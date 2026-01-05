Identifica qué prefijos son peligrosos y cuándo no debes devolver la llamada: desde Rusia hasta EE.UU son usados para estafas

Los ciberdelincuentes seleccionan prefijos de países poco familiares para aumentar la probabilidad de éxito en la estafa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fraude telefónico, conocido como “la estafa de la llamada perdida”, ha llamado la atención de autoridades expertas en ciberseguridad, que advierten sobre el auge de este delito y la necesidad de identificar los números sospechosos.

Los ciberdelincuentes han perfeccionado el uso de prefijos de diferentes países con el objetivo de cometer fraudes a través de llamadas internacionales. Entre los códigos más utilizados figuran los de Estados Unidos y Rusia, países que, junto a otros, aparecen frecuentemente en las listas de advertencia de las autoridades.

Los atacantes emplean prefijos internacionales como el +1 (Estados Unidos) y el +7 (Rusia), pero también, según la Guardia Civil de España, de países menos conocidos por la población, como Albania (+353), Costa de Marfil (+225), Ghana (+233) y Nigeria (+234).

Cómo operan los estafadores a través de llamadas internacionales

Llamadas breves con prefijos internacionales buscan que el usuario devuelva el contacto y así activar tarifas de alto costo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El procedimiento de las bandas dedicadas a este tipo de fraude es directo y efectivo. Realizan llamadas muy breves a teléfonos aleatorios en diferentes regiones, sin dar tiempo suficiente al receptor para contestar.

El objetivo es que la víctima vea una llamada perdida proveniente de un número internacional y decida devolverla, sin sospechar que se trata de una trampa. Además, el mecanismo se apoya en el desconocimiento general sobre los costos asociados a las llamadas internacionales.

Al devolver la llamada, se activa un sistema de tarificación especial que puede generar cargos de varios dólares por minuto, dependiendo del país de origen y la duración de la comunicación. Este ingreso va directamente a los ciberdelincuentes responsables del fraude.

Qué riesgos adicionales existen al devolver llamadas de números internacionales

El robo de identidad y el phishing son riesgos asociados a la devolución de llamadas fraudulentas y la interacción con mensajes sospechosos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Más allá del impacto económico inmediato, las llamadas internacionales fraudulentas pueden derivar en riesgos mayores para los usuarios.

La devolución de la llamada no solo implica cargos elevados, sino la posible exposición de datos personales. En ocasiones, los ciberdelincuentes aprovechan el contacto para iniciar otras formas de ataques, como el phishing o el robo de identidad.

Este tipo de estafas puede ir acompañado de estrategias más sofisticadas, donde los atacantes buscan obtener información adicional a través de preguntas o solicitudes engañosas. En algunos casos, las víctimas reciben mensajes posteriores por aplicaciones de mensajería, lo que incrementa el riesgo de filtración de datos sensibles.

Cómo evitar caer en esta modalidad de estafa

Las autoridades insisten en no responder llamadas ni mensajes de remitentes desconocidos con prefijos internacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las medidas a seguir de las autoridades y empresas de telecomunicaciones se centran en la prevención. Se debe no devolver llamadas de números desconocidos, sobre todo si vienen del extranjero. Antes de responder, es útil buscar el número en internet y verificar si existen reportes de fraude asociados.

Asimismo, diferentes compañías telefónicas ofrecen servicios de identificación o bloqueo de números sospechosos, una herramienta que refuerza la protección del usuario.

En caso de haber devuelto la llamada y notar cargos inesperados, el consejo es contactar de inmediato al proveedor de servicios telefónicos para reportar el incidente.

Por qué crecen los intentos de fraude en aplicaciones como WhatsApp

El soporte de servicios de mensajería recalca que nunca solicitan pagos ni datos sensibles por mensaje. (Foto: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

El auge de la “estafa de la llamada perdida” coincide con un incremento de fraudes a través de aplicaciones como WhatsApp. Los ciberdelincuentes emplean mensajes con errores de ortografía, solicitudes para pulsar enlaces o instrucciones para descargar aplicaciones externas.

Asimismo, los criminales suelen suplantar la identidad de conocidos, mencionar sorteos, ofertas laborales o inversiones y pedir información como números de cuenta o contraseñas.

Es necesario que los usuarios comprendan que WhatsApp es un servicio gratuito y nunca solicita pagos, así que cualquier mensaje que afirme lo contrario debe considerarse una señal clara de fraude.

Otra pauta a seguir es que ante la sospecha de un intento de estafa, el bloqueo y reporte de estos mensajes contribuye a frenar la propagación de las estafas y proteger la información personal.