Tecno

Pasos para ejecutar juegos de PC en celulares Android en 2026

La llegada de GameHub a Google Play facilita la ejecución de juegos de PC en celulares que funcionan con este sistema operativo

Guardar
Aplicaciones como GameHub permiten instalar
Aplicaciones como GameHub permiten instalar y jugar videojuegos en teléfonos Android sin procesos complicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de jugar títulos de PC en un teléfono móvil dejó de ser un experimento y se transformó en una experiencia accesible para millones de usuarios. Con la llegada oficial de GameHub, el emulador de juegos de Windows para Android desarrollado por GameSir, a la tienda de Google Play, se abrió la puerta a una nueva etapa para el gaming móvil híbrido.

Instalar juegos de PC en celulares Android ya es un proceso sencillo, seguro y al alcance de cualquier usuario que quiera explorar el futuro del entretenimiento digital.

Requisitos y consideraciones para una experiencia óptima

El atractivo de ejecutar juegos de PC en un celular Android se enfrenta a varios desafíos técnicos. No todos los títulos funcionan con el mismo nivel de fluidez, y la exigencia gráfica de algunos juegos demanda un smartphone de gama alta, capaz de mantener tasas de fotogramas estables.

La configuración de rendimiento en
La configuración de rendimiento en GameHub optimiza la experiencia de juego según las capacidades del smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde comunidades en Reddit como r/EmulationOnAndroid, los usuarios recomiendan utilizar mandos físicos, como el GameSir X5s (con un precio aproximado de 44,99 dólares), para acercar la experiencia móvil a la de un PC tradicional.

No todos los juegos de Steam presentan el mismo rendimiento en GameHub. En algunos casos, es necesario ajustar configuraciones avanzadas para optimizar la experiencia.

El menú interno de GameHub permite modificar parámetros como la tasa máxima de fotogramas (con opciones para 30, 60 o hasta 120 fps), activar la función Force Enable para Native Rendering+ y habilitar la Super Resolution, que eleva la nitidez de los juegos al ejecutarse a 720p en el emulador.

El uso de accesorios y la correcta configuración pueden marcar la diferencia entre una sesión fluida y una experiencia limitada por el hardware del dispositivo. Los usuarios que busquen el mejor desempeño deben prestar atención tanto a las especificaciones de su smartphone como a la personalización de los ajustes disponibles en el emulador.

GameHub puede ser descargada desde
GameHub puede ser descargada desde la tienda oficial de Android. (Google Play)

Pasos para instalar y configurar juegos de PC en Android

Para quienes buscan ejecutar juegos de PC en Android, estos son los pasos fundamentales para comenzar con GameHub:

1. Descarga e instalación

  • Ingresa a la Google Play Store y busca “GameHub”.
  • Descarga e instala la aplicación.
  • Como alternativa, puedes obtener la versión completa desde la web oficial.

2. Primeros pasos y vinculación de cuentas

  • Abre la aplicación.
  • Crea una cuenta nueva o inicia sesión con tu cuenta de Google.
  • Ve a la pestaña “My”.
  • Toca el icono de Steam e ingresa los datos de tu cuenta para vincular tu biblioteca de juegos de PC.

3. Instalación de juegos

  • Busca y selecciona cualquier juego de tu biblioteca de Steam.
  • Pulsa en “Get Game” para instalarlo directamente en tu móvil.
Los usuarios pueden personalizar los
Los usuarios pueden personalizar los ajustes gráficos para adaptar cada juego a su dispositivo Android. (Google Play)

4. Configuración y optimización

  • Selecciona el juego instalado y pulsa para iniciarlo.
  • Accede al menú interno del juego usando el botón Atrás del dispositivo o el gesto táctil correspondiente.
  • Haz clic en el icono de rendimiento (Performance).
  • Activa la opción “Force Enable” para Native Rendering+ si está disponible.
  • Ajusta el límite de fotogramas según la capacidad de tu dispositivo (puedes elegir entre 30, 60 o 120 fps).
  • Habilita la opción “Super Resolution” para mejorar la nitidez, especialmente en juegos que corren a 720p.

5. Repetir según necesidad

  • Aplica estos pasos y ajustes personalizados para cada juego que desees ejecutar en tu móvil.

Temas Relacionados

VideojuegosPCCelularAndroidTecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Cómo resolver fallos de conexión Bluetooth en dispositivos Apple

Antes de buscar ayuda avanzada, la compañía recomienda una serie de acciones básicas para resolver las dificultades más comunes de conexión

Cómo resolver fallos de conexión

Tener una PC gamer con 128 GB de RAM ahora es posible: conoce todo lo que incluye

ROG y KOJIMA PRODUCTIONS presentan un equipo que redefine el estándar de potencia y diseño en computadoras personales

Tener una PC gamer con

Facebook Messenger se despide: esta es la fecha en la que ya no podrás chatear

Los usuarios serán redirigidos automáticamente a facebook.com/messages para continuar sus conversaciones

Facebook Messenger se despide: esta

Pronto podrías programar mensajes en WhatsApp sin descargar apps externas

La función se encuentra en fase beta para iOS y aún no tiene fecha oficial de lanzamiento

Pronto podrías programar mensajes en

Más allá del sueldo: por qué el “salario emocional” es la única forma de retener talento en la era IA

Ya no basta con un buen sueldo. En un mercado dominado por la automatización, las empresas que integran tecnología con beneficios emocionales logran una retención mayor

Más allá del sueldo: por
DEPORTES
Con doblete de Bareiro, Boca

Con doblete de Bareiro, Boca Juniors vence a Gimnasia de Chivilcoy en Salta por los 32avos de final de la Copa Argentina

Francisco Comesaña, Thiago Tirante y Mariano Navone avanzan en el ATP 250 de Santiago

La ácida crítica de Chilavert a Courtois en medio de la polémica entre Pestiani y Vinícius: “Le sacó la novia a su compañero”

Excelente jugada de Janson y anticipo perfecto de Bareiro: el golazo de Boca con el que abrió el marcador ante Gimnasia de Chivilcoy

Simeone reemplazó a Julián Álvarez a los 58 minutos del triunfo del Atlético de Madrid: su tajante argumento y el show de gestos

TELESHOW
El divertido ida y vuelta

El divertido ida y vuelta de Anita Espasandín y Benjamín Vicuña tras su escapada a Punta del Este: “¿No me soportás?”

Christian Petersen vuelve a la televisión para contar su verdad de la milanesa

Pampita mostró su furia tras los rumores de infidelidad y habló de su relación con Martín Pepa

Qué pasó entre Guillermo Francella y Elba Marcovecchio: “Carita con carita”

Cazzu redobló la apuesta contra Rauw Alejandro y Jhayco y recibió el apoyo de Lali Espósito, Bizarrap y Nicki Nicole

INFOBAE AMÉRICA

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca

Japón desplegará misiles tierra-aire cerca de Taiwán para reforzar su defensa ante la amenaza militar del régimen chino

Más de 100 presos políticos fueron liberados en Venezuela tras la ley de amnistía: denuncian exclusiones y demoras en el proceso

Los países nórdicos y bálticos exigieron a Rusia un alto el fuego inmediato en el aniversario de la invasión a Ucrania

Canadá anunció un paquete de asistencia a Ucrania por USD 300 millones y amplió las sanciones contra la flota fantasma rusa

El régimen de Irán dijo que un acuerdo nuclear con Estados Unidos “está al alcance” si se prioriza la diplomacia