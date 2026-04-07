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Murió Alejandro Farrell, representante de importantes actores argentinos: las sentidas palabras de Nico Vázquez

El entorno del espectáculo argentino muestra su pesar por el fallecimiento del hombre que manejaba las carreras de Pablo Echarri, Marcela Kloosterboer, Nancy Dupláa, Gimena Accardi, y muchos más

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La muerte de Alejandro Farrell conmueve al mundo del espectáculo argentino y deja un vacío en la representación artística
La muerte de Alejandro Farrell conmueve al mundo del espectáculo argentino y deja un vacío en la representación artística

La muerte de Alejandro Farrell, uno de los representantes más influyentes del mundo artístico argentino, generó una profunda conmoción en el ambiente del espectáculo. Con más de cuatro décadas de trayectoria, su figura fue clave en el desarrollo de numerosas carreras y su ausencia deja un vacío difícil de llenar. La noticia impactó con fuerza entre actores, actrices y colegas que encontraron en él no solo a un agente, sino también a un sostén humano y profesional a lo largo de los años.

Uno de los mensajes más conmovedores llegó de parte de Nicolás Vázquez, quien utilizó sus redes sociales para despedir a quien consideraba una pieza fundamental en su vida. Con palabras cargadas de emoción, el actor expresó: “Que descanses en paz, Alecito. Sos una persona hermosa que me acompañó, confió y me amó en esta vida. Luchaste como un león. No te vamos a olvidar, sí a recordar para siempre. Te amo”. El posteo, acompañado por distintas fotos que compartieron a lo largo de los años, reflejó el vínculo cercano que los unía, más allá de lo estrictamente laboral.

“Volá alto, amigo mío, y descansá en paz”, escribió por su parte Agustín Sierra junto a una foto con Farrell, reconocido porque no era un nombre más dentro de la industria. Durante más de 45 años construyó una carrera sólida que lo posicionó como un referente indiscutido en la representación artística. Fundador de la reconocida Agencia Farrell, supo detectar talento, potenciar trayectorias y acompañar a figuras en distintas etapas de sus carreras. Su trabajo abarcó teatro, televisión, cine y publicidad, consolidando un legado que atraviesa generaciones.

nico vazquez alejandro farrell
Nicolás Vázquez despidió a Alejandro Farrell con emotivas palabras y fotos que reflejan su estrecho vínculo personal y profesional

Por su agencia pasaron algunos de los nombres más importantes del espectáculo argentino. Actrices como Nancy Dupláa, Paola Krum, Marcela Kloosterboer, Agustina Cherri y Gimena Accardi formaron parte de su cartera, al igual que actores como Pablo Echarri, Luis Luque, Fernán Mirás y Benjamín Rojas, entre muchos otros. Su capacidad para reunir y guiar a figuras tan diversas habla de una mirada amplia y una intuición particular para entender el medio.

En el plano personal, Farrell también había construido un entorno cercano vinculado a su profesión. Compartía el trabajo con sus hermanos, Diego y Leo, y en los últimos años había incorporado a su esposa, Felicitas Ghigliotti, a la agencia. En sus redes sociales, además, solía mostrar con orgullo momentos de su vida familiar, especialmente vinculados a su hijo, evidenciando una faceta más íntima detrás del reconocido representante.

Si bien no se difundieron oficialmente las causas de su fallecimiento, allegados señalaron que atravesaba un delicado cuadro de salud en el último tiempo. La noticia de su muerte, aunque no completamente inesperada en su círculo cercano, golpeó con fuerza a quienes compartieron con él años de trabajo y amistad.

Las redes sociales se llenaron de homenajes, recuerdos y mensajes de agradecimiento por el legado de Alejandro Farrell
Las redes sociales se llenaron de homenajes, recuerdos y mensajes de agradecimiento por el legado de Alejandro Farrell

Las redes sociales se llenaron rápidamente de mensajes de despedida, fotos y recuerdos. Compañeros de la industria eligieron homenajearlo con imágenes que retratan distintas etapas de sus vidas, evidenciando el rol que Farrell ocupó en cada una de ellas. No solo fue quien negociaba contratos o abría puertas en el medio: para muchos, fue una figura de confianza, alguien que acompañaba en momentos clave y que entendía la sensibilidad del oficio artístico.

La muerte de Alejandro Farrell no solo marca el final de una trayectoria extensa y exitosa, sino también el cierre de una etapa dentro de la representación artística en la Argentina. Su agencia, su mirada y su forma de acompañar a los artistas dejan una huella profunda en un medio donde no siempre abundan las relaciones genuinas.

En un ambiente atravesado por la exposición, la competencia y la constante renovación, Farrell logró sostener durante décadas un lugar de respeto y reconocimiento. Hoy, ese mismo ambiente lo despide con dolor, pero también con gratitud. Porque detrás de cada nombre consagrado, de cada carrera consolidada, hubo muchas veces alguien como él, trabajando silenciosamente para que todo eso fuera posible.

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