Qué son los archivos basura de WhatsApp y cómo eliminarlos de la papelera

WhatsApp es una de las aplicaciones móviles que más espacio ocupa en los teléfonos, ya que los usuarios reciben diariamente una gran cantidad de fotos, videos, audios y documentos.

Esta dinámica produce archivos basura: aquellos elementos que se almacenan automáticamente, como imágenes duplicadas, documentos innecesarios o archivos temporales que no se utilizan y solo contribuyen a llenar la memoria del dispositivo.

WhatsApp cuenta con una función que algunos usuarios llaman “papelera”, diseñada para localizar y eliminar los archivos de mayor tamaño guardados en la aplicación.

Esta herramienta está disponible tanto en teléfonos Android como en iPhone. Para acceder a ella, debes abrir la app, ingresar a Ajustes, seleccionar ‘Almacenamiento y datos’ y luego ‘Administración de almacenamiento’. Allí, encontrarás la sección ‘Revisa y elimina elementos’.

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

De qué otras formas ahorrar espacio en WhatsApp

Para ahorrar espacio en WhatsApp, es recomendable desactivar la descarga automática de fotos y videos, lo que evita que se almacenen archivos innecesarios en el dispositivo. También resulta útil eliminar chats antiguos o vaciar conversaciones que ya no sean relevantes.

Otra opción es utilizar la función de administración de almacenamiento de la app para identificar y borrar archivos grandes o duplicados. Además, borrar periódicamente la caché desde los ajustes del teléfono ayuda a liberar espacio adicional.

Cómo eliminar archivos basura en Android

Para eliminar archivos basura en un dispositivo Android y liberar espacio, Google sugiere utilizar la aplicación Files by Google.

En la pestaña ‘Limpiar’, puedes eliminar la caché y archivos temporales de forma rápida. También tienes la opción de borrar la caché de aplicaciones específicas desde Ajustes, accediendo a ‘Almacenamiento’ y luego a ‘Aplicaciones’.

Además, puedes eliminar archivos grandes, duplicados o descargas antiguas que ya no sean necesarias. Por otra parte, la papelera de Google Fotos suele conservar archivos eliminados; vaciarla te permite recuperar aún más espacio en tu teléfono.

Cómo liberar espacio en un iPhone

Liberar espacio en un iPhone implica identificar y eliminar archivos basura para mantener el dispositivo ágil y con suficiente memoria disponible. Una de las principales fuentes de almacenamiento innecesario son las fotos y videos que ya no se utilizan.

Al eliminarlas desde la app Fotos, estas se trasladan a la carpeta ‘Eliminados’, donde permanecen 30 días antes de borrarse de forma permanente. Para liberar espacio de inmediato, es recomendable acceder a esta carpeta y vaciarla manualmente.

Por otro lado, las aplicaciones pueden acumular caché y datos temporales que ocupan espacio. Una forma de eliminarlos es desinstalar y volver a instalar las apps, lo que borra su caché sin afectar la información respaldada en iCloud.

Además, en la sección ‘Almacenamiento del iPhone’ dentro de los Ajustes, el sistema recomienda eliminar archivos grandes, adjuntos de mensajes o aplicaciones poco usadas.

Por qué WhatsApp acumula tanto espacio en el celular

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más utilizadas en el mundo, y esta popularidad tiene un impacto directo en el almacenamiento de los teléfonos móviles.

La plataforma permite el intercambio constante de mensajes, fotos, videos, audios, documentos y stickers, lo que genera una acumulación diaria de archivos.

Muchos de estos elementos se guardan automáticamente en la memoria del dispositivo, incluso si el usuario no los descarga de manera manual. Además, los chats grupales y las listas de difusión potencian la circulación de contenido duplicado, especialmente imágenes y videos reenviados.

A esto se le suman los archivos temporales y la caché, que la aplicación utiliza para funcionar con mayor rapidez, pero que también ocupan espacio. Con el tiempo, esta suma de archivos innecesarios, duplicados o poco relevantes contribuye a llenar la memoria del celular y puede afectar su rendimiento.