El detalle nunca antes visto en las camisetas de Lionel Messi y otros jugadores de Argentina en el debut del Mundial 2026

El parche del campeón del mundo, en el hombro de Rodrigo de Paul (REUTERS/Bernadett Szabo)

La selección argentina hizo su estreno en el Mundial 2026 de Norteamérica ante Argelia en Kansas City y desde el inicio del encuentro se notó que tanto Lionel Messi como varios de sus compañeros tenían un detalle nunca antes visto en sus camisetas. Es que gracias a un acuerdo comercial de la FIFA con la empresa estadounidense Fanatics, un parche especial apareció en las casacas albicelestes.

A través de esta iniciativa de marketing, inspirada en futuras tarjetas coleccionables, cada camiseta tuvo un particular logotipo estampado que, tras el duelo, será quitado de la indumentaria para ser vendido en formato una tarjeta, un modelo que nació en el béisbol y que después adoptaron las otras grandes competiciones del mundo deportivo como NFL, Fórmula 1 y la NBA.

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El parche del Mundial 2026 que llevan todos los equipos puede ser dorado, blanco o negro, dependiendo la historia de cada uno de los combinados nacionales en lo que es la edición número 23 del máximo torneo de selecciones masculinas de fútbol organizados por el ente que rige su destino en todo el planeta. El parche de color oro quedó reservado para los que levantaron el trofeo: Argentina, Brasil, Uruguay, Francia, Alemania, España e Inglaterra. En la misma línea, son varias las leyendas que tendrán otra marca en sus camisetas, y entre ellos estará el capitán de la Selección: el astro rosarino, al igual que el croata Luka Modric, el portugués Cristiano Ronaldo, el alemán Manuel Neuer y el japonés Yuto Nagatomo ya posaron o tendrán un distintivo por jugar más de cinco Mundiales denominado “Legacy”.

Los debutantes en la Copa del Mundo también tendrán un distintivo que estará debajo del logo del Mundial en las mangas. En el caso de Argentina, serán 10 los futbolistas que, al menos hasta el estreno con el combinado africano, no habían sumado minutos en un duelo mundialista. Ellos son: Juan Musso, Gerónimo Rulli (no vio minutos en Qatar), Facundo Medina, Marcos Senesi, Valentín Barco, Nico Paz, Giovanni Lo Celso, Nicolás González (cortado de la lista de 26 en 2022 por lesión), Giuliano Simeone y el Flaco López. El dato a tener en cuenta es que, por ejemplo, el caso de Paz o Barco, dos de los que todavía no tienen experiencia en el campeonato, cuando sumen al menos unos segundos de juego, al partido siguiente no utilizarán el parche.

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Otro que tiene una marca particular en su buzo es Dibu Martínez. El arquero del Aston Villa, que fue decisivo en la conquista del Mundial de Qatar con sus grandes atajadas y lo que fue su participación en la tanda de penales frente a los Países Bajos y la definición ante Francia, llevará el parche por haber ganado el premio al mejor arquero del Mundial 2022. En su remera tiene la referencia “Golden Glove Winner’s”, la misma que ya utilizaron otras dos estrellas que cuidan los tres palos como Neuer, campeón con Alemania en Brasil 2014, y el guardameta del Real Madrid y el combinado belga Thibaut Courtois.

Otro detalle en las camisetas está relacionado a los futbolistas que terminaron con el Botín de Oro. El ejemplo más claro es Kylian Mbappé, el astro de la selección francesa que fue el máximo artillero en la reciente Copa del Mundo y también tiene su premio en la camiseta de color azul que los galos usaron en el estreno ante Ghana.

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Hay que recordar que fue la FIFA quien confirmó que Fanatics reemplazará a Panini como licenciataria oficial de figuritas, cromos y cartas coleccionables de la Copa del Mundo desde 2031, una decisión que cerrará después del Mundial 2030 una relación de casi seis décadas y abrirá una nueva etapa en uno de los negocios más lucrativos del coleccionismo deportivo. El cambio se produce en un mercado de enorme escala. Panini reconoció ventas netas cercanas a USD 720 millones con los productos de Qatar 2022 y estimó USD 1.480 millones para 2026 y USD 1.500 millones para 2030, mientras que Fanatics prevé superar los USD 4.000 millones en ingresos por coleccionables solo en 2026, de acuerdo con datos citados por The Athletic.

Enzo Fernández, con el parche-tarjeta en su hombro derecho (Reuters/Denny Medley)

La entidad rectora del fútbol informó que amplió su colaboración comercial con la compañía estadounidense mediante “un exclusivo acuerdo de concesión de licencias a largo plazo —surtirá pleno efecto en 2031— para coleccionables tanto físicos como digitales, incluidos juegos de cartas y cromos”. Según la FIFA, la producción quedará a cargo de la marca Topps, controlada por Fanatics.

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La decisión pone fin a un vínculo histórico con Panini, que tuvo la licencia de los álbumes y figuritas de la Copa Mundial desde 1970, con la única excepción del torneo disputado en Estados Unidos en 1994. El ciclo de la empresa italiana concluirá con la edición de 2030.

La organización adelantó que los aficionados tendrán acceso a nuevos formatos, entre ellos un programa de parches de camisetas de jugadores debutantes que se integrarán en cartas coleccionables. FIFA aseguró que Fanatics Collectibles se encargará del diseño y desarrollo de todos esos productos. La novedad más llamativa será la incorporación de las tarjetas autografiadas Debut Patch. Esa modalidad, ya consolidada en la NFL, la NBA y la MLB, consiste en que un jugador use un parche especial en su camiseta durante su debut en el torneo; luego ese parche se retira, se autentica y se inserta en una carta firmada por el futbolista, lo que la convierte en una pieza única. Argentina fue parte de esta nueva forma de vivir el Mundial 2026 para los fanáticos y coleccionistas.

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