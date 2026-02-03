Dónde está la papelera de WhatsApp para liberar espacio y evitar fallas en el celular

Vaciar la papelera de WhatsApp con frecuencia ayuda a mantener el teléfono ágil y evita problemas de espacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si en 2026 aún desconoces cómo acceder a la papelera de WhatsApp para liberar espacio y evitar problemas en tu celular, solo debes ingresar a los ajustes de la aplicación y seleccionar el apartado de almacenamiento y datos.

Allí encontrarás la opción de administración de almacenamiento, que muestra los archivos que más espacio ocupan en el dispositivo.

Revisar periódicamente la papelera de WhatsApp y eliminar archivos resulta una tarea sencilla y útil, ya que contribuye a mejorar el rendimiento del teléfono y previene posibles fallos por falta de espacio.

En los Ajustes de WhatsApp se encuentra esta función. (WhatsApp)

Paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp

El paso a paso para encontrar la papelera de WhatsApp es el siguiente:

Abrir WhatsApp. Ir a ‘Ajustes’. Dirigirse a ‘Almacenamiento y datos’. Pulsar ‘Administración de almacenamiento’ y luego ‘De más de 5 MB’. Seleccionar los elementos que se deseen eliminar. Pulsar el ícono de la papelera para continuar el proceso. Confirmar al seleccionar ‘Eliminar elementos’.

Por qué WhatsApp consume tanto espacio

WhatsApp puede llenar la memoria del teléfono por la acumulación diaria de archivos enviados y recibidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

WhatsApp puede ocupar una cantidad considerable de espacio en el teléfono debido a la acumulación de archivos que se generan y reciben diariamente. Imágenes, videos, mensajes de voz, documentos y stickers enviados en chats individuales o grupales se almacenan de forma automática en la memoria interna del dispositivo, lo que incrementa el uso de almacenamiento con el paso del tiempo.

Las conversaciones grupales suelen ser una de las principales fuentes de consumo, ya que en estos espacios se comparten archivos multimedia de manera constante. Además, los videos y fotos de alta resolución ocupan más espacio que los mensajes de texto, acelerando la saturación del almacenamiento disponible.

Los grupos consumen mucho espacio porque se comparten archivos multimedia constantemente. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Otra razón es la duplicación de contenidos: al reenviar archivos o descargarlos varias veces, se crean copias innecesarias que aumentan el peso de la aplicación.

El respaldo automático en la nube también puede ocupar espacio temporal si el dispositivo guarda copias locales antes de sincronizarlas.

La falta de gestión periódica, como eliminar chats antiguos y limpiar la papelera de archivos, contribuye a que el espacio ocupado por WhatsApp crezca de forma significativa.

Por eso, revisar y administrar estos contenidos de manera regular resulta fundamental para mantener el teléfono funcionando correctamente y evitar problemas de almacenamiento.

No eliminar chats viejos ni limpiar la papelera hace que WhatsApp ocupe cada vez más almacenamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué el celular se pone lento cuando tiene poco espacio libre

Cuando un celular dispone de poco espacio libre en su memoria interna, su funcionamiento tiende a volverse más lento y menos eficiente. Esto ocurre porque los dispositivos necesitan contar con una cantidad mínima de almacenamiento disponible para gestionar operaciones básicas, como la instalación de actualizaciones, la apertura de aplicaciones y el procesamiento de archivos temporales.

El sistema operativo utiliza parte del espacio libre para crear archivos temporales, almacenar cachés y ejecutar procesos en segundo plano. Si la memoria se encuentra casi llena, estas tareas se ven restringidas, lo que provoca retrasos en la respuesta del dispositivo y posibles bloqueos al ejecutar varias aplicaciones de manera simultánea.

Además, la falta de espacio puede dificultar la correcta actualización de aplicaciones y del propio sistema operativo, generando errores y limitando el acceso a nuevas funciones.

Si el celular tiene poca memoria libre, su rendimiento se reduce y responde más lento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de mensajería, redes sociales y galería de fotos suelen ser las principales responsables del aumento en el consumo de almacenamiento, ya que acumulan imágenes, videos, documentos y archivos de caché con el tiempo.

Sin una gestión periódica, el espacio disponible disminuye y el celular debe esforzarse más para ejecutar tareas cotidianas, afectando la fluidez de la experiencia de uso.

Mantener un margen de espacio libre es fundamental para que el dispositivo pueda operar con normalidad. Eliminar archivos innecesarios, borrar aplicaciones que no se utilizan y limpiar la caché de manera regular son acciones recomendadas para evitar la ralentización y prolongar la vida útil del celular.