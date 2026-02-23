Pokémon GO lanza Supermegaincursiones: batallas grupales y mejores recompensas por tiempo limitado

Pokémon GO lanza las Supermegaincursiones: cómo funcionan los nuevos desafíos grupales y qué recompensas traen

El universo de Pokémon GO se prepara para un cambio temporal y emocionante con la llegada de las Supermegaincursiones, un nuevo tipo de batalla grupal que estará disponible durante el evento Tour de Pokémon GO: Kalos, los días 28 de febrero y 1 de marzo.

Esta actualización introduce importantes novedades, entre ellas la aparición de Pokémon megaevolucionados inéditos como Mega Dragonite, Mega Victreebel y Mega Malamar, que debutarán en el juego y supondrán nuevos retos para los entrenadores.

La importancia de este evento radica en su capacidad para transformar la dinámica habitual de Pokémon GO, incentivando la colaboración entre jugadores y ofreciendo recompensas superiores a las de las incursiones convencionales.

Supermegaincursiones en Pokémon GO: todo sobre el evento que renueva la experiencia de juego en 2026 - (Pokémon GO)

Para participar en las Supermegaincursiones, los entrenadores necesitarán un nuevo recurso, las Cargas Unión, además de un pase de combate premium si eligen jugar de forma remota.

Este requisito técnico eleva la dificultad y fomenta la organización de equipos numerosos, ya que se recomienda la participación de entre siete y ocho jugadores para enfrentar a Pokémon comunes, y aún más para los legendarios.

Cómo funcionan las Supermegaincursiones

Las Supermegaincursiones están diseñadas para ser las batallas más desafiantes de Pokémon GO hasta la fecha. Los jugadores deben utilizar Pokémon megaevolucionados para romper los escudos defensivos que aparecerán durante los combates, mientras colaboran para derrotar a los jefes de incursión.

El nivel de dificultad superior y la necesidad de trabajo en equipo distinguen a este formato, que busca maximizar la interacción social y el espíritu comunitario del juego.

Para acceder a estas incursiones, los jugadores deben recolectar Cargas Unión, un recurso esencial que se obtiene participando en desafíos grupales, abriendo regalos de amigos y asistiendo a eventos organizados a través de Campfire, la aplicación social de Niantic. Esta mecánica incentiva la participación activa y la colaboración dentro de la comunidad, reforzando el aspecto social de Pokémon GO.

Cuáles son las recompensas y novedades de Pokémon GO

El nuevo formato requiere equipos colaborativos, Cargas Unión y Pokémon megaevolucionados, elevando el reto y la recompensa para entrenadores y coleccionistas durante el Tour de Kalos - (Niantic)

Las Supermegaincursiones ofrecen recompensas mejoradas, como el aumento de megaenergía obtenida, mayor probabilidad de capturar Pokémon shiny y la posibilidad de desbloquear un nuevo nivel supermáximo para las megaevoluciones. Este nivel permitirá a los entrenadores potenciar todavía más a sus Pokémon, aunque requerirá una significativa inversión de recursos para alcanzarlo.

El evento también destaca por la oportunidad de conseguir Pokémon megaevolucionados que no estaban disponibles anteriormente en el juego, lo que añade atractivo tanto para jugadores competitivos como para coleccionistas.

Impacto en la jugabilidad y la comunidad

La introducción de las Supermegaincursiones y las Cargas Unión busca revitalizar la experiencia en Pokémon GO, animando a los jugadores a formar equipos, planificar estrategias y participar en actividades comunitarias. Al requerir mayor cooperación, el evento refuerza la interacción social, aspecto central en la filosofía de Niantic para el juego.

Además, estas novedades llegan en un contexto donde Pokémon GO compite por mantener a su base de usuarios activa frente a la creciente oferta de juegos móviles y eventos en otras plataformas. La apuesta por contenidos temporales con recompensas exclusivas es una estrategia para elevar el interés y la implicación de los jugadores.

Cómo aprovechar el evento

Pokémon GO refuerza la cooperación con las Supermegaincursiones: más dificultad, mejores premios y megaevoluciones inéditas - (Pokémon GO)

Para participar en las Supermegaincursiones y maximizar las recompensas, los jugadores deben:

Reunir Cargas Unión participando en desafíos grupales y eventos de la comunidad.

Preparar equipos con Pokémon megaevolucionados para romper escudos defensivos.

Coordinarse con otros jugadores para asegurar grupos grandes y efectivos en las batallas.

Utilizar pases de combate premium si desean participar en incursiones remotas.

El lanzamiento de las Supermegaincursiones en Pokémon GO marca un paso adelante en la evolución del juego, combinando nuevos desafíos, recursos y recompensas con una experiencia social más intensa.

Niantic refuerza su apuesta por eventos colaborativos y contenidos innovadores, asegurando que Pokémon GO siga siendo una plataforma dinámica y atractiva para su comunidad global, al menos durante el tiempo limitado que dure la celebración del Tour de Kalos.