Respondí una llamada spam por error: guía de emergencia para proteger tu privacidad

Llamadas spam: cómo protegerse de fraudes, robo de identidad y clonación de voz - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El crecimiento de las llamadas spam se ha convertido en una de las principales amenazas para la privacidad y la seguridad digital de millones de usuarios en todo el mundo.

Contestar una de estas llamadas accidentalmente puede exponer a la víctima a riesgos como estafas, robo de identidad o incluso la clonación de la voz mediante inteligencia artificial. Saber cómo reaccionar de inmediato es clave para evitar daños mayores.

Con la sofisticación de las técnicas de fraude telefónico, es fundamental conocer los pasos a seguir tras responder por error a una llamada spam y aprender a reforzar las barreras de protección frente a futuras amenazas.

El auge de las llamadas spam pone en jaque la privacidad y la seguridad digital - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué hacer justo después de contestar una llamada spam

Si se responde por error a una llamada sospechosa, lo más recomendable es colgar de inmediato y no interactuar bajo ninguna circunstancia. Nunca hay que proporcionar información personal, financiera o cualquier dato sensible.

Posteriormente, es aconsejable bloquear el número desde el dispositivo y reportarlo a las autoridades competentes, como la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) en Estados Unidos o la entidad correspondiente en cada país.

Muchos teléfonos permiten además activar la opción para silenciar, filtrar o bloquear llamadas de números desconocidos, lo que añade una capa extra de protección.

Qué sucede al responder una llamada spam

Según especialistas de Keeper Security, contestar a una llamada spam confirma a los atacantes que el número está activo y pertenece a una persona real. Esto incrementa notablemente la probabilidad de que el usuario reciba más llamadas fraudulentas, mensajes engañosos o intentos de estafa personalizados.

Qué hacer si respondes una llamada spam: pasos para evitar más fraudes y ataques - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de verificar la validez del número, los estafadores pueden aprovechar el contacto para presionar a la víctima, solicitar información personal, simular ser una entidad legítima o pedir pagos bajo pretextos falsos.

Cómo identificar una llamada telefónica fraudulenta

Reconocer las señales de una llamada de spam es la mejor defensa. Muchas veces, el propio teléfono identifica y alerta sobre posibles números peligrosos con mensajes en pantalla. Otras señales incluyen llamadas de números desconocidos, mensajes pregrabados, solicitudes urgentes de información, promesas de premios o advertencias de cargos falsos.

Los estafadores suelen recurrir a técnicas de suplantación de identidad, haciendo que la llamada parezca provenir de bancos, organismos oficiales o empresas conocidas, con el fin de ganar la confianza del usuario.

Cuáles son los riesgos de responder a llamadas sospechosas

Responder a una llamada spam puede tener consecuencias que van más allá de la simple molestia. El número puede incluirse en listados de “números activos”, aumentando la frecuencia de futuros intentos de fraude.

Así funciona el fraude telefónico: riesgos de responder y cómo blindar tu móvil contra el spam - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se sostiene una conversación, los delincuentes pueden grabar la voz del usuario y utilizarla en fraudes de “vishing” o suplantación de identidad mediante inteligencia artificial.

Existe también el peligro de revelar información personal o bancaria bajo presión, lo que facilita el robo de identidad y las transferencias no autorizadas. Las consecuencias pueden afectar cuentas bancarias, historial crediticio y la reputación digital.

Las operadoras de telecomunicaciones y varias aplicaciones de terceros ofrecen servicios para bloquear llamadas no deseadas, actualizando constantemente sus bases de datos con nuevos números sospechosos. Aunque estas herramientas no eliminan por completo el problema, ayudan a reducir la cantidad e impacto de las llamadas fraudulentas.

Es recomendable revisar periódicamente el registro de llamadas y mensajes, bloqueando y denunciando los números involucrados en intentos de estafa.

Los estafadores suelen crear un ambiente de urgencia o intimidación para provocar reacciones impulsivas. Ante cualquier presión o argumento amenazante, es importante mantener la calma, cortar la comunicación y nunca compartir datos confidenciales, contraseñas ni información bancaria. Ninguna entidad legítima solicitará información sensible en una llamada entrante.

La mejor defensa es la prevención: evitar responder a llamadas de origen desconocido, mantenerse informado sobre las técnicas más comunes de los cibercriminales y reportar cualquier incidente para ayudar a proteger a otros usuarios.