Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, propuso este lunes a Rusia la posibilidad de una tregua únicamente si se detienen por completo los ataques dirigidos a la infraestructura energética ucraniana.

“Si Rusia está dispuesta a frenar los golpes sobre nuestra red eléctrica, nosotros también responderemos en la misma medida”, afirmó el mandatario en su mensaje diario.

Según Zelensky, la propuesta fue transmitida a Moscú a través de mediadores estadounidenses y constituye el único escenario en el que Kiev contempla un cese de hostilidades.

La iniciativa de alto el fuego surge tras una nueva ola de ataques rusos que devastaron varias regiones y dejaron víctimas civiles en Odesa, donde un bombardeo nocturno mató a tres personas, incluido un niño pequeño.

“Hemos ofrecido reiteradamente a Rusia una pausa, al menos durante la Pascua, un periodo especial para ambos pueblos. Pero para ellos, todos los días son iguales. Nada es sagrado”, lamentó el presidente de Ucrania.

El Kremlin respondió fríamente a la propuesta anterior, indicando que sólo consideraría una negociación para un acuerdo de paz total.

La iniciativa de alto el fuego surge tras una nueva ola de ataques rusos que devastaron varias regiones y dejaron víctimas civiles en Odesa, donde un bombardeo nocturno mató a tres personas (REUTERS/Nina Liashonok)

Zelensky también subrayó que las conversaciones con Estados Unidos continúan centradas en lograr garantías de seguridad duraderas para Ucrania.

“Trabajamos junto a los negociadores estadounidenses en mecanismos que aseguren la estabilidad futura. Ese es el factor clave para una paz real”, explicó, al tiempo que destacó la importancia de la cooperación internacional en el contexto actual.

Durante la última semana, Rusia intensificó sus ataques con drones y misiles sobre infraestructuras vitales en las provincias de Kharkiv, Chernigov, Sumi y Dnipró. El presidente detalló que, solo en la noche previa, fueron lanzados más de 140 drones, de los cuales cerca de 80 eran del tipo Shahed, de fabricación iraní.

Zelensky denunció que “en algunas zonas, los bombardeos continúan. Esto representa apenas una muestra del sufrimiento diario de nuestra población”. Añadió que, en los últimos siete días, el país sufrió el impacto de más de 2.800 drones de ataque, 1.350 bombas aéreas guiadas y más de 40 misiles.

El ataque más reciente en Odesa resultó particularmente grave para la población civil. Según Zelensky, “los drones rusos impactaron edificios residenciales, una guardería infantil y una subestación eléctrica. Miles de familias han quedado sin luz, y los equipos de reparación llevan horas trabajando sin descanso para restablecer el suministro”.

Volodimir Zelensky reiteró que cualquier diálogo de paz con Moscú depende de la protección de los sistemas clave para la población civil (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La cifra oficial de heridos ascendió a 16, entre ellos dos menores y una mujer embarazada.

El presidente ucraniano insistió en la necesidad de reforzar las defensas aéreas del país. “En este momento, todos los socios internacionales deben redoblar esfuerzos y aportar más sistemas para interceptar drones y misiles. Mejorar la protección de nuestros cielos no solo protege a Ucrania, sino que también es una inversión en la seguridad de Europa”, subrayó.

En paralelo, las autoridades rusas informaron sobre un ataque con drones lanzado desde Ucrania contra la ciudad portuaria de Novorossiysk, en la región de Krasnodar, que dejó ocho heridos, entre ellos dos niños. Las imágenes publicadas muestran daños visibles en la parte superior de un edificio residencial, con ventanas y balcones destruidos por la explosión.

A pesar del aumento de los ataques rusos y de la negativa de Moscú a aceptar la tregua propuesta, Zelensky reiteró que Ucrania mantiene abierta la vía diplomática, siempre que se respeten condiciones mínimas que garanticen la protección de la infraestructura civil.

“Nuestra disposición a negociar depende de la voluntad de Rusia para detener la destrucción de instalaciones energéticas y evitar más víctimas inocentes”, concluyó el presidente.

(Con información de Reuters y EFE)