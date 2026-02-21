Año Nuevo Lunar en Pokémon GO: estas todas las bonificaciones que por el evento

Pokémon GO celebra el Año Nuevo Lunar con un evento que incorpora nuevas funciones y recompensas. (Pokémon)

Pokémon GO celebra el Año Nuevo Lunar con un evento especial que trae nuevas funciones y recompensas para los jugadores.

Durante el evento, Ponyta, Ponyta de Galar, Fuecoco, Blitzle y Darumaka estarán disponibles en estado salvaje.

Entre las bonificaciones destacadas se encuentran: mayor probabilidad de que cualquier intercambio resulte en un intercambio con suerte, aumento en la posibilidad de establecer una amistad con suerte, Poképaradas que pueden volverse doradas sin utilizar un Módulo Señuelo Dorado y más oportunidades de encontrar versiones brillantes de Blitzle, Darumaka y Gimmighoul.

Además, el evento incluye una Investigación Temporal de pago disponible por USD 1,99 (o el equivalente en moneda local).

Al completarla, los jugadores recibirán 200 Pokémonedas, dos Huevos Suerte, un Incienso y encuentros con Blitzle y Darumaka. La investigación y sus recompensas deben completarse antes del 21 de febrero de 2026.

Qué es Tour Pokémon GO Kalos

Pokémon GO lanza un evento dedicado a la región de Kalos, que incluye un tour global con actividades presenciales en Tainan (Taiwán) y Los Ángeles (Estados Unidos), junto con beneficios exclusivos dentro del juego.

La investigación especial propone a los entrenadores elegir entre dos rutas: la Versión X, que otorga una insignia especial, un encuentro con Xerneas acompañado por el fondo de Pokémon X y tareas centradas en Unown X; o la Versión Y, que brinda una insignia, un encuentro con Yveltal con fondo de Pokémon Y y tareas relacionadas con Unown Y.

Durante el evento, se incrementan las probabilidades de encontrar en su versión brillante a Pikachu con disfraz, Chespin, Fennekin, Froakie, Honedge y algunos Pokémon obtenidos de huevos. El mapa del juego incorpora música original de Pokémon X/Y compuesta por Junichi Masuda.

También se agregan pegatinas del Tour de Kalos disponibles en la tienda, en regalos y en Poképaradas.

Los jugadores podrán acceder a ropa exclusiva a través del Pase del Tour o en la tienda, como la camiseta del Tour, la chaqueta de Zygarde, el accesorio de Xerneas y el abrigo de Yveltal. Además, la investigación magistral ofrece como recompensa la camiseta de Diancie Shiny.

Qué nuevos objetos hay para el avatar en Pokémon GO

Todos los entrenadores podrán obtener la camiseta del Tour de GO 2026 como primera recompensa al adquirir el Pase de GO: Camino a Kalos. Quienes elijan el Pase de GO deluxe, la versión mejorada, podrán desbloquear la chaqueta de Zygarde a medida que progresen en el evento.

Ambos pases estarán disponibles desde el lunes 23 de febrero a las 10:00 hasta el domingo 1 de marzo a las 18:00, en horario local. Los objetos para el avatar y el resto de recompensas podrán reclamarse hasta el domingo 3 de marzo a las 17:59, también en horario local.

A partir del lunes 23 de febrero de 2026, se pondrán a la venta en la tienda del juego el accesorio de Xerneas y el abrigo de Yveltal para personalizar los avatares.

Por otra parte, la camiseta de Diancie variocolor será una recompensa exclusiva de la nueva Investigación magistral, incluida con la entrada para el evento Tour de Pokémon GO: Kalos – Global.

Esta investigación estará disponible en la tienda desde el lunes 24 de febrero a las 10:00 hasta el domingo 2 de marzo a las 18:00, en horario local, y podrá completarse en cualquier momento, ya que no cuenta con fecha de vencimiento.

Qué es Kalos en Pokémon GO

Kalos es una de las regiones del universo Pokémon, presentada en la sexta generación de los videojuegos y ahora incorporada a Pokémon GO.

Inspirada en Francia, destaca por su rica diversidad de especies y por ser el hogar de criaturas emblemáticas como Xerneas, Yveltal y Zygarde.

En Pokémon GO, Kalos se integra mediante eventos especiales y la aparición de Pokémon originarios de esta región, ampliando así la experiencia de exploración y colección dentro del juego móvil.