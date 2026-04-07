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Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El goleador optó por una cita espiritual para enfrentar la adversidad y fue respaldado tanto por sus compañeros como por los fanáticos en la previa del viaje a Bolivia para el debut en la Sudamericana

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El delantero de la Academia reapareció tras la controvertida decisión de picar la pena máxima y errarlo en el clásico ante Independiente

El delantero de Racing Club, Adrián “Maravilla” Martínez, volvió a acaparar la atención tras la derrota de su equipo ante Independiente en el Clásico de Avellaneda. La caída por 1-0 en el estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini dejó a la Academia sin margen de error en el Torneo Apertura y expuso al goleador, quien falló un penal clave y desperdició otras dos oportunidades claras para marcar.

En medio de las críticas, el jugador eligió expresarse a través de un mensaje bíblico en sus redes sociales y posteriormente se reencontró con los hinchas en un gesto que marcó la previa del próximo desafío internacional del club.

Martínez se convirtió en el principal apuntado por los fanáticos luego de intentar definir el penal con una sutil “picada”, pero su remate se fue por encima del travesaño. La jugada, ocurrida con el partido igualado 0-0, significó un golpe anímico para el equipo dirigido por Gustavo Costas, que tampoco pudo capitalizar otras chances generadas por el propio delantero.

posteo maravilla martínez mensaje bíblico
El mensaje bíblico que posteó Maravilla Martínez en su cuenta de Instagram

Al término del encuentro, el foco se trasladó rápidamente a las redes sociales, donde el atacante compartió un pasaje de la Segunda Carta a los Corintios: “Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”. El texto, atribuido al apóstol Pablo, fue interpretado como un gesto de reflexión sobre la humildad y el sufrimiento.

El respaldo no tardó en llegar desde el vestuario de Racing Club. El entrenador Gustavo Costas defendió la trayectoria del delantero y minimizó el impacto del error. “¿Qué le vamos a decir a Maravilla? Hizo 200 goles. Nos dio tantas cosas. Seguro que está como todo racinguista y los chicos en el vestuario”, señaló el técnico tras la conferencia de prensa. A ese apoyo se sumó el mediocampista Bruno Zuculini, quien remarcó: “A Maravilla solo le tenemos que agradecer, se juega la vida por Racing. Esta vez no le tocó convertir pero ya está”.

El jugador, conocido por su profunda fe y por su pasado de superación personal fuera de las canchas, fue ordenado pastor evangélico en enero de 2026. En su cuenta de Instagram, el delantero suele compartir reflexiones vinculadas a su vida espiritual y a su recorrido personal, que incluye una etapa en prisión antes de su irrupción como goleador de la Primera División.

El insólito penal que erró tras querer picarla en el clásico ante Independiente.

La reacción del público de Racing Club ante la adversidad encontró un nuevo capítulo en el aeropuerto, donde el plantel se reunió para viajar a Bolivia y enfrentar a Independiente Petrolero en el inicio de la Copa Sudamericana, este martes desde las 19 horas por la primera jornada del Grupo E.

Martínez reapareció públicamente y recibió muestras de aliento de parte de los hinchas, quienes lo esperaron para saludarlo y pedirle fotos. El delantero respondió con una sonrisa y accedió a retratarse con los fanáticos, mostrando cercanía tras un momento personal delicado. ESPN difundió imágenes del reencuentro, que reflejaron la voluntad de la hinchada de dejar atrás el traspié clásico y enfocar energías en el certamen continental.

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