Meta cierra Messenger en versión web y de escritorio: cómo seguir usando el chat

Meta cerrará messenger.com y la app de escritorio en abril: así cambiará el acceso a tus mensajes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Meta ha anunciado el cierre definitivo de messenger.com y la aplicación de Messenger para computadoras a partir de abril de 2026.

Esto significa que los usuarios que hasta ahora utilizaban la versión web independiente o la app de escritorio para enviar mensajes deberán adaptarse a nuevas formas de acceso.

La medida responde a una estrategia de consolidación de servicios y optimización de recursos, en línea con los cambios que la empresa ha implementado en los últimos años para integrar sus plataformas de mensajería.

Messenger web y la app para PC tienen fecha de cierre: Meta consolida su mensajería en Facebook - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La importancia de este cambio radica en la cantidad de personas que utilizaban Messenger desde su sitio web o desde la app en PC, especialmente en entornos laborales o educativos donde la mensajería desde el navegador era una herramienta habitual. Con el cierre, muchos usuarios se preguntan cómo podrán seguir accediendo a sus conversaciones y qué ocurrirá con su historial de mensajes.

Qué cambia a partir de abril de 2026

Desde el cierre, messenger.com dejará de estar operativo y la aplicación de Messenger para computadoras ya no podrá utilizarse. En su lugar, Meta redirigirá automáticamente a los usuarios a facebook.com/messages, la sección de mensajería integrada en la red social.

Allí podrán continuar enviando y recibiendo mensajes desde cualquier navegador, sin perder el acceso a sus conversaciones, archivos, fotos o historial de chat. Para quienes prefieran la experiencia móvil, la app Messenger seguirá funcionando con normalidad en celulares.

Meta asegura que este cambio no afectará ni eliminará ningún mensaje, archivo o foto. Todo el contenido permanecerá accesible tanto en la versión web de Facebook como en la aplicación móvil. El único ajuste será el canal de acceso, que ya no será independiente sino parte de la plataforma principal de Facebook.

Cómo acceder a tus mensajes tras el cierre

El adiós a messenger.com: Meta fusiona la mensajería y presenta novedades animadas en Facebook - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para seguir usando Messenger desde la computadora, solo hay que ingresar a facebook.com/messages desde cualquier navegador y autenticarse con la cuenta habitual.

La experiencia de chat es prácticamente idéntica a la de messenger.com, permitiendo enviar mensajes, compartir archivos, realizar llamadas de voz y video, y gestionar todas las conversaciones previas. En dispositivos móviles, basta con instalar o mantener la app Messenger actualizada.

Meta está notificando a los usuarios del cierre mediante mensajes emergentes en messenger.com y la app de escritorio, para facilitar la transición y evitar sorpresas tras la fecha límite.

Messenger debutó en 2008 como “Facebook Chat” y se convirtió en una aplicación independiente en 2011. Durante años, Meta intentó consolidar Messenger como un servicio separado de Facebook, incluso retirando la mensajería de la app principal en 2014.

Sin embargo, en 2023 la empresa dio marcha atrás, reintroduciendo la función de chat dentro de la propia aplicación de Facebook, lo que anticipó el cambio que ahora se concreta.

Novedades en Facebook: fotos y fondos animados impulsados por IA

Meta integra Messenger en Facebook y anuncia funciones animadas impulsadas por IA para renovar la plataforma - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

Junto al cierre de Messenger en web y escritorio, Meta ha presentado nuevas funciones creativas en Facebook. Ahora es posible animar la foto de perfil con efectos como saludos, corazones o confeti, transformando imágenes estáticas en GIFs para el perfil o la sección de noticias.

También se han incorporado fondos animados en las publicaciones de texto, con opciones como hojas, olas o patrones abstractos, accesibles desde el icono “A” arcoíris al redactar un post.

Estas actualizaciones buscan hacer a Facebook más competitivo frente a plataformas como TikTok y Snapchat, ofreciendo herramientas creativas impulsadas por inteligencia artificial que incentivan la interacción y la personalización.

A partir de abril de 2026, quienes deseen seguir usando Messenger en computadoras deben acostumbrarse a la interfaz de facebook.com/messages. Se recomienda guardar la dirección en favoritos, mantener los datos de acceso actualizados y considerar la app móvil para mayor flexibilidad.

Los usuarios no perderán su historial ni sus archivos, pero sí verán modificada la forma de acceso al chat.

El cierre de messenger.com y la app de escritorio marca el fin de una era para la mensajería independiente de Meta, pero garantiza la continuidad de los chats a través de Facebook y dispositivos móviles.

Con estas medidas, Meta busca integrar y simplificar su ecosistema de mensajería, acompañando la evolución de las plataformas sociales y la demanda de experiencias más ágiles y personalizables.