Pasos para ejecutar juegos de PC en celulares Android en 2026

Aplicaciones como GameHub permiten instalar y jugar videojuegos en teléfonos Android sin procesos complicados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La posibilidad de jugar títulos de PC en un teléfono móvil dejó de ser un experimento y se transformó en una experiencia accesible para millones de usuarios. Con la llegada oficial de GameHub, el emulador de juegos de Windows para Android desarrollado por GameSir, a la tienda de Google Play, se abrió la puerta a una nueva etapa para el gaming móvil híbrido.

Instalar juegos de PC en celulares Android ya es un proceso sencillo, seguro y al alcance de cualquier usuario que quiera explorar el futuro del entretenimiento digital.

Requisitos y consideraciones para una experiencia óptima

El atractivo de ejecutar juegos de PC en un celular Android se enfrenta a varios desafíos técnicos. No todos los títulos funcionan con el mismo nivel de fluidez, y la exigencia gráfica de algunos juegos demanda un smartphone de gama alta, capaz de mantener tasas de fotogramas estables.

La configuración de rendimiento en GameHub optimiza la experiencia de juego según las capacidades del smartphone. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Desde comunidades en Reddit como r/EmulationOnAndroid, los usuarios recomiendan utilizar mandos físicos, como el GameSir X5s (con un precio aproximado de 44,99 dólares), para acercar la experiencia móvil a la de un PC tradicional.

No todos los juegos de Steam presentan el mismo rendimiento en GameHub. En algunos casos, es necesario ajustar configuraciones avanzadas para optimizar la experiencia.

El menú interno de GameHub permite modificar parámetros como la tasa máxima de fotogramas (con opciones para 30, 60 o hasta 120 fps), activar la función Force Enable para Native Rendering+ y habilitar la Super Resolution, que eleva la nitidez de los juegos al ejecutarse a 720p en el emulador.

El uso de accesorios y la correcta configuración pueden marcar la diferencia entre una sesión fluida y una experiencia limitada por el hardware del dispositivo. Los usuarios que busquen el mejor desempeño deben prestar atención tanto a las especificaciones de su smartphone como a la personalización de los ajustes disponibles en el emulador.

GameHub puede ser descargada desde la tienda oficial de Android. (Google Play)

Pasos para instalar y configurar juegos de PC en Android

Para quienes buscan ejecutar juegos de PC en Android, estos son los pasos fundamentales para comenzar con GameHub:

1. Descarga e instalación

Ingresa a la Google Play Store y busca “GameHub”.

Descarga e instala la aplicación.

Como alternativa, puedes obtener la versión completa desde la web oficial.

2. Primeros pasos y vinculación de cuentas

Abre la aplicación.

Crea una cuenta nueva o inicia sesión con tu cuenta de Google .

Ve a la pestaña “My”.

Toca el icono de Steam e ingresa los datos de tu cuenta para vincular tu biblioteca de juegos de PC.

3. Instalación de juegos

Busca y selecciona cualquier juego de tu biblioteca de Steam .

Pulsa en “Get Game” para instalarlo directamente en tu móvil.

Los usuarios pueden personalizar los ajustes gráficos para adaptar cada juego a su dispositivo Android. (Google Play)

4. Configuración y optimización

Selecciona el juego instalado y pulsa para iniciarlo.

Accede al menú interno del juego usando el botón Atrás del dispositivo o el gesto táctil correspondiente.

Haz clic en el icono de rendimiento (Performance).

Activa la opción “Force Enable” para Native Rendering+ si está disponible.

Ajusta el límite de fotogramas según la capacidad de tu dispositivo (puedes elegir entre 30, 60 o 120 fps).

Habilita la opción “Super Resolution” para mejorar la nitidez, especialmente en juegos que corren a 720p.

5. Repetir según necesidad

Aplica estos pasos y ajustes personalizados para cada juego que desees ejecutar en tu móvil.