Más modelos y precios más bajos: cuánto cuestan las pick-ups en abril, según su equipamiento y confort

Las camionetas medianas empiezan a reacomodarse en el mercado. Algunas bajaron el precio como VW Amarok, pero otras ampliaron su gama con más ofertas como las Ford Ranger

Una vez que terminó la promoción destinada principalmente a los usuarios del agro que lanzó Stellantis en marzo, y por la cual se podía acceder a la versión de entrada a la gama de la Titano Endurance por $39.900.000, el mercado de las pick-up retomó la normalidad de precios en abril.

Sin embargo, la mayoría de los fabricantes mantiene una decisión mayoritaria de no subir los precios sino buscar un reposicionamiento acorde a la necesidad de mantener una oferta competitiva frente a los nuevos autos de gama media y alta que ya no pagan impuesto al lujo y empujan los precios a la baja.

La propuesta, ahora mucho más amplia con modelos de camionetas específicos para el trabajo y no tanto en el confort, y una baja de precios en las versiones de alta gama que llegadon a costar $105.000.000, incluye desde pick-up de cabina simple, tracción 4x2 y caja manual de velocidades, hasta las potentes V6 doble cabina 4x4 con equipamiento premium.

La primera medida la tomó Volkswagen en marzo, al bajar a mitad de mes el precio de todas las versiones de Amarok, lo que sacó a las camionetas de la franja de precios superior a los 100 millones de pesos que había alcanzado.

La oferta de pick-up de trabajo se amplió. Hasta el año pasado solo se vendían Toyota Hilux de cabina simple, pero en 2026 volvieron Chevrolet y Ford al segmento

Pick-up cabina simple y tracción trasera

La oferta había quedado exclusivamente para Toyota hasta fin de año pasado, pero primero Chevrolet, y después Ford, volvieron a ofrecer versiones de esta configuración de carrocería en 2026, ampliando las opciones del mercado.

Chevrolet S10 WT 4x2 MT: $41.208.900

Ford Ranger XL CS 4x2 MT: $43.500.000

Toyota Hilux CS 4x2 MT: $43.771.000

Pick-up cabina simple y tracción 4x4

Las versiones de cabina simple pero con tracción 4x4 también están en la oferta de las tres marcas, con precios más elevados pero una escala similar. En todos los casos, estas versiones tienen también caja de cambios manual de 6 marchas.

Chevrolet S10 WT 4x4 MT: $49.231.900

Ranger XL Cabina Simple 4x4 MT: $ 52.000.000

Toyota Hilux CS 4x4 4x4 MT: $52.618.000

Quienes quieren una camioneta doble cabina, todas las marcas ofrecen opciones con esa arquitectura pero equipamiento más básico

Pick-up Doble Cabina de entrada a la gama

Una vez que se entra en el terreno de las pick-up de doble cabina, la oferta es mayor porque participan más marcas. Si bien todas las automotrices tienen variantes de equipamiento que combinan caja manual y automática, o distintas motorizaciones, la versión de entrada a la gama de las doble cabina empieza con camionetas de tracción simple.

Nissan Frontier DC 4x2 MT: $47.097.400

Chevrolet S10 DC WT 4x2 MT: $48.596.900

Toyota Hilux CD 4x2 MT: $49.325.000

Fiat Titano Endurance 4x2 MT: $50.230.000

Ford Ranger XL DC 4x2 MT: $50.562.700

Volkswagen Amarok Trendiline 4x2 MT: $54.980.250

Renault Alaskan Confortline 4x2 MT: $59.800.000

Pick-up doble cabina 4x4 con caja automática

En el segmento de las pick-up con equipamiento 4x4 y caja automática, todas las marcas tienen una versión doble cabina también, incorporándose a la lista una marca adicional como RAM, que produce sus dos versiones de camioneta mediana en Argentina únicamente con esa configuración.

Ford Ranger XL 4x4 2.0 AT: $56.200.000

Chevrolet S10 2.8 WT 4x4 AT: $57.959.900

Toyota Hilux DX 2.4 4x4 AT: $59.383.000

Nissan Frontier X-GEAR 4x4 AT: $60.420.500

Fiat Titano Freedom Plus 4x4 AT: $64.280.000

Renault Alaskan Emotion 4WD AT: $64.810.000

Ram Warlock 4x4 AT: $70.040.000

Volkswagen Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $79.179.500

Las camionetas más caras ya se ven empujadas por la eliminación del impuesto a los autos de lujo porque ahora tienen más competencia en alta gama

Pick-up 4x4 con caja automática y el mayor equipamiento

Finalmente, las más caras de cada marca, donde además de tracción integral, caja automática y motores de mayor cilindrada, cada fabricante tiene el nivel más alto de equipamiento tecnológico y de confort, los precios son también los más elevados en la categoría.

Fiat Titano Ranch AT 4x4: $69.410.000

RAM Dakota Laramie AT 4x4: $72.070.000

Nissan Frontier Pro4X: $72.733.500

Chevrolet S10 2.8 HC AT: $73.852.900

Renault Alaskan Iconic 2.3 4WD: $78.700.000

Ford Ranger LTD+ V6: $80.519.936

Toyota Hilux GR-Sport IV: $89.327.000

Volkswagen Amarok Black Style V6: $99.370.900