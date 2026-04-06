Qué hábitos tiene una persona con alto coeficiente intelectual, según la IA

Gemini señala que quienes tienen un CI elevado no solo desean saber qué ocurre, sino también cómo funciona el mundo. (Imagen ilustrativa Infobae)

La imagen popular del genio suele estar marcada por estereotipos: científicos solitarios, matemáticos excéntricos o mentes brillantes enfrascadas en complejas ecuaciones. Sin embargo, la realidad de las personas con alto coeficiente intelectual (CI) es mucho más cotidiana y menos espectacular que lo que suele mostrar la cultura pop.

Para arrojar luz sobre el tema, se consultó a Gemini, uno de los sistemas de inteligencia artificial más avanzados, acerca de cuáles son los hábitos y rasgos de personalidad que realmente caracterizan a quienes poseen una inteligencia cognitiva elevada.

Según Gemini, la inteligencia superior no se traduce únicamente en logros académicos o destrezas en disciplinas técnicas, sino en una serie de comportamientos y formas de pensar que afectan la vida diaria.

La imagen popular del genio suele estar marcada por estereotipos. (Imagen ilustrativa Infobae)

“Un alto CI implica rapidez para procesar información, reconocer patrones y resolver problemas complejos, pero también se refleja en la curiosidad, la autocrítica, la tolerancia a la ambigüedad y la necesidad de soledad”, explica la IA. A continuación, se detallan los hábitos respaldados por la investigación científica, según la IA de Google.

Los hábitos de las personas con alto coeficiente intelectual, según Gemini

Curiosidad insaciable y caótica

Gemini señala que quienes tienen un CI elevado no solo desean saber qué ocurre, sino también por qué y cómo funciona el mundo. “Tienen el hábito de profundizar en temas ajenos a su profesión, investigando desde astrofísica hasta la fabricación del cristal”, describe la IA. Además, suelen leer de forma dispersa, saltando entre artículos, foros y documentales para absorber información de todo tipo.

Escuchar más y hablar menos

Contrario al estereotipo del “sabelotodo”, el chatbot de Google subraya que las personas con alta inteligencia tienden a ser grandes observadoras. “Saben que al hablar solo repiten lo que ya conocen, pero al escuchar pueden aprender algo nuevo”, afirma. También suelen tomarse unos segundos para responder preguntas complejas, evaluando distintas variables antes de emitir una opinión.

Según Gemini, un alto CI también se manifiesta en la curiosidad constante, la capacidad de autocrítica y la tolerancia ante la ambigüedad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Tendencia a ser “búhos” nocturnos

Citando estudios de psicología evolutiva, Gemini destaca que existe una correlación entre el alto CI y la preferencia por la noche. “Las mentes muy activas aprovechan la tranquilidad nocturna, libre de interrupciones y distracciones, para concentrarse en sus intereses y proyectos creativos”, señala la IA.

Varios estudios de psicología evolutiva (como los realizados por el investigador Satoshi Kanazawa) han encontrado una correlación estadística entre un alto CI y la tendencia a acostarse y despertarse tarde.

Tolerancia a la ambigüedad y autocrítica constante

Las personas con inteligencia superior suelen ser conscientes de los límites de su conocimiento. Gemini explica que “quien tiene un alto CI es dolorosamente consciente de lo poco que sabe en comparación con la vastedad del conocimiento”. Por eso, dudan de sus propias creencias, están dispuestos a cambiar de opinión ante nuevos datos y evitan afirmaciones absolutas, prefiriendo expresiones como “es muy probable que”.

Disfrutar y necesitar la soledad

Según Gemini, un rasgo clave es la preferencia por la soledad. “Las personas con alto CI reportan menor satisfacción vital cuanto más interactúan socialmente”, indica. Prefieren círculos reducidos y valoran la soledad como un espacio para reflexionar, procesar información y evitar el exceso de estímulos.

Los auténticos rasgos de una mente brillante son mucho más discretos y cotidianos de lo que se piensa. (Imagen ilustrativa Infobae)

Desorden creativo

La IA menciona que el entorno físico de quienes tienen un alto CI no siempre es ordenado. “Un estudio de la Universidad de Minnesota mostró que el desorden favorece la creatividad y la generación de ideas novedosas”, explica Gemini. Estas personas priorizan la resolución de problemas sobre la organización del espacio que las rodea.

La explicación de Gemini pone en evidencia que los mitos sobre la inteligencia suelen distorsionar la realidad: los auténticos rasgos de una mente brillante son mucho más discretos y cotidianos de lo que se piensa. Conocer estos hábitos no solo ayuda a comprender mejor la diversidad intelectual, sino que también resulta útil para identificar y potenciar talentos en ámbitos académicos, laborales y personales.