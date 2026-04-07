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El versus más esperado de Gran Hermano: quién fue la última eliminada entre Cinzia y Yipio en una tensa definición

El resultado de la votación determinó la salida inesperada de una de las participantes más populares del reality, lo que provocó sorpresa entre los otros concursantes

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En una de las definiciones más esperadas de la temporada, la venezolana quedó fuera de juego frente a la comediante (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe) volvió a demostrar por qué esta edición se convirtió en una de las más intensas de los últimos años. En una noche atravesada por la tensión, la estrategia y un récord de votos, el reality de Telefe definió la salida de una de sus jugadoras más fuertes tras un mano a mano que mantuvo en vilo tanto a los participantes como al público.

La jornada comenzó con cinco nominadas en placa: Yanina Zilli, La Maciel, la venezolana Cinzia Francischiello, Lola Tomaszeuski y la uruguaya Yisela “Yipio” Pintos. Desde el inicio, la sensación era clara: no se trataba de una gala más, sino de una definición que podía reconfigurar por completo el juego dentro de la casa.

Cinco participantes estuvieron nominadas en la placa inicial de Gran Hermano, generando máxima tensión y expectativa en el reality
Cinco participantes estuvieron nominadas en la placa inicial de Gran Hermano, generando máxima tensión y expectativa en el reality

A medida que avanzaba la noche, el conductor Santiago del Moro fue revelando quiénes continuaban en competencia. La primera en salir de placa fue La Maciel, quien celebró con un mensaje desafiante hacia sus rivales dentro del reality. Luego fue el turno de Yanina Zilli y, finalmente, Lola, lo que dejó configurado el esperado versus final entre Yipio y Cinzia, dos figuras centrales de los grupos más fuertes de la casa.

En ese contexto, también comenzaron a circular los primeros datos parciales de la votación, que aportaron aún más tensión a la definición. Según se pudo ver, la primera en ser salvada fue La Maciel con el 6,80% de los votos negativos, seguida por Yanina Zilli con el 17,60%. En tercer lugar apareció Lola, con un 26,50%, consolidando así el escenario que dejó a las dos participantes más fuertes frente a frente. Estos números reflejaron con claridad cómo se fue polarizando la votación a medida que avanzaba la gala, con una clara concentración del voto negativo en las dos jugadoras que terminaron en el mano a mano final.

Cinzia, una de las jugadoras más fuertes y polémicas de Gran Hermano, dejó el reality tras la decisión del público
Cinzia, una de las jugadoras más fuertes y polémicas de Gran Hermano, dejó el reality tras la decisión del público

En cuanto al desenlace, los porcentajes finales del versus entre Yipio y Cinzia aún no fueron revelados al momento de la emisión, por lo que resta conocer cómo se distribuyó el voto del público en esa definición decisiva. Ese dato terminará de confirmar cuán ajustada fue la votación que definió la salida de una de las participantes más fuertes de la casa.

Finalmente, pasadas las 23:28, llegó el momento más esperado. “¡Sale del juego Cinzia!”, anunció Del Moro, generando una mezcla de sorpresa, emoción y desconcierto dentro de la casa. La reacción de la venezolana fue inmediata: incrédula, sin poder asimilar la decisión, dejó una de las frases más resonantes de la noche: “¿Cómo no voy a vivir más acá? Amo a este mundo paralelo. Espérenme de vuelta”.

Su salida golpeó de lleno a su grupo, los llamados “4 fantásticos”, que quedaron visiblemente afectados por la pérdida de una de sus jugadoras clave. Del otro lado, Yipio celebró con emoción junto a sus compañeras, consolidando su posición dentro del juego y marcando un punto de inflexión en la dinámica interna.

La jugadora venezolana fue elegida para abandonar la casa frente a Yipio (Video: Gran Hermano Generación Dorada/ Telefe)

La venezolana fue elegida por 53.9 % de los votos negativos frente al 46.1% que obtuvo la jugadora de Uruguay. El impacto de esta eliminación no solo se sintió en lo emocional, sino también en lo estratégico. La casa quedó reconfigurada y el mensaje del afuera fue contundente: incluso los perfiles fuertes y protagonistas pueden quedar expuestos ante la decisión del público.

Además, la gala estuvo atravesada por otro hecho que generó preocupación: la caída de Andrea del Boca, que obligó a interrumpir momentáneamente la transmisión. La actriz, que forma parte de uno de los bandos más relevantes del reality, no pudo presenciar en vivo la eliminación de su compañera, lo que suma un condimento extra al escenario que se viene.

Mientras tanto, la figura de Cinzia ya se perfila como una de las principales candidatas a regresar en un eventual repechaje. Su paso por la casa, marcado por una fuerte personalidad y una participación que despertó tanto adhesiones como rechazos, la convirtió en una de las protagonistas indiscutidas de esta edición.

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