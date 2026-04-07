Trucos para saber el modelo de cámara detrás de una fotografía

Si trabajas con Adobe Photoshop, el proceso es aún más sencillo y detallado. (Imagen ilustrativa Infobae)

Descubrir con qué dispositivo fue tomada una imagen es posible gracias a los datos EXIF, una “huella digital” que acompaña a la mayoría de las fotos digitales y almacena información clave sobre el equipo y los ajustes utilizados.

Cómo consultar los datos EXIF y conocer el modelo de cámara de una foto

Cada vez que tomas una fotografía con tu teléfono o cámara, el archivo original guarda información oculta conocida como metadata o datos EXIF. Estos datos incluyen el modelo exacto de la cámara, la fecha y hora de la captura, la ubicación e incluso los parámetros de exposición y lente. Para acceder a esta información, el proceso varía según el dispositivo desde el que trabajes:

En una computadora con Windows:

Haz clic derecho sobre la imagen, selecciona “Propiedades” y luego la pestaña “Detalles”. Desplázate hasta encontrar la sección “Cámara”, donde verás el fabricante y modelo utilizados.

Saber el modelo de cámara permite evaluar la calidad, el tipo de lente y las capacidades del equipo. (Imagen ilustrativa Infobae)

En una Mac:

Haz clic derecho o Ctrl + clic sobre la foto, selecciona “Obtener información” y despliega la sección “Más información”. Allí aparecerá el modelo de cámara o teléfono, junto con detalles adicionales del objetivo.

Desde un celular:

En iPhone, abre la foto en la app Fotos y desliza el dedo hacia arriba, o pulsa el ícono “i” para ver el modelo de cámara. En Android, abre la imagen en Google Fotos o la galería, desliza hacia arriba o accede a “Detalles” en el menú para consultar la información técnica.

Limitaciones: redes sociales y pérdida de metadata

Un punto importante a considerar es que la mayoría de plataformas sociales, como WhatsApp, Instagram, Facebook o X, eliminan los datos EXIF de las imágenes. Esto se hace tanto para reducir el tamaño de los archivos como para proteger la privacidad de los usuarios.

Descubrir con qué dispositivo fue tomada una imagen es posible gracias a los datos EXIF. (Imagen ilustrativa Infobae)

Por tanto, si recibes una foto a través de estos canales, no podrás ver detalles sobre el modelo de cámara ni otros datos técnicos. Para acceder a la información original, necesitas que el archivo se comparta por correo, AirDrop, cable o como “Documento” en apps de mensajería.

Cómo ver la metadata de una fotografía en Photoshop

Si trabajas con Adobe Photoshop, el proceso es aún más sencillo y detallado. Basta con abrir la imagen y acceder al menú Archivo > Información de archivo (atajo: Ctrl + Alt + Shift + I en Windows o Cmd + Option + Shift + I en Mac).

En la ventana que se abre, selecciona la sección “Datos de la cámara” para ver el fabricante, modelo, lente, ISO, distancia focal y otros parámetros relevantes.

Siempre que puedas, haz tus fotos en lugares bien iluminados, preferentemente con luz natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Eso sí, si la imagen fue descargada de una red social o enviada por WhatsApp, es probable que esta información no esté disponible, ya que la metadata se elimina durante la compresión y el envío. Por eso, para un análisis completo, siempre es preferible trabajar con el archivo original de la fotografía.

Cómo lograr fotos increíbles con la cámara de tu Android

La cámara del celular se ha convertido en una herramienta fundamental para capturar recuerdos y compartirlos al instante. Si tienes un teléfono Android, tienes al alcance la posibilidad de conseguir imágenes sorprendentes, siempre que conozcas algunos trucos y ajustes básicos. Con estos consejos, podrás aprovechar todas las funciones de tu dispositivo y mejorar notablemente la calidad de tus fotos en cualquier situación.

Limpia la lente antes de empezar. Asegúrate de que la cámara esté limpia y sin huellas. Un simple paño de microfibra puede marcar la diferencia en la nitidez.

Aprovecha la luz natural. La iluminación es clave. Siempre que puedas, haz tus fotos en lugares bien iluminados, preferentemente con luz natural. Evita la luz directa y dura del mediodía; la mejor luz suele ser la de la mañana o el atardecer.

Toca para enfocar. Antes de disparar, toca en la pantalla el objeto o persona que quieres que salga nítido. Así aseguras el enfoque correcto y mejoras la exposición.

Usa el modo HDR. Activa el modo HDR (Alto Rango Dinámico) para equilibrar zonas claras y oscuras, especialmente en paisajes o escenas con mucho contraste.

No uses el zoom digital. Evita acercar la imagen con el zoom digital, ya que suele perder calidad. Si necesitas acercarte, es mejor moverte físicamente.

Explora los modos manuales. Si tu Android lo permite, prueba el modo manual o profesional para ajustar parámetros como ISO, velocidad de obturación y balance de blancos. Así tendrás más control sobre el resultado.

Mantén el celular estable. Sujeta el teléfono con ambas manos y, si es posible, apóyalo en una superficie o usa un trípode pequeño para evitar fotos movidas.