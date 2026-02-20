Guía para eliminar archivos basura de WhatsApp y liberar espacio en tu celular

A diario, WhatsApp recibe audios, videos y documentos que, con el tiempo, ocupan espacio y pueden afectar el funcionamiento del celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, en WhatsApp recibimos numerosos mensajes que incluyen audios, videos, documentos y otros archivos que, con el tiempo, llenan la memoria del celular y pueden afectar su rendimiento. Para liberar espacio, es posible encontrar y luego eliminar estos archivos basura de forma sencilla.

WhatsApp ofrece una función, conocida por algunos usuarios como papelera, que permite identificar y eliminar los archivos más pesados almacenados en la aplicación. Esta herramienta está disponible tanto en dispositivos Android como en iPhone. El proceso para acceder a la papelera es el siguiente:

Abrir la aplicación móvil. Ir a Ajustes. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’ y luego a ‘Administración de almacenamiento’. Ir al apartado que aparece debajo de ‘Revisa y elimina elementos’.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Para eliminar un elemento, solo debes pulsar la opción ‘Seleccionar’, elegir los archivos deseados y tocar el ícono de la papelera.

Cómo eliminar archivos basura en Android

Para eliminar archivos basura en un celular Android y liberar espacio, Google recomienda usar la aplicación Files by Google. En la sección ‘Limpiar’ puedes borrar la caché y los archivos temporales de manera rápida.

También es posible eliminar la caché de aplicaciones individuales desde ‘Ajustes’ > ‘Almacenamiento’ > ‘Aplicaciones’, así como borrar archivos grandes, duplicados o descargas antiguas que ya no necesitas. Además, la papelera de Google Fotos suele almacenar archivos eliminados que puedes vaciar para recuperar aún más espacio.

Eliminar archivos basura en un iPhone es clave para mantenerlo rápido y con buen espacio disponible. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Cómo encontrar archivos basura en un iPhone y eliminarlos

Encontrar y eliminar archivos basura en un iPhone es esencial para mantener el dispositivo ágil y con suficiente espacio disponible. Una de las principales fuentes de archivos innecesarios son las fotos y videos que ya no se usan.

Al borrar imágenes en la app Fotos, estas se trasladan a la carpeta ‘Eliminados’, donde permanecen durante 30 días antes de eliminarse definitivamente. Para liberar espacio al instante, es recomendable ingresar en la carpeta ‘Eliminados’ y vaciarla manualmente.

Además, las aplicaciones suelen acumular caché y datos temporales que pueden ocupar espacio. Para limpiar estos archivos, puedes desinstalar y reinstalar las apps, lo que elimina su caché sin afectar la información importante almacenada en iCloud.

También puedes consultar “Almacenamiento del iPhone” en los Ajustes para ver y borrar archivos grandes sugeridos por el sistema. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra opción es revisar la sección ’Almacenamiento del iPhone’ en los Ajustes, donde el sistema sugiere la eliminación de archivos grandes, adjuntos de mensajes o aplicaciones que no se usan con frecuencia.

Realizar estas acciones periódicamente ayuda a evitar la saturación del almacenamiento y optimiza el rendimiento general del iPhone.

Por qué WhatsApp suele acumular tanto espacio en el celular

WhatsApp tiende a acumular una gran cantidad de espacio en el celular debido a la naturaleza de las interacciones que se dan en la plataforma.

WhatsApp consume mucho espacio en el celular porque se comparten constantemente archivos multimedia y documentos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La aplicación permite el envío y la recepción constante de archivos multimedia como fotos, videos, mensajes de voz, documentos y gifs, que se descargan y almacenan automáticamente en la memoria del dispositivo, a menos que el usuario configure lo contrario.

En grupos y conversaciones individuales, los archivos compartidos pueden multiplicarse rápidamente, especialmente si se trata de videos o imágenes de alta resolución.

Además, muchas veces estos archivos se duplican cuando se reenvían o se descargan varias veces.

En chats y grupos, los archivos compartidos, sobre todo videos e imágenes de alta calidad, se acumulan rápidamente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los mensajes de voz y los documentos adjuntos también se suman al almacenamiento ocupado, al igual que los respaldos automáticos de los chats, que guardan copias adicionales de los contenidos.

Por otro lado, WhatsApp almacena la caché y los datos temporales para mejorar la velocidad y la experiencia de uso, pero con el tiempo estos archivos también contribuyen al consumo de espacio.

Si el usuario no realiza una limpieza periódica, la acumulación puede llegar a afectar el rendimiento del celular, ralentizar otras aplicaciones y reducir la capacidad disponible para nuevas fotos, videos o actualizaciones del sistema operativo. Por ello, es recomendable gestionar regularmente el almacenamiento desde la propia aplicación.