Madrid. (Foto: REUTERS/Bruna Casas)
Almada viene de destacar esta temporada con el Atlético de Madrid. (Foto: REUTERS/Bruna Casas)

La IA identifica a Thiago Almada y Nicolás González como alternativas con gol en la segunda línea. Almada, mediocampista del Atlético de Madrid, ha convertido en los partidos de preparación y posee un remate de media distancia capaz de romper defensas cerradas.

Asimismo, González, habitual carrilero o extremo izquierdo, suele pisar el área y llegar a posiciones de remate, lo que incrementa sus chances. Ambos futbolistas ofrecen variantes tácticas que pueden resultar letales frente a una defensa argelina que apuesta por el repliegue y el contraataque.

Según Gemini, “la segunda línea de ataque de Argentina llega con gol”, mientras que la IA de ChatGPT refuerza la idea de que el combinado de Scaloni dispone de opciones diversas para vulnerar el arco rival, incluso más allá de los delanteros tradicionales.

Quiénes son las principales amenazas de Argelia para el arco albiceleste

Mahrez es el capitán de la Selección Argelina. (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)
Mahrez es el capitán de la Selección Argelina. (Foto: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Por el lado de Argelia, la IA identifica a Mohamed Amoura como el atacante más peligroso. El delantero del Wolfsburgo alemán se destaca por su velocidad y capacidad para el desmarque, virtudes que pueden complicar a la zaga central argentina, integrada por Cristian Romero y Nicolás Otamendi o Lisandro Martínez.

Otro nombre señalado por la IA es Riyad Mahrez, extremo de 35 años que mantiene su vigencia en el fútbol internacional. Mahrez, exjugador del Manchester City, asume la responsabilidad en pelotas paradas y cuenta con una zurda capaz de sorprender desde el borde del área.

Sumado a las figuras más reconocidas, la IA contempla a Amine Gouiri como una opción a observar en el combinado africano. Gouiri atraviesa un buen momento con la selección y aprovechar los espacios generados por Amoura y Mahrez.

Temas Relacionados

Argentina vs. ArgeliaMundial 2026GolesLionel MessiTecnología-noticiasLo último en tecnologíaGemini de Google

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo puedo hablar con Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

La inteligencia artificial de Meta AI únicamente permite simular conversaciones pero no ofrece acceso real ni canales oficiales de contacto con el futbolista

Cómo puedo hablar con Messi en WhatsApp durante la Copa Mundial 2026

Armó su selección por LinkedIn y empató con España en el Mundial: el milagro de Cabo Verde

La red profesional fue útil para captar futbolistas como Roberto Lopes. La selección ya es sensación en el Mundial 2026 por frenar a la vigente campeona de la Eurocopa

Armó su selección por LinkedIn y empató con España en el Mundial: el milagro de Cabo Verde

Ni romance ni apego: nueva versión de Siri para iPhone hablará como un papá

La renovada Siri promete respuestas útiles y directas, alejándose de la tendencia de otros asistentes

Ni romance ni apego: nueva versión de Siri para iPhone hablará como un papá

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire disponibles hoy 16 de junio de 2026

Garena liberó una serie de combinaciones fáciles de utilizar para reclamar recompensas como diamantes, skins y objetos de edición limitada

Paso a paso para canjear los códigos de Free Fire disponibles hoy 16 de junio de 2026

WhatsApp ahora con versión de pago usando Meta One: qué incluye la opción premium

Quienes adquieran la suscripción también podrán acceder a sus beneficios en Facebook, Instagram y Meta AI

WhatsApp ahora con versión de pago usando Meta One: qué incluye la opción premium

DEPORTES

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: el campeón del mundo gana por un golazo de Messi

Argentina vs Argelia, EN VIVO, por el Mundial 2026: el campeón del mundo gana por un golazo de Messi

Las 20 fotos del debut de la selección argentina frente a Argelia en el Mundial 2026

La secuencia del golazo de Messi para Argentina ante Argelia en el debut en el Mundial 2026 y los récords que rompió

Austria vs Jordania, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El detalle nunca antes visto en las camisetas de Lionel Messi y otros jugadores de Argentina en el debut del Mundial 2026

TELESHOW

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Nazarena Vélez explicó por qué evitó cruzarse con Flor de la V: “Le cree a todas las mujeres menos a mi hija”

Ángela Torres palpitó su debut como jurado en Popstars: “No lo puedo creer”

Wanda Nara calentó con fotos sexies la previa del debut de Argentina en el Mundial

Nicole Neumann reaccionó tras el supuesto coqueteo entre Manu Urcera y Juana Viale: “Modo delirio”

Marta Fort mostró su look para ver el debut de Argentina en Kansas: “Todo por la Scaloneta”

INFOBAE AMÉRICA

El técnico de Panamá advierte que el Mundial 2026 no ofrece partidos fáciles

El técnico de Panamá advierte que el Mundial 2026 no ofrece partidos fáciles

Doble pantalla, creatividad sin límites: descubre como la nueva ASUS Zenbook DUO cambia el multitasking

El Senado rechazó una resolución para impedir que Trump ordene más ataques contra Irán

Estados Unidos emitió una carta de advertencia contra una empresa extranjera por presuntas operaciones con activos expropiados en Cuba

Suiza confirmó que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se firmará el viernes en Bürgenstock