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Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

El conductor de LAM tuvo un enigmático en la emisión del lunes y terminó dando la feliz noticia. La felicidad de la panelista

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La periodista Juli Argenta sorprendió al anunciar su embarazo en vivo durante el programa (Video: LAM, América TV)

El estudio de LAM (América TV) volvió a convertirse en escenario de una de esas noticias que mezclan sorpresa, emoción y complicidad televisiva. Como ya es habitual, Ángel de Brito jugó con el suspenso y desplegó un enigmático que mantuvo en vilo a todos: se trataba de un embarazo dentro del propio equipo. Entre risas, especulaciones y pistas cruzadas, el conductor fue guiando a sus panelistas hasta revelar el nombre que nadie había confirmado públicamente. “La famosa es ella”, lanzó, alimentando el misterio.

Las pistas comenzaron a ordenarse rápidamente: una figura muy conocida en redes sociales, que dio el salto a la televisión, trabaja mano a mano con Yanina Latorre y en el streaming de GH. Las conjeturas fueron y vinieron entre Pepe Ochoa, Fefe Bongiorno y el resto del equipo, hasta que finalmente llegó la confirmación. “Está embarazada nuestra compañera Juli Argenta”, anunció de Brito, desatando aplausos, gritos y emoción en el estudio.

Juli Argenta
El embarazo de Juli Argenta se reveló tras un enigmático planteado por Ángel de Brito y la ovación de sus compañeros de LAM

Juli Argenta, una de las angelitas más queridas del ciclo, apareció en escena visiblemente emocionada, en medio de una ovación que reflejó el cariño que construyó con sus compañeros y el público. “El primero que lo supo fue Ángel”, contó entre risas, dando pie a una anécdota que sorprendió a todos. Según relató, el conductor sospechó de su embarazo incluso antes de que ella misma lo confirmara, en una cena donde Juli, sin saberlo aún, seguía con hábitos poco compatibles con el inicio de una gestación. “Me vio tomando vino, comiendo sushi, y me preguntó: ‘¿Estás embarazada?’”, recordó, todavía asombrada por la intuición.

La periodista explicó que, en ese momento, la posibilidad no estaba en sus planes inmediatos. Con 35 años y en pareja estable desde hace más de seis años con Ezequiel —a quien definió como “un amor total”—, habían comenzado a considerar la idea, pero sin imaginar que sucedería tan rápido. “Pensé que iba a tardar”, admitió, hasta que un pequeño atraso y el recuerdo de aquella pregunta de Ángel la llevaron a hacerse un test. El resultado positivo llegó en cuestión de minutos, en una escena que compartió con su pareja y que describió como un verdadero shock emocional.

Juli Argenta espera su primer hijo junto a su pareja Ezequiel
Juli Argenta espera su primer hijo junto a su pareja Ezequiel

Lejos de cualquier planificación milimétrica, Argenta contó que decidió vivir el proceso con naturalidad y dejarse llevar por las sensaciones. “Es algo muy instintivo, cómo te cambia la cabeza de un día para el otro”, expresó. En ese sentido, reveló que prefiere no sobreinformarse ni obsesionarse con cada detalle, aunque reconoce que el entorno aporta constantemente consejos y experiencias. “Trato de confiar en el proceso”, resumió.

El embarazo llega, además, en un momento muy especial para la periodista. Según contó, venía de atravesar un año complejo en lo personal, por lo que la noticia significó una renovación de energías para toda su familia. “Nos merecíamos una alegría”, dijo con sinceridad. Entre los detalles que compartió, confirmó que la fecha estimada de parto es el 10 de octubre, lo que despertó comentarios en el estudio sobre el signo zodiacal del bebé: Libra.

Como buena protagonista del universo LAM, el anuncio no estuvo exento de humor y complicidad. Uno de los debates que rápidamente se instaló fue el clásico dilema futbolero: si el bebé será de River o de Boca. Argenta, fanática declarada del club de Núñez, explicó que su pareja es hincha de Boca, lo que anticipa una “disputa” familiar que ya genera risas. “Ese es el mayor problema”, bromeó. También adelantó que el sexo del bebé ya está definido, aunque eligió mantenerlo en secreto para organizar una revelación íntima con amigos. Lo mismo sucede con el nombre, que ya tienen decidido pero que prefieren guardar por ahora.

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