Tecno

Dónde está la papelera de WhatsApp para liberar espacio y evitar fallas en el celular

La herramienta de la papelera se encuentra disponible en la aplicación móvil, tanto en Android como en iPhone

Guardar
Vaciar la papelera de WhatsApp
Vaciar la papelera de WhatsApp con frecuencia ayuda a mantener el teléfono ágil y evita problemas de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en 2026 aún desconoces cómo acceder a la papelera de WhatsApp para liberar espacio y evitar problemas en tu celular, solo debes ingresar a los ajustes de la aplicación y seleccionar el apartado de almacenamiento y datos.

Allí encontrarás la opción de administración de almacenamiento, que muestra los archivos que más espacio ocupan en el dispositivo.

Revisar periódicamente la papelera de WhatsApp y eliminar archivos resulta una tarea sencilla y útil, ya que contribuye a mejorar el rendimiento del teléfono y previene posibles fallos por falta de espacio.

En los Ajustes de WhatsApp
En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp

El paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

  1. Abrir WhatsApp.
  2. Ir a ‘Ajustes’.
  3. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’.
  4. Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ y luego ‘De más de 5 MB’.
  5. Seleccionar los elementos que se deseen eliminar.
  6. Pulsar el ícono de la papelera para continuar el proceso.
  7. Confirmar al seleccionar ‘Eliminar elementos’.

Por qué WhatsApp consume tanto espacio

WhatsApp puede llenar la memoria
WhatsApp puede llenar la memoria del teléfono por la acumulación diaria de archivos enviados y recibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp puede ocupar una cantidad considerable de espacio en el teléfono debido a la acumulación de archivos que se generan y reciben diariamente. Imágenes, videos, mensajes de voz, documentos y stickers enviados en chats individuales o grupales se almacenan de forma automática en la memoria interna del dispositivo, lo que incrementa el uso de almacenamiento con el paso del tiempo.

Las conversaciones grupales suelen ser una de las principales fuentes de consumo, ya que en estos espacios se comparten archivos multimedia de manera constante. Además, los videos y fotos de alta resolución ocupan más espacio que los mensajes de texto, acelerando la saturación del almacenamiento disponible.

Los grupos consumen mucho espacio
Los grupos consumen mucho espacio porque se comparten archivos multimedia constantemente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra razón es la duplicación de contenidos: al reenviar archivos o descargarlos varias veces, se crean copias innecesarias que aumentan el peso de la aplicación.

El respaldo automático en la nube también puede ocupar espacio temporal si el dispositivo guarda copias locales antes de sincronizarlas.

La falta de gestión periódica, como eliminar chats antiguos y limpiar la papelera de archivos, contribuye a que el espacio ocupado por WhatsApp crezca de forma significativa.

Por eso, revisar y administrar estos contenidos de manera regular resulta fundamental para mantener el teléfono funcionando correctamente y evitar problemas de almacenamiento.

No eliminar chats viejos ni
No eliminar chats viejos ni limpiar la papelera hace que WhatsApp ocupe cada vez más almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el celular se pone lento cuando tiene poco espacio libre

Cuando un celular dispone de poco espacio libre en su memoria interna, su funcionamiento tiende a volverse más lento y menos eficiente. Esto ocurre porque los dispositivos necesitan contar con una cantidad mínima de almacenamiento disponible para gestionar operaciones básicas, como la instalación de actualizaciones, la apertura de aplicaciones y el procesamiento de archivos temporales.

El sistema operativo utiliza parte del espacio libre para crear archivos temporales, almacenar cachés y ejecutar procesos en segundo plano. Si la memoria se encuentra casi llena, estas tareas se ven restringidas, lo que provoca retrasos en la respuesta del dispositivo y posibles bloqueos al ejecutar varias aplicaciones de manera simultánea.

Además, la falta de espacio puede dificultar la correcta actualización de aplicaciones y del propio sistema operativo, generando errores y limitando el acceso a nuevas funciones.

Si el celular tiene poca
Si el celular tiene poca memoria libre, su rendimiento se reduce y responde más lento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de mensajería, redes sociales y galería de fotos suelen ser las principales responsables del aumento en el consumo de almacenamiento, ya que acumulan imágenes, videos, documentos y archivos de caché con el tiempo.

Sin una gestión periódica, el espacio disponible disminuye y el celular debe esforzarse más para ejecutar tareas cotidianas, afectando la fluidez de la experiencia de uso.

Mantener un margen de espacio libre es fundamental para que el dispositivo pueda operar con normalidad. Eliminar archivos innecesarios, borrar aplicaciones que no se utilizan y limpiar la caché de manera regular son acciones recomendadas para evitar la ralentización y prolongar la vida útil del celular.

Temas Relacionados

WhatsAppPapeleraEspacioCelular lentoTecnologíatecnología-noticiasLo último en tecnología

Últimas Noticias

Top 5 carreras universitarias que no hay que estudiar para no perder tiempo ni dinero, según la IA

Profesiones como la filosofía pueden caracterizarse por su baja empleabilidad, salarios limitados o saturación del mercado

Top 5 carreras universitarias que

iPhone plegable en 2026, la apuesta que tendría Apple para conquistar nuevos usuarios

Las filtraciones apuntan a que el iPhone Fold integraría una cámara principal similar a la de los modelos Pro

iPhone plegable en 2026, la

Cómo humanizar textos de IA: los mejores prompts para que no sepan que usaste ChatGPT o Gemini

La humanización de textos de inteligencia artificial mejora la conexión con el público, aporta credibilidad y favorece la aceptación en medios y plataformas que valoran la voz auténtica

Cómo humanizar textos de IA:

Claves para saber si extraños usan tu cuenta de PlayStation Network y cómo proteger tu perfil

Cambios inesperados en dispositivos, movimientos extraños y solicitudes de datos son indicios de intrusión; la combinación de herramientas digitales y vigilancia constante es esencial

Claves para saber si extraños

Pagar por usar WhatsApp: esto es todo lo que sabemos sobre la posible nueva opción

La app mantiene su funcionamiento habitual y no existe ningún tipo de cobro por crear o participar en grupos

Pagar por usar WhatsApp: esto
DEPORTES
“Chau, guerrero”: dolor en el

“Chau, guerrero”: dolor en el fútbol italiano por la muerte a los 39 años de Nicolás Giani, ex Inter e ídolo del SPAL

Fue el jugador más alto de Argentina, lo buscó Boca, hizo más de 100 goles y a los 47 años fue anunciado en su nuevo club

Los comentarios de una leyenda de Francia sobre las mujeres que generaron un escándalo: “El fútbol no es para caderas anchas”

Sorpresa: un ex goleador de Boca Juniors fue ofrecido a River Plate y está siendo evaluado por Gallardo

La joya de las Inferiores que perdió Boca Juniors por la patria potestad y será refuerzo del último campeón de Italia

TELESHOW
Marixa Balli criticó a Luis

Marixa Balli criticó a Luis Caputo por su frase acerca de que nunca compró ropa en Argentina: “Es ofensivo”

El tierno momento de Thiago Medina y Daniela Celis junto a sus hijas a la hora de la siesta: “Mamá cargosa”

La discusión de Jimena Barón y Matías Palleiro la casa nueva: “No estamos de acuerdo con nada”

La romántica declaración de Nicolás Cabré a Rocío Pardo en medio de la noche de los Premios Carlos: “Ya gané”

La muerte de Silvina Luna: la Justicia ordenó ampliar la pericia médica en la causa contra Aníbal Lotocki

INFOBAE AMÉRICA

El movimiento estudiantil reanudó las

El movimiento estudiantil reanudó las protestas en Venezuela para exigir la liberación de todos los presos políticos

Monet cobra vida en el Colón con una muestra inmersiva que sorprende a grandes y chicos

Asesinaron a Saif Al Islam Gadafi, hijo del ex dictador libio, en un ataque comando en su residencia

Panamá mantiene crecimiento exportador en 2025 y cierra con $980 millones

Seis nuevas muertes bajo custodia reavivan las alertas por la crisis sanitaria en la cárcel más violenta de Ecuador