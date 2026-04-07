Tecno

Trucos para saber el modelo de cámara detrás de una fotografía

En iPhone, abre la foto en la app Fotos y desliza el dedo hacia arriba, o pulsa el ícono ‘i’ para ver la marca y el tipo de dispositivo utilizado

Guardar
fotos - cámara - fotografías - celular - tecnología - 6 de abril
Si trabajas con Adobe Photoshop, el proceso es aún más sencillo y detallado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Descubrir con qué dispositivo fue tomada una imagen es posible gracias a los datos EXIF, una “huella digital” que acompaña a la mayoría de las fotos digitales y almacena información clave sobre el equipo y los ajustes utilizados.

Cómo consultar los datos EXIF y conocer el modelo de cámara de una foto

Cada vez que tomas una fotografía con tu teléfono o cámara, el archivo original guarda información oculta conocida como metadata o datos EXIF. Estos datos incluyen el modelo exacto de la cámara, la fecha y hora de la captura, la ubicación e incluso los parámetros de exposición y lente. Para acceder a esta información, el proceso varía según el dispositivo desde el que trabajes:

  • En una computadora con Windows:

Haz clic derecho sobre la imagen, selecciona “Propiedades” y luego la pestaña “Detalles”. Desplázate hasta encontrar la sección “Cámara”, donde verás el fabricante y modelo utilizados.

fotos - cámara - fotografías - celular - tecnología - 6 de abril
Saber el modelo de cámara permite evaluar la calidad, el tipo de lente y las capacidades del equipo. (Imagen ilustrativa Infobae)
  • En una Mac:

Haz clic derecho o Ctrl + clic sobre la foto, selecciona “Obtener información” y despliega la sección “Más información”. Allí aparecerá el modelo de cámara o teléfono, junto con detalles adicionales del objetivo.

  • Desde un celular:

En iPhone, abre la foto en la app Fotos y desliza el dedo hacia arriba, o pulsa el ícono “i” para ver el modelo de cámara. En Android, abre la imagen en Google Fotos o la galería, desliza hacia arriba o accede a “Detalles” en el menú para consultar la información técnica.

Limitaciones: redes sociales y pérdida de metadata

Un punto importante a considerar es que la mayoría de plataformas sociales, como WhatsApp, Instagram, Facebook o X, eliminan los datos EXIF de las imágenes. Esto se hace tanto para reducir el tamaño de los archivos como para proteger la privacidad de los usuarios.

fotos - cámara - fotografías - celular - tecnología - 6 de abril
Descubrir con qué dispositivo fue tomada una imagen es posible gracias a los datos EXIF. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por tanto, si recibes una foto a través de estos canales, no podrás ver detalles sobre el modelo de cámara ni otros datos técnicos. Para acceder a la información original, necesitas que el archivo se comparta por correo, AirDrop, cable o como “Documento” en apps de mensajería.

Cómo ver la metadata de una fotografía en Photoshop

Si trabajas con Adobe Photoshop, el proceso es aún más sencillo y detallado. Basta con abrir la imagen y acceder al menú Archivo > Información de archivo (atajo: Ctrl + Alt + Shift + I en Windows o Cmd + Option + Shift + I en Mac).

En la ventana que se abre, selecciona la sección “Datos de la cámara” para ver el fabricante, modelo, lente, ISO, distancia focal y otros parámetros relevantes.

Siempre que puedas, haz tus fotos en lugares bien iluminados, preferentemente con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Siempre que puedas, haz tus fotos en lugares bien iluminados, preferentemente con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso sí, si la imagen fue descargada de una red social o enviada por WhatsApp, es probable que esta información no esté disponible, ya que la metadata se elimina durante la compresión y el envío. Por eso, para un análisis completo, siempre es preferible trabajar con el archivo original de la fotografía.

Cómo lograr fotos increíbles con la cámara de tu Android

La cámara del celular se ha convertido en una herramienta fundamental para capturar recuerdos y compartirlos al instante. Si tienes un teléfono Android, tienes al alcance la posibilidad de conseguir imágenes sorprendentes, siempre que conozcas algunos trucos y ajustes básicos. Con estos consejos, podrás aprovechar todas las funciones de tu dispositivo y mejorar notablemente la calidad de tus fotos en cualquier situación.

  • Limpia la lente antes de empezar. Asegúrate de que la cámara esté limpia y sin huellas. Un simple paño de microfibra puede marcar la diferencia en la nitidez.
  • Aprovecha la luz natural. La iluminación es clave. Siempre que puedas, haz tus fotos en lugares bien iluminados, preferentemente con luz natural. Evita la luz directa y dura del mediodía; la mejor luz suele ser la de la mañana o el atardecer.
  • Toca para enfocar. Antes de disparar, toca en la pantalla el objeto o persona que quieres que salga nítido. Así aseguras el enfoque correcto y mejoras la exposición.
  • Usa el modo HDR. Activa el modo HDR (Alto Rango Dinámico) para equilibrar zonas claras y oscuras, especialmente en paisajes o escenas con mucho contraste.
  • No uses el zoom digital. Evita acercar la imagen con el zoom digital, ya que suele perder calidad. Si necesitas acercarte, es mejor moverte físicamente.
  • Explora los modos manuales. Si tu Android lo permite, prueba el modo manual o profesional para ajustar parámetros como ISO, velocidad de obturación y balance de blancos. Así tendrás más control sobre el resultado.
  • Mantén el celular estable. Sujeta el teléfono con ambas manos y, si es posible, apóyalo en una superficie o usa un trípode pequeño para evitar fotos movidas.

Temas Relacionados

CámaraFotografíaCelularLo último en tecnologíatecnología-noticias

Últimas Noticias

Por fin unas gafas con IA pensadas para quienes usan lentes con medida, lo promete Meta

El modelo Blayzer presenta una forma rectangular y se ofrecerá en tamaños estándar y grande

Por fin unas gafas con IA pensadas para quienes usan lentes con medida, lo promete Meta

El iPhone 18 Pro no tendría versión negra: estos serían los posibles colores elegidos por Apple

Los rumores actuales apuntan a prototipos en rojo intenso, marrón café y púrpura como posibles novedades

El iPhone 18 Pro no tendría versión negra: estos serían los posibles colores elegidos por Apple

La confianza en ciberseguridad se desploma: 95% de las empresas duda de sus proveedores

Un estudio global basado en la opinión de 5.000 organizaciones de 17 países revela que la fiabilidad percibida en los proveedores es limitada

La confianza en ciberseguridad se desploma: 95% de las empresas duda de sus proveedores

Zoom de audio en iPhone: para qué sirve y cómo se deshabilita en grabaciones

Hasta la versión iOS 26.4, la función de enfoque de audio funcionaba sin un control claro para el usuario

Zoom de audio en iPhone: para qué sirve y cómo se deshabilita en grabaciones

Así funciona el escudo digital de TikTok para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia

La plataforma implementa equipos especializados, Guía Electoral, alianzas con fact-checkers y restricciones a la publicidad política para combatir la desinformación

Así funciona el escudo digital de TikTok para las elecciones presidenciales 2026 en Colombia
DEPORTES
Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Arde el Torneo Apertura tras el cierre de la jornada 13: así quedaron las posiciones y cómo se jugará la próxima fecha

Maravilla Martínez reapareció tras errar el penal ante Independiente: de “las revelaciones” en las redes al gesto con un hincha de Racing

El argentino Faustino Oro debuta en el Abierto de Menorca en busca de la norma que le falta para convertirse en Gran Maestro

Polémica por el viaje en helicóptero de una estrella del fútbol de Brasil para llegar al estadio de su club: “Hace lo que quiere”

Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

TELESHOW
Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Santiago del Moro dio el parte médico de Andrea del Boca, después de su fuerte caída en Gran Hermano

Ángel de Brito anunció en vivo el embarazo de una de sus “angelitas”: “Nos merecíamos esta alegría”

El nuevo accidente Andrea del Boca en Gran Hermano: se cayó de cara y tuvo que ser atendida por los médicos

Murió Alejandro Farrell, representante de importantes actores argentinos: las sentidas palabras de Nico Vázquez

La preocupación de Nicole Neumann por la salud de una de sus hijas: “Estuve en la clínica”

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Zelensky exigió a Rusia detener los ataques sobre infraestructuras energéticas para avanzar hacia un alto el fuego

Bitcoin volvió a superar USD 70.000 al calor de las negociaciones de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

Un fósil olvidado de Sudáfrica impulsa nuevas teorías sobre el origen de los mamíferos

Estados Unidos e Irán: así fue el saldo militar tras el derribo del F-15 y los bombardeos

Así actúa la bacteria que sorprende a los científicos por convertir sustancias peligrosas en compuestos inofensivos