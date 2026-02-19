Tecno

Estos prefijos alertan que una llamada es una estafa: son de países de África y Europa

Los ciberdelincuentes explotan la curiosidad ante números desconocidos para forzar la devolución de llamadas. Esta acción suele activar cargos adicionales y robo de datos

Se deben tomar varias pautas
Se deben tomar varias pautas antes de contestar para evitar riesgos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de números telefónicos internacionales con los prefijos 353, 225, 233 y 234 se ha convertido en una de las señales más claras de alerta ante intentos de estafa telefónica, según advierten autoridades como la Guardia Civil de España.

Estas estrategias, que aprovechan el desconocimiento sobre tarifas internacionales, han provocado no solo pérdidas económicas sino además, riesgos para la privacidad de los usuarios.

La mecánica de la llamada perdida permite a los estafadores obtener varios dólares por minuto cada vez que una víctima devuelve la llamada y exponer datos personales a técnicas como el phishing y el robo de identidad.

Una vez que la persona responde o devuelve la llamada, el sistema especial de tarificación aplica cargos elevados, y en algunos casos, sistemas automáticos inducen a revelar información confidencial.

De dónde vienen los principales prefijos utilizados en las estafas y cómo operan

Los prefijos internacionales 353, 225,
Los prefijos internacionales 353, 225, 233 y 234 se asocian con numerosas estafas telefónicas. (Imagen ilustrativa Infobae)

Los estafadores emplean sobre todo los prefijos 353 (Albania), 225 (Costa de Marfil), 233 (Ghana) y 234 (Nigeria). Estos códigos se seleccionaron de manera estratégica para maximizar la confusión entre los usuarios, que en muchos casos desconocen los destinos y tarifas asociadas a estos números internacionales.

El sistema de ataque es sencillo: un número internacional realiza una llamada muy breve, esperando que la víctima, intrigada por el origen desconocido, decida devolver la llamada. Al hacerlo, la víctima se expone a sistemas de tarificación especial, generando pérdidas económicas inmediatas.

Sumado a este impacto financiero, se agregan amenazas como la exposición de datos personales y la posible manipulación psicológica a través de sistemas automáticos que recaban información sensible sobre la víctima.

La carencia de información acerca de estos procedimientos facilita la repetición del fraude y las consecuencias para los afectados.

Qué estrategias de prevención sirven para evitar ser víctima de estafas telefónicas

Las autoridades sugieren no contestar
Las autoridades sugieren no contestar ni devolver llamadas de prefijos internacionales desconocidos para prevenir estafas telefónicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera medida de protección es evitar devolver llamadas de números no identificados, sobre todo si presentan un prefijo internacional poco común. Consultar en internet o en portales especializados suele arrojar información sobre denuncias previas de fraude, ayudando a prevenir el engaño.

Por su parte, muchas compañías telefónicas ofrecen servicios para identificar, bloquear o filtrar números sospechosos. Este tipo de barreras tecnológicas ha mostrado ser eficaz en la reducción de la incidencia de estafas telefónicas.

En caso de haber respondido a una llamada de este tipo y detectar cargos inesperados en la factura del servicio, se aconseja comunicarse de inmediato con el proveedor telefónico para reportar el incidente.

Portales y foros en internet
Portales y foros en internet permiten consultar si un número internacional ha sido reportado previamente por intento de fraude telefónico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Algunas empresas disponen de mecanismos para mitigar los efectos económicos del fraude; por esta razón, la rapidez en la reacción es determinante.

De qué forma los ciberdelincuentes expanden sus formas de ataque en WhatsApp

El auge de las estafas a través de llamadas telefónicas coincide con un aumento de los fraudes a través de aplicaciones como WhatsApp. Los atacantes utilizan mensajes con faltas ortográficas, enlaces sospechosos o instrucciones para descargar aplicaciones externas.

El soporte de WhatsApp recuerda: “El servicio es gratuito y nunca solicita pagos”, un mensaje clave para identificar intentos de fraude. Asimismo, los estafadores suelen hacerse pasar por conocidos, alegar la existencia de sorteos, ofertas laborales o inversiones, y solicitar información bancaria o de acceso.

El aumento de estafas a
El aumento de estafas a través de WhatsApp incluye mensajes de conocidos falsos, sorteos inexistentes, enlaces sospechosos y solicitudes bancarias. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frente a estos casos, la principal pauta es no responder, no pulsar en enlaces y no proporcionar datos personales ni financieros. Bloquear y reportar estos mensajes en la plataforma ayuda a limitar la expansión de estas estafas digitales.

Cómo reforzar la seguridad de la cuenta de WhatsApp

La verificación en dos pasos representa la defensa principal; este ajuste añade un PIN obligatorio al registrar el número telefónico en cualquier dispositivo. Esta medida previene accesos no autorizados de forma efectiva.

Asimismo, conviene activar el bloqueo por biometría (huella o rostro) y restringir la visibilidad del perfil a “Solo contactos”. Estas configuraciones técnicas reducen drásticamente la vulnerabilidad de la cuenta y los datos.

