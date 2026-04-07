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El iPhone 18 Pro no tendría versión negra: estos serían los posibles colores elegidos por Apple

Los rumores actuales apuntan a prototipos en rojo intenso, marrón café y púrpura como posibles novedades

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La decisión de no lanzar un iPhone 17 Pro en color negro sorprendió a los seguidores de la marca. REUTERS/Priyanshu Singh
La decisión de no lanzar un iPhone 17 Pro en color negro sorprendió a los seguidores de la marca. REUTERS/Priyanshu Singh

Apple apostaría por dejar fuera el color negro en los iPhone 18 Pro, repitiendo la estrategia que sorprendió en la generación anterior y marcó un giro en su catálogo de colores.

Aunque la ausencia del negro podría parecer una jugada arriesgada, los resultados de ventas y la consolidación de otros tonos indicarían que la compañía sería capaz de redefinir las preferencias del mercado incluso prescindiendo de su opción históricamente más popular.

Los posibles nuevos colores que Apple exploraría para el iPhone 18 Pro

La decisión de no lanzar un iPhone 17 Pro en color negro sorprendió a los seguidores de la marca, considerando que estudios de mercado lo señalaban como el modelo más vendido de generaciones previas. En su lugar, Apple apostó por un llamativo color naranja que rápidamente se convirtió en seña de identidad y fue replicado por otros fabricantes.

Apple introduce colores inéditos en el iPhone 18 Pro: marrón café, morado profundo y burdeos borgoña. (9to5mac)
Los rumores actuales apuntan a prototipos en rojo intenso, marrón café y púrpura como posibles novedades. (9to5mac)

El éxito comercial alcanzado tras este cambio, con más de 85.000 millones de dólares en ingresos por iPhone en el primer trimestre tras el lanzamiento, llevó a la empresa a replantear sus prioridades cromáticas.

De cara a la nueva generación, informes de fuentes como el filtrador Instant Digital sugieren que los iPhone 18 Pro tampoco recuperarán el clásico negro en su paleta. Este movimiento refuerza la idea de que Apple considera superada la necesidad de mantener ese color, al menos como parte de sus modelos icónicos.

Los rumores actuales apuntan a prototipos en rojo intenso, marrón café y púrpura como posibles novedades, mientras que el naranja, protagonista reciente, podría quedar fuera de los planes. El rojo aparece como la opción más probable para ocupar el lugar de color especial en la próxima serie.

Apple apostaría por dejar fuera el color negro en los iPhone 18 Pro. REUTERS/Dado Ruvic
Apple apostaría por dejar fuera el color negro en los iPhone 18 Pro. REUTERS/Dado Ruvic

Cambios en el diseño: uniformidad y diferenciación en la nueva gama de colores

Otra novedad relevante sería el enfoque en lograr una mayor uniformidad cromática en la parte trasera del dispositivo. En los iPhone 17 Pro, especialmente en la versión plateada, se notaba una diferencia entre el color del chasis y el del vidrio trasero.

Para los iPhone 18 Pro, Apple estaría trabajando en lograr tonalidades prácticamente idénticas entre ambos componentes, lo que daría una apariencia más pulida y cohesiva.

Este cambio podría fortalecer aún más la diferenciación de la marca, ya que cada generación contaría con uno o dos colores exclusivos y un acabado plateado que repita el éxito de la generación anterior.

En lo que respecta al diseño, los rumores apuntan a que Apple conservaría el estilo visual de las últimas generaciones. REUTERS/Francis Mascarenhas
En lo que respecta al diseño, los rumores apuntan a que Apple conservaría el estilo visual de las últimas generaciones. REUTERS/Francis Mascarenhas

Con estas decisiones, Apple demostraría que el diseño y la selección cromática siguen siendo herramientas estratégicas para renovar el atractivo de sus productos y desafiar las tendencias tradicionales del mercado móvil.

Rumores y cambios que tendría el próximo celular de Apple

En lo que respecta al diseño, los rumores apuntan a que Apple conservaría el estilo visual de las últimas generaciones, aunque introduciría ciertas modificaciones. El titanio dejaría de ser el material principal en favor de un cuerpo unibody de aluminio, complementado por una lámina de vidrio en la parte posterior.

Además, es menester indicar que el módulo de cámaras experimentaría una transformación en su zona superior para actualizar su aspecto.

Apple eliminaría la Isla Dinámica en el iPhone 18 Pro.
Para los iPhone 18 Pro, Apple estaría trabajando en lograr tonalidades prácticamente idénticas entre ambos componentes. (Imagen ilustrativa)

En el frontal, la Dynamic Island se reduciría de tamaño gracias a la incorporación de sensores bajo la pantalla, siguiendo la tendencia de eliminar progresivamente el notch.

El iPhone 18 Pro presentaría un área central de la pantalla más despejada, con la cámara frontal ubicada en un lateral. En cuanto a componentes internos, los modelos Pro incorporarían el chip A20 Pro, el primero de Apple fabricado en 2 nanómetros, lo que se traduciría en un mejor rendimiento y mayor eficiencia energética para prolongar la autonomía del dispositivo.

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