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Valentín Barco reveló el entrenamiento especial que hace junto a su esposa y lo llevó a mejorar físicamente: “Es bravo”

El mediocampista de la selección argentina, de 21 años, contó que él y Yaz Jaureguy comparten sesiones de ejercicios

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El argentino reveló que hacen pilates en pareja

Valentín Barco vive uno de los mejores momentos desde que dio el salto desde Boca Juniors a Europa. El argentino de 21 años atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo y su nombre es vinculado al Chelsea para un posible traspaso. El Colo reveló en una entrevista reciente que realiza un particular entrenamiento junto a su esposa, Yaz Jaureguy, que lo ayudó a mejorar.

En diálogo con Lo del Pollo, Barco contó que realiza ejercicios que lo ayudan a mejorar su estado físico: “Ahora estoy haciendo pilates. Suma mucho. Voy con mi mujer”.

La relación entre Barco y Jaureguy se remonta a fines de 2023, cuando él aún defendía los colores del Xeneize. El romance salió a la luz en noviembre de ese año a través de redes sociales, pocos días antes de la final de la Copa Libertadores frente a Fluminense en el estadio Maracaná. En el primer aniversario de la pareja, Barco pidió matrimonio a Jaureguy, quien respondió: “Sí, quiero. Te amo infinito”. En diciembre de 2024, anunciaron el embarazo de su hija Gemma, que nació en marzo de 2025.

Valentín Barco, con camiseta azul y el número 32, besa a Yaz Jaureguy, vestida de traje oscuro, en un campo de fútbol iluminado por la noche
El Colo Barco reveló que hace pilates junto a su esposa Yaz Jaureguy

En la temporada, el volante que inició su carrera como lateral en Boca disputó 37 partidos, marcó 2 goles y registró 9 asistencias con la camiseta del Estrasburgo.

Estas actuaciones no solo lo consolidaron como titular sino que también motivaron su convocatoria a la selección argentina para la última fecha FIFA. “Es bravo, trabaja mucho el core (los músculos de la parte abdominal, del suelo pélvico y de la zona lumbar). Te ayuda mucho”, concluyó sobre su entrenamiento de pilates.

Su rendimiento internacional se vio reforzado por el gol que anotó en la victoria ante Zambia en La Bombonera, lo que incrementó sus posibilidades de ser elegido en la lista definitiva del Mundial que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Actualmente, la directiva del Chelsea espera cerrar la negociación a la brevedad, después de que el propio jugador y su entorno dieran el visto bueno al traspaso.

La inminente llegada de Barco al Chelsea responde a una doble causalidad: por un lado, el desempeño sobresaliente del argentino en la Ligue 1 con el Estrasburgo, y por otro, la relación estructural establecida por el grupo empresarial BlueCo, propietario de ambos clubes.

Barco inició su trayectoria europea en el Brighton, donde disputó siete partidos en la Premier League, antes de pasar brevemente por el Sevilla y consolidarse finalmente en el Estrasburgo, que adquirió su pase tras un primer préstamo. En total, el argentino suma 52 encuentros, dos goles y once asistencias con el club francés.

Colo Barco y Yaz Jaureguy revelaron su futuro casamiento
Yaz acompañó al futbolista desde que se mudó a Europa

El actual entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, conoce a Barco desde su etapa en el Estrasburgo y fue responsable directo de su reconversión: de lateral izquierdo a mediocampista. Este cambio táctica favoreció la evolución del joven jugador, quien de confirmarse el pase integraría la zona media del Chelsea junto a figuras como Enzo Fernández, Moisés Caicedo y Cole Palmer.

Por lo pronto, el presente de Barco está en el Estrasburgo, que tendrá su próximo compromiso el jueves 9 de abril cuando tenga que visitar al Mainz 05 por la ida de los cuartos de final de la Conference League. En el certamen francés, el equipo marcha octavo con 43 puntos y se mantiene expectante de entrar a puestos de clasificación a competiciones europeas de la temporada que viene.

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