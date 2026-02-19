Ni pública ni privada: por qué la nube híbrida es el “punto medio” para no frenar el crecimiento de las empresas

La nube híbrida también ha demostrado su impacto en la agilidad empresarial. (Imagen ilustrativa Infobae)

El modelo de nube híbrida está ganando terreno en el mundo empresarial, impulsado por la necesidad de combinar flexibilidad operativa y control financiero. Según estimaciones de Mordor Intelligence, el mercado global de nube híbrida superará los USD 194.000 millones para 2026, mientras que datos de Gartner proyectan que para 2027 cerca del 90% de las organizaciones habrán adoptado este enfoque.

En Colombia, la discusión ya no gira en torno a migrar o no a la nube, sino a cómo implementar la mejor estrategia para optimizar recursos y responder a la demanda cambiante del negocio.

Qué es la nube híbrida y por qué es clave para la transformación digital

La nube híbrida permite a las empresas operar simultáneamente con recursos en la nube privada y en la nube pública, integrando ambos entornos como una sola unidad.

La nube híbrida facilita el cumplimiento de normativas y la protección de datos sensibles al mantener información crítica en entornos privados y seguros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta arquitectura es comparada frecuentemente con el “restaurante corporativo”: la empresa utiliza su propia cocina (nube privada) para lo más crítico, pero alquila espacio en una cocina industrial externa (nube pública) durante picos de demanda. Así, se evita la inversión en infraestructura que podría quedar subutilizada y se paga solo por lo que realmente se consume en la nube pública.

Fernando Maturana, gerente general de Gtd Colombia, destaca que este modelo “permite a las compañías evitar inversiones en infraestructura subutilizada, pasando a un esquema de pago por consumo en la nube pública solo cuando la demanda lo exige”.

Beneficios y aplicaciones de la nube híbrida en sectores clave

El sector retail ofrece un ejemplo ilustrativo: durante eventos de alta demanda como Black Friday, las operaciones normales se gestionan en servidores privados, pero cuando se produce un pico de tráfico, el sistema transfiere automáticamente la carga a la nube pública. De este modo, se evita el colapso del servicio sin tener que adquirir servidores físicos adicionales que se quedarían obsoletos tras la temporada alta.

La nube híbrida funciona integrando servicios de nube pública y privada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La nube híbrida también ha demostrado su impacto en la agilidad empresarial. Según estudios de McKinsey, los proyectos bien ejecutados logran recuperar la inversión en uno a tres años.

Los líderes empresariales (C-Levels) valoran la capacidad de lanzar productos digitales con mayor rapidez, optimizar la gestión financiera y reducir riesgos regulatorios.

Claves para una nube híbrida eficiente: latencia, seguridad y conectividad

El éxito de la nube híbrida depende de minimizar la latencia y simplificar la operación. Para ello, empresas como Gtd Colombia han desarrollado servicios como Cloud Express, que ofrece conectividad privada y dedicada con las principales nubes públicas (AWS, Azure, Google, Oracle), evitando los riesgos de la internet abierta.

Adicionalmente, el Data Center Virtual (vDC) local garantiza el cumplimiento de normativas de tratamiento y protección de datos, así como la soberanía de la información, alojando los servicios en infraestructuras certificadas como TIER III.

La nube híbrida permite a las empresas gestionar picos de demanda trasladando cargas de trabajo a la nube pública sin interrumpir sus operaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este enfoque resulta fundamental para organizaciones que manejan información confidencial y requieren un estricto gobierno de datos. El centro de datos de El Poblado (Medellín), por ejemplo, cumple con los estándares internacionales en diseño, construcción y operación, lo que asegura la integridad y disponibilidad de los servicios críticos.

Mirando hacia adelante, la tendencia apunta a que las empresas colombianas desarrollen sus propias soluciones de inteligencia artificial (IA). Para ello, será esencial custodiar los datos de entrenamiento en entornos privados, mientras se aprovecha la potencia de cálculo de la nube pública para procesar la información.

Ahora bien, lograr este equilibrio entre seguridad y escalabilidad será el valor diferencial para las compañías que aspiran a liderar el mercado digital en los próximos años.