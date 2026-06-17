El técnico de Panamá advierte que el Mundial 2026 no ofrece partidos fáciles

Soccer Football - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, y Aníbal Godoy durante una conferencia de prensa. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, afirmó en Toronto que no hay partido fácil en el Mundial 2026, luego de observar el desarrollo de los primeros encuentros del torneo. Las declaraciones se produjeron en la rueda de prensa previa al debut panameño ante Ghana, donde el técnico hispano-danés analizó el rendimiento mostrado por las selecciones participantes y recalcó la importancia de la concentración y el trabajo colectivo. Según informó la agencia EFE, Christiansen sostuvo que varias selecciones han competido de igual a igual contra rivales considerados superiores, gracias al esfuerzo y al orden táctico.

De acuerdo con lo expresado por Christiansen, antes de iniciarse el torneo existía la percepción de que la ampliación del formato generaría resultados abultados. “Se hablaba mucho de que iba a ser el Mundial con más equipos, que iba a haber muchas goleadas en estos partidos, y de momento solo ha habido una. Eso significa que los equipos son difíciles de batir. No hay ningún partido fácil”, indicó el entrenador en declaraciones recogidas por EFE. Además, subrayó la necesidad de que Panamá alcance su máximo nivel mental y físico ante el conjunto africano.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Rueda de prensa de Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. El seleccionador de Panamá, Thomas Christiansen, durante una rueda de prensa. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

El capitán de la selección panameña, Aníbal Godoy, respaldó la postura de su entrenador y advirtió que “no se puede menospreciar a ningún equipo”. El mediocampista explicó, según lo publicado por EFE, que el fútbol ha cambiado y que la preparación táctica y la disposición al trabajo son claves para competir. “Si tu equipo tiene buena disposición de trabajo, mucha energía, tienes muchas cosas por conseguir y tienes una oportunidad muy grande de sacar una victoria”, afirmó Godoy. El futbolista se mostró confiado en las posibilidades del plantel y expresó: “Tengo una sensación muy grande y muy profunda en este momento de que, terminado el día de mañana, vamos a hacer historia”.

Consultado por la situación física de Adalberto Carrasquilla, Christiansen aclaró que el jugador está integrado en la convocatoria de 26 futbolistas debido a que se encuentra en condiciones, aunque no completamente recuperado. “Vamos a ver cómo se va desarrollando el partido de mañana. Si es para el siguiente partido, también está bien. Hay que ir poco a poco pero si mañana, por cualquier razón, hay que jugársela a todo, vamos a tener que hacerlo si es necesario”, explicó el seleccionador.

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Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Conferencia de prensa de Panamá - Estadio de Toronto, Toronto, Canadá - 16 de junio de 2026. El entrenador de Panamá, Thomas Christiansen, durante una conferencia de prensa. REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Durante la conferencia, tanto el entrenador como el capitán destacaron la motivación interna del grupo y remarcaron que cada jugador aporta ambición individual a los objetivos colectivos. Según consignó EFE, Godoy sostuvo que la meta principal es avanzar de ronda, aunque cada integrante del plantel suma su propia motivación al conjunto. Christiansen, por su parte, remarcó que el equipo panameño no viajó solo para competir sino con la intención de marcar territorio en la cita mundialista y buscar una victoria que considera posible. “Venimos a competir. Hemos hecho una buena preparación de camino hasta esta Copa Mundial”, señaló el técnico.

La selección de Panamá afronta su segundo Mundial, tras su primera participación en Rusia 2018, y llega al debut en Canadá con altas expectativas y la convicción de poder protagonizar un papel histórico, según concluyó la cobertura de EFE.

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