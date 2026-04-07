Deportes

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

El prodigio de 12 años afronta un nuevo desafío en su vertiginoso camino en el ajedrez

Guardar
Faustino Oro durante el Open de Aeroflot de Moscú
aeroflotopen

El Maestro Internacional argentino Faustino Oro, de 12 años, debuta este martes 7 de abril en la 5ª edición del Abierto de Menorca, donde busca obtener la tercera y última norma para alcanzar el título de Gran Maestro de ajedrez. El certamen, que se disputa en España, representa una ocasión histórica para el deportista y para el ajedrez argentino.

Fausti, o Chessi (tal su apodo) inicia su participación en el torneo internacional disputado en el Hotel Marsenses Paradise Club de Ciutadella, Menorca. Bajo el sistema suizo a nueve rondas, la competición congrega a figuras de alto nivel y es decisiva para las aspiraciones del joven Maestro Internacional, quien necesita una nueva norma para convertirse en Gran Maestro, hito que merodeó hace un mes en marzo.

Rivales y nivel competitivo en el Abierto de Menorca

El Abierto de Menorca reúne hasta el 12 de abril a una nómina destacada de participantes. Entre los principales aspirantes se encuentra el ruso Volodar Murzin (Elo 2.655), señalado como favorito. También se destacan el estadounidense Abhimanyu Mishra (Elo 2.623) y el español Alexei Shirov (Elo 2.604).

Además, participa el argentino Tomás Sosa (Elo 2.544), quien reside en España y refuerza la representación sudamericana en el evento.

La exigencia competitiva y el nivel de los contrincantes convierten al certamen en una cita relevante para el calendario internacional.

Antecedentes y proyección de Faustino Oro en el ajedrez argentino

El recorrido de Faustino Oro se apoya en los logros que consiguió a muy temprana edad, a pesar de que aprendió los secretos del ajedrez hace apenas seis años. En el Abierto Aeroflot de Moscú consiguió 5,5 puntos y se ubicó entre los 30 mejores, quedando a solo dos unidades del campeón, el ruso Ian Nepomniachtchi. Sin embargo, no logró en dicha competencia convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia. La tercera norma, de todos modos, está a tiro. Y puede lograrla en España.

Recientemente, Oro fue confirmado como integrante del equipo olímpico argentino que participará en la Olimpíada de Ajedrez en Samarcanda, Uzbekistán, en septiembre. Esta designación reconoce su progresión y su impacto en el ajedrez nacional.

El joven prodigio ya había sido parte de la delegación en Budapest 2024, aunque en aquella ocasión lo hizo como invitado y colaborador en la preparación del equipo, sin integrar la formación titular.

El equipo absoluto argentino estará compuesto, además de Oro, por los Grandes Maestros Diego Flores, Sandro Mareco, Fernando Peralta y Federico Pérez Ponsa.

Con solo 12 años, el joven Maestro Internacional afronta en Menorca un desafío central para su carrera y para el prestigio del ajedrez argentino.

Al margen de su corta edad, Faustino Oro ha demostrado que la experiencia y el compromiso ante el tablero pueden superar cualquier expectativa, consolidando su vertiginoso ascenso en la élite del ajedrez mundial.

Temas Relacionados

Faustino OroAbierto de MenorcaAjedrez InternacionalTítulo Gran Maestrodeportes-argentina

Últimas Noticias

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El goleador optó por una cita espiritual para enfrentar la adversidad y fue respaldado tanto por sus compañeros como por los fanáticos en la previa del viaje a Bolivia para el debut en la Sudamericana

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

Polémica por el viaje en helicóptero de una estrella del fútbol de Brasil para llegar al estadio de su club: “Hace lo que quiere”

Memphis Depay eligió una particular forma de asistir al partido entre Corinthians e Internacional. El Timao perdió 1-0 y se desató una crisis en la institución

Polémica por el viaje en helicóptero de una estrella del fútbol de Brasil para llegar al estadio de su club: “Hace lo que quiere”

Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

El mediocampista de la selección argentina, de 21 años, contó que él y Yaz Jaureguy comparten sesiones de ejercicios

Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

La Selección Argentina de tenis ya está en Colombia para disputar la Zona Americana de la Billie Jean King Cup

Paola Suárez, capitana del equipo nacional, encabezó los entrenamientos de Julia Riera y Nicole Fossa Huergo

La Selección Argentina de tenis ya está en Colombia para disputar la Zona Americana de la Billie Jean King Cup

La verdadera historia detrás del retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

El inesperado retiro del campeón estadounidense tras su victoria frente al púgil mexicano dejó interrogantes en el mundo del boxeo. Por qué algunas hipótesis sobre su decisión permanecen abiertas

La verdadera historia detrás del retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez
DEPORTES
Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

Polémica por el viaje en helicóptero de una estrella del fútbol de Brasil para llegar al estadio de su club: “Hace lo que quiere”

Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

La Selección Argentina de tenis ya está en Colombia para disputar la Zona Americana de la Billie Jean King Cup

La verdadera historia detrás del retiro de Terence Crawford tras vencer a Canelo Álvarez

TELESHOW
Murió Alejandro Farrell, representante de importantes actores argentinos: las sentidas palabras de Nico Vázquez

Murió Alejandro Farrell, representante de importantes actores argentinos: las sentidas palabras de Nico Vázquez

La preocupación de Nicole Neumann por la salud de una de sus hijas: “Estuve en la clínica”

El delicado momento de Daniel Granelli, exparticipante de El Bar: “Me fracturé la cabeza, tres costillas y la clavícula”

La felicidad de Oriana Sabatini por cumplir su sueño y el mensaje que le dedicó Paulo Dybala: “Todo hacés bien”

¿Vuelve Érica Rivas como María Elena en un spin-off de Casados con hijos? La palabra de la actriz

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos

Estados Unidos e Irán: así fue el saldo militar tras el derribo del F-15 y los bombardeos

Así actúa la bacteria que sorprende a los científicos por convertir sustancias peligrosas en compuestos inofensivos