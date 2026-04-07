El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

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El Maestro Internacional argentino Faustino Oro, de 12 años, debuta este martes 7 de abril en la 5ª edición del Abierto de Menorca, donde busca obtener la tercera y última norma para alcanzar el título de Gran Maestro de ajedrez. El certamen, que se disputa en España, representa una ocasión histórica para el deportista y para el ajedrez argentino.

Fausti, o Chessi (tal su apodo) inicia su participación en el torneo internacional disputado en el Hotel Marsenses Paradise Club de Ciutadella, Menorca. Bajo el sistema suizo a nueve rondas, la competición congrega a figuras de alto nivel y es decisiva para las aspiraciones del joven Maestro Internacional, quien necesita una nueva norma para convertirse en Gran Maestro, hito que merodeó hace un mes en marzo.

Rivales y nivel competitivo en el Abierto de Menorca

El Abierto de Menorca reúne hasta el 12 de abril a una nómina destacada de participantes. Entre los principales aspirantes se encuentra el ruso Volodar Murzin (Elo 2.655), señalado como favorito. También se destacan el estadounidense Abhimanyu Mishra (Elo 2.623) y el español Alexei Shirov (Elo 2.604).

Además, participa el argentino Tomás Sosa (Elo 2.544), quien reside en España y refuerza la representación sudamericana en el evento.

La exigencia competitiva y el nivel de los contrincantes convierten al certamen en una cita relevante para el calendario internacional.

Antecedentes y proyección de Faustino Oro en el ajedrez argentino

El recorrido de Faustino Oro se apoya en los logros que consiguió a muy temprana edad, a pesar de que aprendió los secretos del ajedrez hace apenas seis años. En el Abierto Aeroflot de Moscú consiguió 5,5 puntos y se ubicó entre los 30 mejores, quedando a solo dos unidades del campeón, el ruso Ian Nepomniachtchi. Sin embargo, no logró en dicha competencia convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia. La tercera norma, de todos modos, está a tiro. Y puede lograrla en España.

Recientemente, Oro fue confirmado como integrante del equipo olímpico argentino que participará en la Olimpíada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, en septiembre. Esta designación reconoce su progresión y su impacto en el ajedrez nacional.

El joven prodigio ya había sido parte de la delegación en Budapest 2024, aunque en aquella ocasión lo hizo como invitado y colaborador en la preparación del equipo, sin integrar la formación titular.

El equipo absoluto argentino estará compuesto, además de Oro, por los Grandes Maestros Diego Flores, Sandro Mareco, Fernando Peralta y Federico Pérez Ponsa.

Con solo 12 años, el joven Maestro Internacional afronta en Menorca un desafío central para su carrera y para el prestigio del ajedrez argentino.

Al margen de su corta edad, Faustino Oro ha demostrado que la experiencia y el compromiso ante el tablero pueden superar cualquier expectativa, consolidando su vertiginoso ascenso en la élite del ajedrez mundial.