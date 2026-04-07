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Polémica por el viaje en helicóptero de una estrella del fútbol de Brasil para llegar al estadio de su club: “Hace lo que quiere”

Memphis Depay eligió una particular forma de asistir al partido entre Corinthians e Internacional. El Timao perdió 1-0 y se desató una crisis en la institución

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El neerlandés voló para presenciar el duelo frente a Internacional

La llegada de Memphis Depay en helicóptero al Neo Química Arena de Sao Paulo llamó la atención durante el partido entre Corinthians e Internacional en la Serie A del Brasileirao. El delantero neerlandés no fue convocado para el duelo, que terminó con un marcador de 1-0 a favor del elenco de Porto Alegre, mientras su club atraviesa una crisis futbolística que desencadenó críticas desde varios sectores y eyectó al entrenador Dorival Junior.

De acuerdo con varios medios locales, Depay optó por este medio de transporte para evitar el tráfico de la ciudad y ver el encuentro desde un palco privado que el club reserva para sus jugadores. Esta aparición tuvo lugar después de una lesión en el muslo derecho que el jugador sufrió la jornada anterior. Las imágenes, rápidamente, se viralizaron en redes sociales y los usuarios resaltaron la excentricidad del atacante.

“Hace lo que quiere”, escribió un usuario en X (antes Twitter). “Va a dejar en quiebra al Corinthians”, sumó otro. “Y perdió 0-1″, resaltó otro internauta. El episodio se suma a una serie de polémicas recientes en la trayectoria del futbolista en Sudamérica. La más reciente podría acarrear una sanción de hasta seis partidos y una multa económica, si el Tribunal de Justicia Deportiva de Brasil determina que Depay incurrió en una conducta antideportiva.

Memphis Depay recibió críticas por el momento del Corinthians (REUTERS/Adriano Machado)
Memphis Depay recibió críticas por el momento del Corinthians (REUTERS/Adriano Machado)

Vale recordar que, tras abandonar el terreno de juego en el partido contra Flamengo, el neerlandés utilizó su teléfono celular en el banco de suplentes, a pesar de que el reglamento de la Confederación Brasileña de Fútbol solo permite dispositivos electrónicos a integrantes autorizados, como cuerpo técnico, analistas y médicos.

La investigación disciplinaria determinará si el acto cometido por Memphis Depay es susceptible de suspensión y sanción económica, como establecen las reglas del fútbol brasileño.

El ex futbolista Neto responsabilizó directamente a Memphis Depay por la crisis que atraviesa el Corinthians, pese a que el delantero neerlandés se encuentra lesionado. Dorival Júnior fue apartado de la dirección técnica tras la derrota del pasado domingo ante Internacional, decisión que se tomó a cuatro días del inicio de la Copa Libertadores.

“Su jugador estrella está lesionado, ¿verdad? Y fichó a dos. Uno ya se fue (Lingard) y el otro no sabe lo que es un balón (Zakaria). Si despiden a Dorival, que es muy probable que ocurra hoy, este tipo es perfectamente capaz de contratar a alguien del extranjero. Este tal Memphis”, declaró el exjugador en tono irónico, en conversación con la radio deportiva Craque.

La seguidilla de nueve partidos sin triunfos impulsó a la directiva a prescindir de Dorival Júnior, mientras el equipo se prepara para enfrentar a Platense por la Copa Libertadores. Neto insistió en señalar la responsabilidad de Depay en los problemas del club, cuestionando la falta de dinámica en el campo y criticando la gestión interna: “¡Denle las llaves de la caja fuerte a Memphis, él es el que manda!”.

Además de estas críticas, la barra brava de Corinthians irrumpió en la práctica del plantel en São Paulo y exigió explicaciones a los futbolistas. El enfrentamiento, liderado por Alé Doménico, presidente de Gaviões da Fiel, expuso la creciente tensión en el club y anticipa un clima complicado a pocos días del debut internacional del Timao.

Ante la acumulación de malos resultados, la presión de la barra llegó directamente al corazón del equipo. Actualmente, Corinthians se encuentra apenas dos puntos por encima de la zona de descenso en el torneo local.

Alé Doménico, en declaraciones a la prensa responsabilizó a los jugadores por la crisis: “Está claro que estos muchachos derrocaron al entrenador. Su falta de compromiso es flagrante”. Los referentes de Gaviões da Fiel reclamaron mayor entrega y lanzaron una advertencia: “No habrá más tolerancia”. El propio Doménico agregó: “Quien quiera irse, que se vaya. Solo nos quedamos los hinchas y este escudo. Se nos acabó la paciencia”.

En menos de 24 horas, la dirigencia avanzó en la contratación de Fernando Diniz, quien será presentado oficialmente al plantel y debutará como técnico este jueves frente a Platense en el estadio de Vicente López.

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