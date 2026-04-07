Más modelos y precios más bajos: cuánto cuestan las pick-ups en abril, según su equipamiento y confort

Una vez que terminó la promoción destinada principalmente a los usuarios del agro que lanzó Stellantis en marzo, y por la cual se podía acceder a la versión de entrada a la gama de la Titano Endurance por $39.900.000, el mercado de las pick-up retomó la normalidad de precios en abril.
Sin embargo, la mayoría de los fabricantes mantiene una decisión mayoritaria de no subir los precios sino buscar un reposicionamiento acorde a la necesidad de mantener una oferta competitiva frente a los nuevos autos de gama media y alta que ya no pagan impuesto al lujo y empujan los precios a la baja.
La propuesta, ahora mucho más amplia con modelos de camionetas específicos para el trabajo y no tanto en el confort, y una baja de precios en las versiones de alta gama que llegadon a costar $105.000.000, incluye desde pick-up de cabina simple, tracción 4x2 y caja manual de velocidades, hasta las potentes V6 doble cabina 4x4 con equipamiento premium.
La primera medida la tomó Volkswagen en marzo, al bajar a mitad de mes el precio de todas las versiones de Amarok, lo que sacó a las camionetas de la franja de precios superior a los 100 millones de pesos que había alcanzado.
Pick-up cabina simple y tracción trasera
La oferta había quedado exclusivamente para Toyota hasta fin de año pasado, pero primero Chevrolet, y después Ford, volvieron a ofrecer versiones de esta configuración de carrocería en 2026, ampliando las opciones del mercado.
- Chevrolet S10 WT 4x2 MT: $41.208.900
- Ford Ranger XL CS 4x2 MT: $43.500.000
- Toyota Hilux CS 4x2 MT: $43.771.000
Pick-up cabina simple y tracción 4x4
Las versiones de cabina simple pero con tracción 4x4 también están en la oferta de las tres marcas, con precios más elevados pero una escala similar. En todos los casos, estas versiones tienen también caja de cambios manual de 6 marchas.
- Chevrolet S10 WT 4x4 MT: $49.231.900
- Ranger XL Cabina Simple 4x4 MT: $ 52.000.000
- Toyota Hilux CS 4x4 4x4 MT: $52.618.000
Pick-up Doble Cabina de entrada a la gama
Una vez que se entra en el terreno de las pick-up de doble cabina, la oferta es mayor porque participan más marcas. Si bien todas las automotrices tienen variantes de equipamiento que combinan caja manual y automática, o distintas motorizaciones, la versión de entrada a la gama de las doble cabina empieza con camionetas de tracción simple.
- Nissan Frontier DC 4x2 MT: $47.097.400
- Chevrolet S10 DC WT 4x2 MT: $48.596.900
- Toyota Hilux CD 4x2 MT: $49.325.000
- Fiat Titano Endurance 4x2 MT: $50.230.000
- Ford Ranger XL DC 4x2 MT: $50.562.700
- Volkswagen Amarok Trendiline 4x2 MT: $54.980.250
- Renault Alaskan Confortline 4x2 MT: $59.800.000
Pick-up doble cabina 4x4 con caja automática
En el segmento de las pick-up con equipamiento 4x4 y caja automática, todas las marcas tienen una versión doble cabina también, incorporándose a la lista una marca adicional como RAM, que produce sus dos versiones de camioneta mediana en Argentina únicamente con esa configuración.
- Ford Ranger XL 4x4 2.0 AT: $56.200.000
- Chevrolet S10 2.8 WT 4x4 AT: $57.959.900
- Toyota Hilux DX 2.4 4x4 AT: $59.383.000
- Nissan Frontier X-GEAR 4x4 AT: $60.420.500
- Fiat Titano Freedom Plus 4x4 AT: $64.280.000
- Renault Alaskan Emotion 4WD AT: $64.810.000
- Ram Warlock 4x4 AT: $70.040.000
- Volkswagen Amarok Comfortline V6 AT 4x4: $79.179.500
Pick-up 4x4 con caja automática y el mayor equipamiento
Finalmente, las más caras de cada marca, donde además de tracción integral, caja automática y motores de mayor cilindrada, cada fabricante tiene el nivel más alto de equipamiento tecnológico y de confort, los precios son también los más elevados en la categoría.
- Fiat Titano Ranch AT 4x4: $69.410.000
- RAM Dakota Laramie AT 4x4: $72.070.000
- Nissan Frontier Pro4X: $72.733.500
- Chevrolet S10 2.8 HC AT: $73.852.900
- Renault Alaskan Iconic 2.3 4WD: $78.700.000
- Ford Ranger LTD+ V6: $80.519.936
- Toyota Hilux GR-Sport IV: $89.327.000
- Volkswagen Amarok Black Style V6: $99.370.900