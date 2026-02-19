Tecno

Cómo acelerar un celular Android lento: soluciones para mejorar el rendimiento al instante

Una serie de medidas rutinarias como la actualización de software, la gestión del almacenamiento y el reinicio periódico ayudan a mantener la fluidez operativa y previenen fallos

Simples pasos pueden recuperar el
Simples pasos pueden recuperar el funcionamiento de un dispositivo sin recurrir a técnicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Reiniciar de manera regular el teléfono, mantener el almacenamiento bajo control y actualizar tanto el sistema operativo como las aplicaciones permiten revertir de inmediato los problemas de lentitud en dispositivos Android, restaurando su rendimiento sin recurrir a soporte técnico y directamente desde el hogar.

Según pautas emitidas por Google, la saturación de memoria y la ausencia de actualizaciones figuran como causas frecuentes de fallas que afectan la experiencia diaria, pero aplicar soluciones básicas como estas devuelve agilidad tanto en el uso personal como en el trabajo.

Al combinar cada uno de los pasos a seguir, se puede minimizar el riesgo de bloqueos y demoras en la ejecución de tareas y aplicaciones, así como reducir la frustración por la lentitud.

Qué alternativas inmediatas seguir ante fallas en el celular

El reinicio periódico del dispositivo
El reinicio periódico del dispositivo Android permite restablecer el funcionamiento óptimo y elimina errores temporales acumulados durante el uso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El recurso más sencillo y eficaz ante una disminución repentina del rendimiento consiste en reiniciar el dispositivo. Este proceso, que puede realizarse manteniendo presionado el botón de encendido durante treinta segundos o seleccionando la opción de reinicio, fuerza el cierre de procesos en curso y libera recursos.

Repetir esta acción periódicamente, como cada día mientras no se usa el dispositivo, elimina errores temporales y en ocasiones recupera la rapidez esperada en el celular.

Al restablecer el sistema, desaparecen bloqueos y el teléfono responde con mayor fluidez a los comandos táctiles, lo que se traduce en un uso mucho más eficiente en actividades cotidianas.

Por qué es clave revisar el espacio de almacenamiento del teléfono Android

Liberar la memoria interna del
Liberar la memoria interna del teléfono Android mejora de gran forma el rendimiento y previene errores de funcionamiento frecuentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la memoria interna se reduce a menos del 10%, aparecen bloqueos, mensajes de advertencia y fallas en programas, de acuerdo con una guía elaborada por Google.

Por esta razón, eliminar archivos y aplicaciones poco utilizadas así como transferir imágenes, videos y documentos a la nube pueden restaurar el funcionamiento y mantener espacio libre.

Este margen de almacenamiento disponible resulta esencial para evitar errores críticos y demoras en las respuestas del sistema, sobre todo en aplicaciones que requieren mayor capacidad, como la cámara o el navegador.

Cómo mantener actualizado el sistema operativo y las aplicaciones

Comprobar y aplicar las últimas
Comprobar y aplicar las últimas versiones desde Google Play Store asegura el mejor rendimiento y protege el dispositivo Android contra vulnerabilidades. (Foto: Europa Press)

La falta de actualizaciones tanto del sistema Android como de las aplicaciones provoca incompatibilidades y lentitud. Revisar desde el menú de Configuración, en el apartado de “Sistema” o “Actualización de software”, permite comprobar si existe una versión reciente. Instalar las últimas actualizaciones garantiza mayor seguridad y estabilidad.

En el caso de las aplicaciones, ingresar a la Google Play Store y seleccionar el perfil, seguido de “Administrar dispositivo y apps”, permite identificar y aplicar actualizaciones pendientes.

Esto es relevante sobre todo en herramientas esenciales que, al estar desfasadas, pueden acumular errores y no aprovechar las mejoras de velocidad y eficiencia que los desarrolladores incorporan con frecuencia.

La atención a notificaciones sobre parches y nuevas funciones puede resolver episodios de lentitud y evitar problemas posteriores, asegurando una experiencia de uso estable y ágil.

Por qué es necesario cerrar aplicaciones en segundo plano para liberar recursos

Gestionar adecuadamente las aplicaciones en
Gestionar adecuadamente las aplicaciones en segundo plano reduce el consumo de batería y acelera la respuesta del sistema operativo Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un dato relevante sobre el final de la guía apunta al manejo de las aplicaciones en segundo plano: cerrar manualmente aquellas que permanecen activas y no se utilizan es fundamental para liberar memoria y batería y así optimizar el rendimiento general del sistema.

Acceder a la configuración del teléfono y cerrar aquellas aplicaciones que aún operan aunque no se utilicen mejora la disponibilidad de memoria y batería, aportando rapidez en la ejecución de nuevas tareas.

Este proceso refuerza el efecto de las acciones previas, volviendo más liviano el entorno operativo de Android e incrementando la fluidez del dispositivo.

Como resultado, la aplicación conjunta de estas soluciones ofrece a los usuarios una herramienta eficaz para devolver vitalidad a su celular Android y retomar la interacción habitual sin demoras ni intervención externa.

